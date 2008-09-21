Gazete boykotu çağrısı meclis gündemine taşındı

DSP İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP’lilere, “Medya güvenirliğini yitirdi, kendisini bitirdi. Yalan yanlış haber yazan gazeteleri evlerinize sokmayın” çağrısı yapmasını meclis gündemine taşıdı.



Süleyman Yağız, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Aynı zamanda gazeteci yazar olduğum için medyanın, hem içeriden, hem de dışarıdan kaynaklanan sorunlarını çok iyi biliyorum. Dolayısıyla çağrınıza hak verebilmem, kesinlikle mümkün değildir. Zira sözünü ettiğiniz ‘yalan yanlış haberler’ ne yazık ki daha çok iktidar yanlısı medyada yayımlanmaktadır” diye konuştu.



Deniz Feneri e. V Derneği ile ilgili yapılan haberlerin tarafsız bir heyete inceletilmesi durumunda, bu konudaki en “yalan yanlış haberler”in iktidar yanlısı medyada yer aldığının görüleceğini belirten Yağız, şu soruların yanıtlanmasını istedi:



“-Bir ülkenin başbakanı olarak işinize gelmeyen gazeteleri partililerinizin okumaması için çağrıda bulunmanızın doğru olduğuna gerçekten inanıyor musunuz?



-Böyle bir çağrının, demokratik ülkelerde başka bir örneği var mıdır? Varsa bu örnekleri açıklar mısınız?”



Deniz Feneri davasının Türkiye uzantıları konusuyla ilgili yayınlar karşısında, ölçüsüz bir öfke ile saldırıya geçen Sayın Başbakan, işi muhalif medyaya karşı boykot çağrısı yapmaya kadar vardırdı.



Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy Başbakan Erdoğan"ın gazete boykoto çağrısını kınadı. Gürsoy yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: "Başbakan konumundaki bir siyaset adamının, demokrasilerde örneğine rastlayamadığımız, siyasetin adabına olduğu kadar, mantığına da aykırı olan bu akıl almaz tavrı ancak kontrolden çıkmış bir öfkenin eseri olabilir. İnsan sağlığı ile ilgili bir mesleğin mensupları olarak, ülkemizin geleceği açısından bu gelişmeleri endişeyle izlediğimizi kamuoyunun dikkatine sunuyor, durumun vahametini kavrayan sorumluları Sayın Başbakanı acilen sağduyuya davet etmesini diliyoruz. "



