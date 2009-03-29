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Politika

Gazete arasında AKP broşürü

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bazı evlerin posta kutularına yerel gazete arasında CHP adayını kötüleyen, AKP adaylarını tanıtan broşürler bırakıldı

29 Mart 2009 02:00

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bazı evlerin posta kutularına yerel gazete arasında CHP adayını kötüleyen, AKP adaylarını tanıtan broşürler bırakıldı


Karşıyaka ilçesindeki bazı evlerin posta kutularına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerel gazete arasında, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aziz Kocaoğlu ve CHP'yi kötüleyen içeriğe sahip yazıların bulunduğu fotokopi kağıtları ile AKP adaylarını tanıtan CD ve broşürler bırakıldı. CHP'liler dağıtılan yaklaşık 300 gazeteyi toplayıp karakola giderek şikâyetçi oldu.

CHP Merkez Seçim Koordinasyon Başkanı Birol Soylu, Dün akşam Soyak Sitesi'nde posta kutularına yerel gazete arasında CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve partisini kötüleyen bazı yazılarla AKP adaylarını tanıtan broşür ve CD'lerin bırakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Soylu, ``Hemen siteye gittik ve gazete arasında bu broşürle yazıların dağıtılmış olduğunu gördük. Yaklaşık olarak 300 adedini biz toplayabildik ama çoğu dağıtılmış. Rekabet olmalı ancak, eşit şartlarda olmalı. Biz cevabımızı sandıkta vereceğiz. Karakola ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk'' dedi.

CHP'li yetkililerin ardından Bostanlı Polis Merkezi'ne gelen yerel gazetenin avukatlarının, konuyla ilgilerinin olmadığını vurgulayıp, kendilerinin de dağıtımı yapan kişilerden şikayetçi oldukları kaydedildi.

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