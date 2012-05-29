Biber gazından zehirlenen Çayan'ın, annesi: O polisler gelmeden oğlumun fişini çekmem

Yalova’da polisin kullandığı biber gazı nedeniyle komaya giren astım hastası Çayan Birben’in durumu ciddiyetini koruyor. Birben’in babası oğlunun beyin ölümü gerçekleşse bile fişini çekmeyeceğini belirterek, “Polisler gelip bilgilendirirse bir şey düşünürüm” dedi.

İki grup arasındaki kavgayı ayırmak istediği sırada polisin kullandığı biber gazından etkilendiği iddia edilen ve yoğun bakıma alınan astım hastası Çayan Birben'in tedavisi devam ediyor.

Birben, “Şu ana kadar oğlumun beyin ölümü gerçekleşmedi. Beyin ölümü gerçekleşse dahi fişini çekmek için benden imza almak zorundalar. Bu imzayı atmayacağım, o iki polis ile emniyet amiri buraya gelecekler ve beni bilgilendirecekler, o zaman bir şey düşünürüm'' dedi.

Öte yandan, ailenin vekalet verdiği Avukat Melike Korkmaz, Yalova Adliyesi'ne giderek olayda ihmali olduğunu düşündükleri polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Abdullah Baştürk Parkı'nda, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 31 yaşındaki Çayan Birben, olay yerine sevk edilen polisin müdahalesine maruz kalmıştı.

Astım hastası olduğunu söylemesine rağmen biber gazı sıkılan Birben, fenalaşarak Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Birben'in yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.