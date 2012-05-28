Polisin biber gazı komaya soktu!

Yalova'da bir kavgayı ayırmak isterken polisin kullandığı biber gazından etkilendiği iddia edilen genç, yoğun bakıma alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Yıldız Sokak'taki Abdullah Baştürk Parkı'nda, iki grup arasında kavga çıktı.

Arkadaşları bulunduğu için kavgayı ayırmak isteyen ve astım hastası olduğu öğrenilen Çayan Birben (31), olay yerine sevk edilen polisin gruplara müdahalesinin ardından aniden fenalaşarak, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Birben'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Birben'in teyzesi Havva Köseoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeninin kavgayı ayırmak için çabaladığını öne sürerek, şunları söyledi:

“Olay yerinde yeğenim polisin biber gazı kullanacağını fark edince astım hastası olduğunu belirterek, gaz kullanmamalarını istemiş. Ancak polis gelişigüzel biber gazı sıkmış. Yeğenim, nefesinin tıkanması ile panikleyip parkın ilerisinde bulunan internet kafeye kadar koşmuş. Buranın tuvaletine girip elini yüzünü yıkamaya çalışırken bayılıp yere yığılmış. O esnada kafe sahibi de kavganın olduğu yerdeymiş. Dükkanına döndüğünde yeğenimi yerde yatarken bulmuş. Ambulans çağırmışlar. Beyin kanaması geçirdiği gerekçesiyle yoğun bakıma alınmış. Şimdi hayata tutunmaya çalışıyor. Biz bunun peşini bırakmayacağız. Sorumluların hesap vermesini istiyoruz.”

Öte yandan Birben'in ailesi, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.