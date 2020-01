Gazdan, işkenceye, kurşundan panzere son 8 yılda 183 kişi polis tarafından öldürüldü

2007 yılında bir polis tarafından öldürülmesinin ardından cinayetine trafik süsü verilen Baran Tursun’un adına kurulan Uluslararası Baran Tursun Vakfı, 2007-2015 yılları arasında 183 kişinin polis tarafından öldürüldüğüne dair bir rapor yayınladı.

İşte son 8 yılda polis tarafından öldürülenlerin listesi

183-Adı Soyadı: Nihat Kazanhan

Yaşı:12

Vurulduğu Tarih: 13.01.2015

Vurulduğu Yer:Cizre-Şırnak

Ölüm şekli:Polis kurşunu

Olay:Cizre'de polisin açtığı ateş sonucu 12 yaşındaki Nihat Kazanhan adlı çocuk polis kurşunu ile başından yaralanarak yaşamını yitirdi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde gün içerisinde hiçbir eylem ve olay olmadığı halde polislerin attığı gaz bombaları ve açtığı ateş sonucu 12 yaşındaki Nihat Kazanhan adlı çocuk başına aldığı mermi ile ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazanhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Söz konusu olayla ilgili Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü’nde görevli ve olay günü geçici görevle Cizre’ye gelen ekipte yer alan 1 polisin tutuklandı



182-Adı Soyadı: Ümit Kurt

Yaşí:14

Vurulma Tarihi:06.01.2015

Vurulma Yer:Cizre/Şırnak

Ölüm Şekli:Polis Kurşunu

Olay:Şırnak'ın Cizre ilçesinde 06.01.2015 tarihinde polisin açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Ümit Kurt adlı çocuk öldü. Kobani (Nusaybin) Caddesi'nde çoğunun plakasının söküldüğü veya kapatıldığı konvoy halinde akrep ve kobra tipi zırhlı araçlarla dolaşan polisler cadde üzerinde toplanan çocuklara rasgele gaz bombalarıyla müdahale etti.

HDP M.Vekili Selma Irmak: "Olaylara müdahale eden ve içinden Ümit Kurt'a ölümcül ateş edilerek ölümüne Sebebiyet veren polis panzerinin plakasının sökülmüş olduğunu tespit ettik" dedi.



181-Adı Soyadı: Zeki Alar

Yaşı:32

Vurulduğu Tarih:03.01.2015

Vurulduğu Yer:Cizre/Şırnak

Ölüm Şekli:Polis Kurşunu

Olay: Şırnak’ın Cizre ilçesinde Yurtsever Demokratik Gençlik-Hareketi (YDG-H) ve Hür Dava Partisi (Hüda-Par) üyeleri arasında yaşanan çatışmalarda polis müdahale etti. Müdahale esnasında polis kurşunuyla yaralanan ve Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Hastaneleri’nde 7 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 32 yaşındaki Zeki Alar yaşamını yitirdi. Şırnak’ın Cizre ilçesinde, çıkan çatışmalar esnasında polis ve özel harekat timlerinin ateş açtığı iddia edildi.



180-Adı Soyadı: Kadri Çakmak

Yaşı:16

Vurulduğu Tarih:16.12.2014

Vurulduğu Yer:Diyarbakır

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 16 yaşındaki Kadri Çakmak, Sur ilçesi eski Yoğurt Pazarı denilen bölgede 16.12.2014 günü akşam üzeri polisler operasyon yaptı. Operasyon sırasında Kadri Çakmak adlı çocuk başından iki ve göğsünden bir olmak üzere 3 kurşunla vurularak öldürüldü. Uzun bir süre olay yerinde bekletilen Çakmak'ın cenazesi daha sonra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadri Çakmak'ın öldürüldüğü eski Yoğurt Pazarı bölgesindeki işyerlerinin kameraların açık olduğu ve infazın kayıtlarda olduğu bildirildi. Yaşanan infazın ardından polis olay yerine bakan esnafların güvenlik kamera kayıtlarına el koydu.



179- Adı Soyadı: Emrah Demir

Yaşı:21

Vurulduğu tarih: 15.12.2014

Vurulduğu yer:Menemen-İzmir

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:15.12.2014 günü İzmir’in Menemen İlçesi’nde, kavga eden iki kardeşi ayırmak için silah kullanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polis Emrah Demir'i öldürdü. Polis D.G jandarma ekiplerine teslim oldu. Olay, akşam saatlerinde Çaltı Köyü Çınarlıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Çevik Kuvvet polisi D.G.’nin tabancasından çıkan kurşun, kavga eden kardeşlerden Emrah Demir’e isabet etti. Kurşunla yaralanan Demir hayatını kaybetti.



178- Adı Soyadı: Rojhat Özdel

Yaşı:18

Vurulduğu tarih:06.12.2014

Vurulduğu yer:Yüksekova-Hakkari

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:06.12.2014 günü Yüksekova'da daha önce polis tarafından öldürülen Veysel İşbilir ve Bemal Tokçunun ölúmlerini ve polis şiddetini protesto eden göstericilere polis müdahale etti. İpek Yolu üzerinde bulunan Han Petrol yakınlarında evinin bulunduğu sokakta bulunan Rojhat Özdel polis tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Roşhat Özdel kurtarılamadı.



177-Adı Soyadı: Ramazan Çağlı

Yaşı:28

Vurulduğu tarih:04.12.2014

Vurulduğu Yer:Van

Ölüm şekli: Polis Kurşunu

Olay: 04.12.2014 günü Van’da polis memuru olarak görev yapan İbrahim Yeke, öğle saatlerinde aynı zamanda ortağı olan Ramazan Çağlı'yı öldürdü. İpekyolu İlçesi'ne bağlı 40 kilomtre uzaklıktaki Karagündüz Mahallesi'nde oturan Ramazan Çağlı’nın evine giden polis İbrahim Yeke evde annesine Ramazan'ı sordu. Daha sonra Çağlı ile bir araya gelen polis memuru ile 2 çocuk babası 28 yaşındaki Ramazan çağlı tartışmaya başladılar. Bu tartışma sonucunda polis memuru beylik tabancasıyla 3 el ateş etmek suretiyle Ramazan Çağlı'yı öldürdü. Olay yerinden kaçan polis memuru Tatvan'da yakalanarak gözaltına alındı.



176-Adı Soyadı: Fatma Zaim

Yaşı:21

Vurulduğu Tarih:10.11.2014

Vurulduğu Yer:Trabzon

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:10 Kasım 2014 tarihinde Trabzon'da polis memuru 23 yaşındaki Ali Aktaş, tartıştığı kız arkadaşı 21 yaşındaki Fatma Zaim'i tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi güvenlik noktasında görevli polis memuru Ali Aktaş, oturduğu evde henüz belirlenemeyen bir nedenle kız arkadaşı Fatma Zaim ile tartıştı. Karşılık bağırışmaların ardından cinnet geçirdiği öne sürülen polis memuru Aktaş, beylik silahıyla ateş ederek kız arkadaşı Zaim'i öldürdü. Ardından silahı başına dayayıan Aktaş, ateşleyerek intihar etti.



175- Adı Soyadı: Salih Yiğit

Yaşı:25

Vurulduğu Tarih: 28.10.2014

Vurulduğu Yer:Silopi-Şırnak

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:28 Ekim 2014 günü Şırnak'ın Cudi Dağı’na başlatılan askeri operasyon protesto etmek amacıyla Silopi’de çıkan olaylarda Salih Yiğit adlı genç, polis kurşunu ile yaşamını yitirdi. Aynı gün akşam saatlerinde Silopi’nin Başak Mahallesi’nde, gençler ile polis arasında çatışmalar çıktı. İddiaya göre polis gerçek silahlarla gençlere müdahale etti. Müdahale sırasında 25 yaşında ki Salih Yiğit adlı genç vücuduna isabet eden polis kurşun nedeniyle ağır yaralandı. Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yiğit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



174-Adı Soyadı: Hakan Buksur

Yaşı:25

Vurulduğu tarih:07.10.2014

Vurulduğu Yer:-Varto-Muş

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay: 07.10.2014 tarihinde MUŞ’un Varto İlçesi’nde, Suriye’nin Kobani kentine yönelik IŞİD saldırısını protesto için yapılan gösteriler sırasında polis tarafından açılan ateşle, 25 yaşındaki Hakan Buksur hayatını kaybetti. IŞİD’in Kobani’deki saldırısının protesto edildiği Varto İlçesi’nde, esnaf kepenk açmadı. Tüm cadde ve sokaklarda barikat kuran grup, Kobani için sloganlar attı. Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan eczanelerin bulunduğu noktada kitlenin üzerine ateş açan polis 25 yaşındaki Hakan Buksur isimli genci kafasından vurarak öldürdü. Panzerden açılan ateş sonucu beyni dağılan Buksur olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenaze kitle tarafından Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, ilçede olaylar şiddetlenerek devam ediyor.



173-Adı Soyadı: Cenk Yazıcıoğlu (Polis)

Yaşı:28

Vurulduğu Tarih: 30.07.2014

Vurulduğu yer:İzmir

Ölüm şekli: Polis Kurşunu

Olay: 30.07.2014 günü İzmir Buca İlçesi 221/3 sokak numara 15'teki Menekşe Apartmanı'nda bu sabah meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri Amirliği'nde görevli 15 yıllık polis memuru İ.M., iddiaya göre bir süre önce otomobilini, bayramda kullanması için arkadaşı 28 yaşında ki Cenk Yazıcıoğlu'na ödünç verdi. Yunus Timleri'nde 4 yıldır görev yaptığı belirtilen İ.M. otomobilini almak için Yazıcıoğlu'nun evine gitti. Ancak Yazıcıoğlu otomobili vermek istemeyince, tartışma çıktı. Öfkelenen İ.M., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla arkadaşını göğsünden yaraladı. Sinir krizi geçiren İ.M., kendine geldikten sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yazıcıoğlu müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Meslektaşları tarafından gözaltına alınan İ.M., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



172- Adı Soyadı: Furkan Çavuş

Yaşı:14

Vurulduğu Tarih:17.07.2014

Vurulduğu Yer: Erzurum

Ölüm şeklii:Polis Aracı çarpması

Olay:17.07.2014 günü Palandöken ilçesi Maksut Efendi Mahallesi’ndeki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önündeki sivil plakalı polis ekip otosu, Furkan (14) ve İbrahim Çavuş (16) isimli kardeşlerin otlatmadan getirdiği büyükbaş hayvana çarptı. Kazada büyükbaş hayvan telef olurken, polisle çocuklar arasında tartışma çıktı. Tartışmada sivil bir polis tabanca ile Çavuş kardeşlere ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan iki çocuk ambulansla Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan kardeşlerden Furkan Çavuş tüm çabalara karşın yaşamını yitirdi.



171- Adı Soyadı: Şengül Özek

Yaşı:

Vurulduğu Tarih:01.07.2014

Vurulduğu Yer:Ankara

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay: 01.07.2014 günü Ankara’da kendisini rahatsız eden polis memuru Bircan Tanyeli'yi karakola şikâyete giden Şengül Özek'i karakolun bulunduğu sokakta sıkıştıran polis memuru Bircan Tanyeli araçtan inerek silahını çekti ve Özek'in bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. 8 kurşunun isabet ettiği araçta bulunan Şengül Özek ve ablası Nuray Atay hayatını kaybetti.



170- Adı Soyadı: Nuray Atay

Yaşı:

Vurulduğu Tarih: 01.07.2014

Vurulduğu Yer:Ankara

Ölüm şekli: Polis Kurşunu

Olay: 01.07.2014 günü Ankara’da kardeşi Şengül Özek'i rahatsız eden polis memuru Bircan Tanyeli'yi karakola şikâyete giden Nuray Atay'ı karakolun bulunduğu sokakta sıkıştıran polis memuru Bircan Tanyeli araçtan inerek silahını çekti ve abla kardeşin bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. 8 kurşunun isabet ettiği araçta bulunan Özek ve ablası Atay hayatını kaybetti.



169-Adı Soyadı: Bircan Tanyeli

Yaşı:

Vurulduğu Tarih:01.07.2014

Vurulduğu Yer:Ankara

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay: 01.07.2014 tarihinde kendisini şikayete giden Nuray Atay ve Şengül Özek'i öldürdü. Çankaya Beysukent polis merkezi civarında meydan gelen olay üzerine karakolda görevli polis şahsa silahla karşılık vererek Bircan Tanyeli'i öldürdü



168-Adı Soyadı: İbrahim Aras

Yaşı:15

Vurulma Tarihi:15.06.2014

Vurulma Yeri:Adnan

Vurulma Şekli:Gaz Bombası

Olay:15.06.2014 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki eylemlerde 2 kişinin yaşamını yitirmesini protesto için Adana’da gösteriler düzenlenirken, 15 yaşındaki İbrahim Aras yaşamını yitirdi. Olaylara müdahale eden polislerin kullandığı akrep tipi zırhlı polis aracından atılan gaz bombası fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Adana polisi tarafından yapılan açıklamada İbrahim Aras'ın elindeki patlayıcının patlaması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Oysa ön otopsi raporunda ölümün çok açık şekilde yakın mesafeden atılan sis bombası sonucu meydana geldiği yazılıyor. Cenazenin yanında 45 santimetre uzaklığında sis bombasının parçasının bulunduğu, cesette iddia edildiği gibi herhangi bir patlayıcı maddeye ilişkin hiçbir bulguya rastlamnmadı. Tüm bulgu, yakın mesafeden atılan sis bombasının kafatasını parçalamasından ibaret olduğu ön otopsi raporunda açıkça yazılmıştır.

Adana Valiliği açıklaması: ... Yapılan çalışma neticesinde 14-15 yaşılarında bir eylemcinin anılan sokak içerisinde el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen bir maddenin infilaki ile olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilmiştir.

167-Adı Soyadı: Ramazan Ertaş

Yaşı:80

Vurulduğu Tarih:09.06.2014

Vurulduğu Yer:Siirt

Ölüm şekli:Gaz Bombası

Olay: 09.06.2014 günü akşam saatlerinde Siirt’in Barış Mahallesi’nde Lice olaylarını protesto eden gençlere polis biber gazı ve gaz bombası ile müdahale etmişti. Polis müdahalesi esnasında yoldan geçen Ramazan Ertaş atılan gaz bombalarından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Ertaş kurtarılamadı.

166-Adı Soyadı: Lütfullah Tacik

Yaşı:17

Vurulduğu Tarih:31.05.2014

Vurulduğu Yer:Van

Vurulma Şekli:Karakolda, dövülerek

Olay: Iğdır’dan Türkiye’ye girerken yakalanan 17 yaşındaki Lütfullah Tacik adlı Afganistanlı çocuk iddiaya göre, Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’nde S.O. adlı polis memuru tarafından “yaşını yanlış söylediği” gerekçesiyle dövüldü.

İddiaya göre yabancılar Şube Müdürlüğü Yasadışı Göç ve İnsan Ticareti Mücadele Büro Amirliği’nde görevli polis memuru S.O., Tacik’i yanına çağırdı. “Niye yaşını yanlış söylüyorsun!” diye bağıran S.O., Tacik’i yumruk ve tokatla dövdü. Arkadaşlarının anlatımına göre masaya döndükten sonra başını masaya koyan Tacik’in ağzından beyaz bir sıvı geldi. Tacik, hastanede 31 Mayıs’ta öldü. 1 Haziran’daki otopsisinde, ‘saçlı deri altında 2 cm’yi bulan, yer yer kanamalı ve lezyonlu alanlar’, beyin açıldıktan sonra ağır ödemli kanama ve beyin kanaması belirlendi. Avukat Mahmut Kaçan’ın verdiği bilgiye göre Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Afganistan Başkonsolosluğu’na gönderdiği yazıda, Tacik’in “beyin kanaması geçirdiği ve lösemi hastası olduğunu” ifade etti. Savcılık, olay yerindeki kamera kayıtlarına el konması için Van Edremit Polis Merkezi Amirliği’ni görevlendirdi. İncelemede, sadece olay yerine bakan güvenlik kamerasının ‘arızalı olduğu ve görüntü kaydetmediği’ tespit edildi.



165-Adı Soyadı: Elif Çermik

Yaşı:64

Vurulduğu Tarih:30.05.2014

Vurulduğu Yer:İstanbul

Ölüm şekli:Biber Gazı sonucu ölüm

Olay:30.05.2014 günü Elif Çermik hayatını kaybetti. Sarıyer'de yaşayan 64 yaşındaki Elif Çermik, 2013 yılı sonlarında 22 Aralık'ta Kadıköy'de yapılan İstanbul Kent Mitingi'ne katıldı. Eşi Mustafa Çermik'le birlikte elinde "Artık Yeter" yazılı dövizle alana giren Çermik, sıkılan biber gazından etkilenerek kalp krizi geçirdi ve komaya girdi. Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 159 gündür yoğun bakımda tutulan Çermik, 30 Mayıs 2014 günü hayatını kaybetti.

164-Adı Soyadı: Ayhan Yılmaz

Yaşı:42

Vurulma Tarihi:22.05.2014

Vurulma Yeri:İstanbul

Ölüm şekli:Gaz fişeği,şarpnel parçası

Olay:22.05.2014 günü, Uluslararası Af Örgütü, Okmeydanı’nda polis tarafında vurulduğu iddia edilen Uğur Kurt ve Ayhan Yılmaz’ın (42) ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada el yapımı bir patlayıcıdan çıkan şarapnel parçasınin kafasına gelmesi sonucu ağır yaralandığı belirtilen Ayhan Yılmaz'ın gaz fişeğinde yaralandığı öne sürülerek, "ilk raporlara göre bir kişi sağ gözünden gaz yaşartıcı gaz fişeği ile vuruldu. Hastaneye kaldırıldı fakat aldığı yaralar sebebiyle hayatını kaybetti" denildi. Gezi Parkı eylemlerinden bu yana polisin aşırı şiddet kullanımına vurgu yapılan açıklamada “Okmeydanı'ndaki iki ölüm, Türkiye'nin gösterilerde sürekli olarak aşırı güç kullandığı bir dönemin ardından gerçekleşti. Haziran 2013'ten bu yana hak ihlali niteliğindeki güç kullanımı yüzünden dört kişi doğrudan olay yerinde öldü. Yetkililerin polisin gerçekleştirdiği hak ihlalleri ile ilgili derhal ve etkili bir soruşturma başlatma konusundaki başarısızlığı halkın artan öfkesini körükledi” ifadesi kullanıldı.

163-Adı Soyadı: Uğur Kurt

Yaşı:30

Vurulma Tarihi:22.05.2014

Vurulma Yeri:İstanbul

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:22.05.2014 tarihinde Okmeydanı Cemevi'nde bir cenaze törenine katılmak için buraya giden ve cemevinin bahçesinde polis tarafından vurulan Uğur hayatını kaybetti.Okmeydanı Cemevi’nde cenazeye katılan Uğur Kurt (30), Berkin Elvan için yapılan bir eyleme müdahale eden polisin açtığı ateş sonucu cemevinin bahçesinde çenesinden vurularak ağır yaralandı. Uzun süre ambulans bekleyen Kurt, kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı. Uğur Kurt, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Okmeydanı Hastanesinde tedavi gören Uğur Kurt maalesef kurtarılamadı, vefat etti. Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi Başkanı Zeynel Şahin ise polisin cemevine kasıtlı ateş açtığını belirterek özetle şunları söyledi: “Her zaman olduğu gibi burada cenaze vardı. Uğur kardeşimiz de kendi köylüsü olan bir cenaze için cemevinin bahçesindeydi. Yukarıda küçük bir eylem olmuş ve polis akreple yukarıdan cemevine ateş açıyor. O sırada Uğur yere düştü. Cemevinin avlusunda vurulan bu kaçıncı yurttaşımız. Resmen hedef alıyorlar. Burada bir eylemci dahi yoktu.” Uğur Kurt’un katıldığı cenaze sahipleri de “Annemin cenazesine gelen misafirimi vurdular. Uğur başın sağ olsun diyordu. O sırada yere düştü. Bizim acımızı paylaşmaya geleni vurdular. Lanet olsun. Nedir bu ya! Suçumuz Alevi olmak mı?” diye tepki gösterdi.



162-Adı Soyadı: Mehmet İstif

Yaşı:36

Vurulma Tarihi:12.05.2014

Vurulma Yeri:Mersin

Ölüm şekli:Biber gazı sonucu kanser ve ölüm

Olay:Mersin'de Gezi eylemleri sırasında ağzına sıkılan biber gazı sonrası, bu gaz nedeniyle dil kökü kanserine yakalandığını iddia eden Mehmet İstif, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Mehmet İstif ölmeden önce: Bu sırada polisten kaç cop yediğimi hatırlamıyorum. O anda beni takip eden ve sırtında gaz tüpü taşıyan polis 40 santimetre gibi bir mesafeden yüksek tazyikli bir şekilde tetiğe bastı, ağzımı kapamaya zamanım olmadı. Ağzım ve boğazıma dolan gazın acısı ile çığlık atmaya başladım. Boğazımın yanmasını ve çektiğim acıyı diğer insanların da aynı derecede yaşadığını düşündüm ve gözaltına alınma korkusuyla o anda hastaneye gitmedim.”

Mehmet İstif 12 Mayıs 2014 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti



161-Adı Soyadı: Hakkı Orhan

Yaşı:

Vurulma Tarrihi:22.04.2014

Vurulma Yeri:Uşak

Vurulma Şekli:Polis Kurşunu

Olay:22.04.2014 tarihinde Uşak’ta ‘dur’ ihtarına uymadığı iddiasıyla polisin açtığı ateş sonucu bedensel engelli Hakkı Orhan öldürldü. Uşak Fatih Caddesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Dursun Kabaklıoğlu’nun kullandığı otomobili durdurmak istedi. durdurlmak istenen otomobil bir duvara çarparak durdu. Araçta bulunan 2 kişi kaçarken, tekerlekli sandalyeye mahküm Hakkı Orhan kaçamadı. Bedensel engelli olmasına bakılmaksızın polis tarafından öldürüldü.Uşak Emniyet Müdürü Ogün Toprak, polis kontrol noktasından kaçan bir aracın ekipler tarafından takip edildiğini, bu sırada şüphelilerin bulunduğu otomobilin kaza yaparak durduğunu ifade etti. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bilgisini veren Toprak, söz konusu silahın sahibi olduğu iddia edilen polis memurunun da olayla ilgili savcılığa ifade verdiğini belirtti.



160-Adı Soyadı: Vedat Sabuncu

Yaşı:43

Vurulma Tarihi:07.04.2014

Vurulma Yeri:İzmir

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:07.04.2014 günü İzmir Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ö.Y. kız arkadaşıyla gittiği çay bahçesinde iddiaya göre henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan kavgada darp edildi. Sabah saatlerinde hastanedeki tedavisinin ardından çay bahçesine giden Ö.Y. beylik tabancasıyla çay bahçesinin işletmecilerinden 43 yaşındaki Vedat Sabuncu'ya kurşun yağdırdı. Polis memurunun silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan işletmeci 3 çocuk babası Vedat Sabuncu kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra polis memuru Ö.Y. görev yaptığı Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne silahıyla birlikte teslim oldu. 07.04.2014



159-Adı Soyadı: Cafer Turgut

Yaşı:25

Vurulma Tarihi:06.04.2014

Vurulma Yeri:İstanbul

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:06.04.2014 günü saat 19.30 sıralarında çalıntı olduğu iddia edilen bir otomobil ile Kurtköy, Yenişehir Mahallesi, Dedepaşa Caddesi'nde ilerleyen Cafer Turgut ile Eyüp Mutgam polisin dur ihtarına uymadı. İki şüpheli ile polis arasında önce kovalamaca yaşandı. Kovalamaca da polisin dur ihtarına uymayan 25 yaşındaki Cafer Turgut başından silahla vurularak ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Turgut, kurtarılamadı. Cafer Turgut'un ağabeyi Kudret Turgut: "Kardeşim polis tarafından 'kim vurduya gitti. Kardeşim muhtemelen teslim olmak için elini kaldırmış, polis de direkt sıkmış, alnının tam ortasında bir de yanağında mermi izi, bir de darp izleri var” dedi. 06.04.2014



158-Adı Soyadı: Ahmet Küçüktağ (Polis)

Yaşı:30

Vurulma Tarihi:12.03.2014

Vurulma Yeri:Tunceli

Ölüm şekli: Biber gazı sonucu,kalp krizi ve ölüm

Olay:12 Mart 2014 günü Tunceli'de Polisin Berkin Elvan'ın ölümünü protesto etmek isteyen gruplara sıktığı gaz bombasından etkilenen Ahmet Küçüktağ (30) adlı bir polis memuru kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan, duran kalbi tekrar çalıştırılan ve durumu kritik olan polis memuru Ahmet Küçüktağ, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak Küçüktağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazdan zehirlenerek şehit olan polis memuru.Tunceli'de Polisin Berkin Elvan'ın ölümünü protesto etmek isteyen gruplara sıktığı gaz bombasından etkilenerek kalp krizi geçirdi.

157-Adı Soyadı: Berkin Elvan

Yaşı:16

Vurulma Tarihi:11.03.2014

Vurulma Yeri:İstanbul

Ölüm şekli:Gaz Bombası

Olay: Gezi Parkı olayları sırasında, evinden çıkıp ekmek almaya giden 16 yaşındaki Berkin Elvan Polisin hedef gözeterek attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 268 gün yoğun bakımda kalan 16 yaşındaki Berkin Elvan 11.03.2014 tarihinde öldü. Berkin Elvan Gezi eylemleri ilintili failin polis olduğu 7. ölümdür. 11.03.2014



156-Adı Soyadı: Bemal Tokçu

Yaşı:25

Vurulma Tarihi:06.12.2013

Vurulma Yeri:Yüksekova-Hakkari

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:6 Aralık 2013 günü polis tarafından yaşama hakları ihlal edilen amca-yeğen Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'in cenaze töreni dönüşü polisin kitlenin geldiği yöne doğru yaptığı ateş sonucu başına aldığı kurşunla ağır yaralanan ve 7 Aralık'tan bu yana Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde yoğun bakımda tutulan 25 yaşındaki Bemal Tokçu yaşamını yitirdi. 2013

155-Adı Soyadı: Veysel İşbilir

Yaşı:34

Vurulma Tarihi:06.12.2013

Vurulma Yeri:Yüksekova-Hakkari

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay: Hakkari Yüksekova'da Orman Mahallesi'ndeki mezarların tahrip edilmesinin protesto edilmesinin ardından ilçe merkezinde polisin gruba müdahalesi ile başlayan olaylarda Şemdinli yol güzergahında özel harekat timleri tarafından açılan ateş sonucu Veysel işbilir ve amcası Mehmet Reşit İşbilir hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre Veysel İşbilir'e 2 kurşun isabet etmiş.

Hakkari Valisi Necmettin Kalkan'nın "PKK'liler polise ateş açtı, çatışma çıktı" şeklinde açıklama yaptı.

Görgü tanıkları: "Çatışma yok,polis hedef gözeterek ateş etti" dedi.

154-Adı Soyadı: Mehmet Reşit İşbilir

Yaşı:34

Vurulma Tarihi:06.12.2013

Vurulma Yeri:Yüksekova-Hakkari

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:Hakkari Yüksekova'da Orman Mahallesi'ndeki mezarların tahrip edilmesinin protesto edilmesinin ardından ilçe merkezinde polisin gruba müdahalesi ile başlayan olaylarda Şemdinli yol güzergahında özel harekat timleri tarafından açılan ateş sonucu Mehmet Reşit İşbilir ve atölyesinde çırak olarak çalışna yeğeni Veysel İşbilir hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre Mehmet Reşit İşbilir'e 6 kurşun isabet etmiş.

Hakkari Valisi Necmettin Kalkan'nın "PKK'liler polise ateş açtı, çatışma çıktı" şeklinde açıklama yaptı.

Görgü tanıkları: "Çatışma yok,polis hedef gözeterek ateş etti Amca ve yeğenini öldürdü" dedi.



153- Adı Soyadı: Ayşe Uğur

Yaşı:70

Vurulduğu Tarih:03.11.2013

Vurulduğu yer:Karaman

Ölüm şekli:Polis aracı çarpması sonucu ölüm

Olay:03.11.2013 tarihinde Karaman'da görevli polis memuru M.Ö(47) yönetimindeki resmi plakalı araç Sanayi’den Ereğli Kavşağı köprülü geçit istikametine seyir halinde iken ışıklandırması olmayan yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen 70 yaşındaki Ayşe Uğur’a çarptı. Olay yerine gelen ambulans ile Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayşe Uğur tedavi altına alındı. Ayşe Uğur burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

152-Adı Soyadı: Ayşe Kanat

Yaşı:72

Vurulma Tarihi:27.10.2013

Vurulma Yeri:Hakkari

Ölüm şekli:Aşırı hız yapan polis aracının çarpması sonucu

Olay:27.10.2013 günü Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmek isteyen Ayşe Kanat isimli yurttaşa, halı saha maçına yetişmek için aşırı derecede süraat yapan 30 AD 476 nolu sivil bir polis aracı çarptı. Çarpma sonucu Kanat ağır yaralandı. Kaza sonrası kanlar içerisinde kalan Kanat, çevredeki yurttaşlar tarafından hemen Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen Kanat kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Meydana gelen kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

151-Adı Soyadı: Veysel Albayrak

Yaşı:43

Vurlma Tarihi:05.10.2013

Vurulma Yeri:İstanbul

Ölüm şekli: Polis Kurşunu

Olay:05.10.2013 günü gece 04 sullarında Polis ekipleri, Kocaeli'nden İstanbul istikametine doğru giden ve dur ihtarına uymayan otomobili durdurmak için D-100 Karayolu Kartal mevkiinde yolu kapattı. Kaçmaya çalışan otomobil kendisini durdurmaya çalışan Önder Özkul adlı polise çarptı. Araç, polisler tarafından açılan ateş ile durdurulurken, araç sürücüsü Veysel Albayrak hayatını kaybetti. Olaydan sonra Kartal Asayiş Ekipleri’nde görevli 8 polis hakkında, Anadolu Adliyesi 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, meşru müdafaa ve silah kullanma sınırı aşmaktan dava açıldı.

SONUÇ:25 Haziran 2014 günü görülen duruşmasında savcı olayla ilgili Veysel Albayrak’ın bir polisi ezdiğini diğerini de ezmek isterken öldürüldüğünü belirtip “Otomobil silah yerine geçmiştir. Dolasıyla polisler beraat etmelidir” dedi. Mahkeme 25 Haziran’daki son duruşmasında savcının mütalaası paralelinde karar verdi. 6.ACM heyeti, 8 polis hakkında beraat kararı verdi. Albayrak’ın yakınları, mahkemenin kararını temyiz edeceklerini bildirdi.

150- Adı Soyadı: Bayram Sönmez

Yaşı:51

Vurulma Tarihi:27.09.2013

Vurulma Yeri:Elazığ

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:27.09.2007 günü Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Selim Meral kayın pederinin yaşadığı Elazığ'daki evlerine gitti. Aile bireyleri ile tartışan Selim Meral üzerine taşıdığı beylik silahla ateş açarak, karısı Zeliha Meral ile kaynanası Ayten Sönmez'i öldürüp, kayınpederi Bayram Sönmez'i ise ağır yaraladı. Bayram Sönmez kaldırıldığı hastanede hayatını

149-Adı Soyadı: Zeliha Meral

Yaşı23

Vurulma Tarihi:27.09.2013

Vurulma Yeri:Elazığ

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay: 27.09.2013 günü, Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis Selim Meral, Elazığ'a gelerek eşinin bulunduğu Abdullah paşa Mahallesi'ndeki Batı Sitesi'nde kayınpederi Bayram Sönmez'in evine gitti. Burada eşi, kaynanası ve kayınpederi ile tartışan Selim Meral, yanında getirdiği üzerine zimmetli silahla üç kişiye yaylım ateş açtı. Polisin silahından çıkan kurşunlarla kaynanası Ayten Sonmez olay yerinde, eşi Zeliha Meral ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettİ. Ağır yaralanan Bayram Sönmez ise Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Eşi ve kaynanası öldürüp, kayınpederini de ağır yaralayan Selim Meral, daha sonra teslim oldu.

148-Adı Soyadı: Ayten Sönmez

Yaşı:42

Vurulma Tarihi:27.09.2013

Vurulma Yeri:Elazığ

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:27.09.2013 günü, Van Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Selim Meral, şiddet gördüğü için kendisine boşanma davası açıp, mahkemeden tedbir kararı aldıran eşi ve kaynanasını vve öldürüp, kayınpederini öldürdü.

147-Adı Soyadı: İsmail Dere

Yaşı:

Vurulma Tarihi:20.09.2013

Vurulma Yeri:Bursa

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay: 20 Eylül 2013 günü, Merkez Osmangazi İlçesi Alaca hırka Mahallesi Kireç Ocakları Mevkii'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Uludağ Yolu üzerinde uygulama yapan yunus ekipleri durumundan şüphelendikleri 16 CCR 53 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan araca ateş edildi. Ateş eden polis memuru O.B İsmail Derer'yi öldürdü. İsmail Derer'yi öldüren polis memuru O.B. ile araçta bulunan şüphelilerden Mehmet Murat K, Ferdi A, Bahri P. ve Berkant Ş. ile kaçan iki şahıstan biri emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

146-Adı Soyadı: Serdal Kadakal

Yaşı:35

Vurulma Tarihi:13.09.2013

Vurulma Yer:İstanbul

Vurulma şekli:Gaz bombası sonucu kalp krizi

Olay: 13.09.2013 günü Polisin Kadıköy'e yönelik gaz bombalı saldırısına günlerce maruz kalan 35 yaşındaki Serdar Kadakal kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.Serdar Kadakal’ın arkadaşı müzisyen H.Ç. Kadakal’ın ölümü ile ilgili olarak şunları söyledi: “Serdar 3 gündür yoğun gaza maruz kalıyordu. İşyerinin bulunduğu sokak ve evinin bulunduğu sokağa polis sürekli gaz bombası atıyordu. Serdar’ın kalp rahatsızlığı vardı. Hepimize sürekli ‘ölüyorum galiba çok kötüyüm’ diyordu. Öyle ki istersem eşini de al bir süre bizde kalın dedim. Bütün arkadaşlara gazdan rahatsızlığını anlatıyordu. Eylemlere katılan bir insan olmadığı halde sonunda işyerinde yığılıp kaldı. Serdar’ın hayatında sadece 3 şey vardı. Eşi, işi ve motoru. Ölümü hak etmemişti.” Dedi

145-Adı Soyadı: Ahmet Atakan

Yaşı:22

Vurulma Tarihi:09.09.2013

Vurulma Yeri:Hatay

Ölüm şekli:Gaz bombası, fişeği

Olay: 09.09.2013 günü Antakya Tuzluçayır'da, ODTÜ ve Okmeydanı eylemlerini selamlamak için gerçekleştirdikleri yürüyüşe polis saldırdı. Çatışmalar sırasında gaz bombasıyla kafasından vurulan 22 yaşındaki Ahmet Atakan hayatını kaybetti. Ayrıca hastane önünde bekleyenlere polis saldırdı. Halk, Ahmet’in vurulduğu yerde sabaha kadar nöbet tuttu. Ahmet Atakan'ın ölüm nedenine ilişkin Hatay Valiliği tarafından yapılan ''devriye geçen güvenlik güçlerinin 1 kişinin binadan düştüğü ihbarı üzerine'' olay yerine gittiği açıklamasına cinayetin görgü tanıkları yanıt verdi.

Antakya AKA-DER imzalı açıklama şöyle: Ahmet çatıdan filan düşmedi, her şey gözlerimizin önünde oldu, akrepler artık çok az kalan kitleyi de dağıtmak için Armutlu içine Gündüz caddesine girdi ve evlerden, damlardan taşlar, su depoları ve şişeler üstüne yağınca hızlarını alamayıp her yeri gaza boğdular ara sokaklara ardı ardına gaz fişekleri atıldı, Ahmet de kaçmaya çalışırken başından gaz fişeği ile vuruldu, yere düştü.

144-Adı Soyafı: Sinan Saltıkalp

Yaşı:17

Vurulma Tarihi:25.08.2013

Vurulma Yeri:Cizre-Şırnak

Ölüm şekli:Polis panzeri çarpması sonucu

Olay: (25.08.2013) 23 Nisan 2013 günü Cizre’de polis aracının ezdiği ve 4 aydır yoğun bakımda tutulan Sinan Saltıkalp (17) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şırnak'ın Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi'nde 23 Nisan 2013 akşamında yolu trafiğe kapatan gençlerin kimlik kontrolü yaptığı sırada olay yerinden geçen ve içinde iki sivil polisin bulunduğu araç gençlerin üzerine silahla ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu 4 kişi yaralanırken, polis aracı 17 yaşındaki Sinan Saltıkalp isimli genci ezmişti. Cizre'de gelişen bu olaylar nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Ercan İçli görevden alınmıştı. 4 aydır Batman Medicalpark Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altında tutulan Saltıkalp, yaşamını yitirdi.

143-Adı Soyadı: Ali Çelebi

Yaşı:32

Vurulduğu Tarih:04.08.2013

Vurulduğ Yer:Saray-Tekirdağ

Ölüm şekli:İşkence/Darp sonucu

Olay:04.08.2013-Şizofreni hastası Ali Çelebi, polisin başına copla vurması sonucu yaralanarak hayatını kaybetti.Cenaze namazının ardından açıklama yapan Kapaklı Samsunlular Derneği Başkanı Mehmet Aktürk “4 Ağustos tarihinde, derneğimiz üyesi kardeşimiz Ali Çelebi’nin polis tarafından darp edilerek ölümüne sebep olmasını şiddetle kınıyoruz. Münferit kalmasını ve son olmasını temenni ettiğimiz bu vahim durum, Kapaklı ve bölgemizde yine Samsunluların sağduyusu ile çözülecektir. Suçluların bir an önce bulunarak gereğinin yapılmasını kamuoyuna duyuruyoruz” diye konuştu. “Çelebi’nin kafasını polis aracının kaputuna ve yere vurarak kendisine zarar verdiği” yönünde düzenlenen olay tutanağını olaya adı karışan fail polislerin hazırladığı ortaya çıktı. Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişim Derneği (RUSİHAK) ve Çelebi ailesi adına dosyaya müdahil olan Avukat Özlem Özkan, soruşturma işlemlerinin bütünüyle sanıkların ifadeleri ve hazırlanan tutanaklar üzerinden yürütüldüğünü belirtti.

142-Adı Soyadı: Ali İsmail Korkmaz

Yaşı:19

Vurulma Tarihi:10.07.2013

Vurulma Yeri:Eskişehir

Ölüm şekli:İşkence/Darp

Olay:10.07.2013-Gezi parkı eylemlerine destek için Eskişehir'de düzenlenen eylemde bir gece vakti aralarında polislerinde olduğu bazı sivil şahıslar tarafından çivili sopalarla ve coplarlarla vurularak ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 40 güne yakın bir zamanda hastane yoğun bakımdan kalan 19 yaşında ki Ali İsmail Korkmaz 10 Temmuz 2013 günü hayatını kaybetti. Eskişehir' de Ali İsmail Korkmaz' ın ölümüyle ilgili gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen bir polis ile 3 fırıncı tutuklandı.



141- Adı Soyadı: Ethem Sarısülük

Yaşı:26

Vurulma Tarihi:14.06.2013

Vurulma Yeri:Ankara

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:14.06.2013 Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara Kızılay'daki gösteride polis kurşunuyla başından yaralandı. Ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Ethem Sarısülük (26) hayatını kaybetti. Ethem Sarısülük'ü vuran ve MOBESE kamerası görüntülerinin incelenmesiyle kimliği belirlenen polis Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevinden alınarak Personel Şube Müdürlüğü emrine kaydırılmıştı. Tabancasını çıkararak havaya ve kalabalığa doğru ateş açan polisin silahına el konuldu.

140-Adı Soyadı: İrfan Tuna

Yaşı:47

Vurulma Tarihi:05.06.2014

Vurulma Yeri:Ankara

Ölüm şekli:Gaz Bombası sonucu kalp krizi

Olay:05.06.2013 Greve çıkan kamu emekçilerinin Kızılay’daki eylemine akşam saatlerinde gaz bombaları ve Toma araçlarıyla müdahale edildi. Tuna polisin gaz bombasına maruz kalınca yakınlarda bulunan bir dershaneye sığındı ve bir sandalyeye oturtuldu. İyi olmadığını söyleyen Tuna arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Yoğun gaz bombası ve tazyikli suya maruz kalan Tuna hastaneye götürülürken yolda kalp krizi geçirerek öldü. Savcılık da “maruz kaldığı gazın kalp krizini tetiklediği” iddiasının araştırılması için otopsi istedi. Savcılık soruşturma başlattı.

139-Adı Soyadı: Tuğrul Cimli

Yaşı:17

Vuruma Tarihi:14.05.2013

Vurulma Yeri:Ayvalık Balıkesir

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:14.05.2013 Polis memuru Hüseyin Akdağ (45), aynı apartmanda komşu oldukları öğrenilen Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Metin Cimli'nin 17 yaşındaki oğlu Tuğrul Cimli’yi konuşmak için 22. 30 sıralarında özel arabasına bindirerek Ayvalık’ın Cennet Tepesiyakınlarında bulunan baz istasyonlarının olduğu ve ilçe halkının Telemenler mevkii olarak nitelendirdiği ormanlık ıssız tepeye götürüp tek kurşunla kafasına sıkarak öldürdü. Polis memuru tabancasıyla birlikte teslim oldu.

138-Adı Soyadı: Abdullah Cömert

Yaşı:22

Vurulma Tarihi:303.06.2013

Vurulma Yeri:Antakya

Ölüm şekli:Gaz Bombası

Olay:03 Haziran 2013 günü hayatını kaybeden Abdullah Cömert’in (22) polisin attığı gaz fişeğinin başına çarpması sonucunda öldüğü Adli Tıp Kurumu raporuyla kesinleşti. Jandarmanın olaya ilişkin hazırladığı rapora da atıfta bulunan Adli Tıp Kurumu raporunda, “Cömert’in ölümünün gaz fişeğinin kafaya isabet etmesi sonucu oluşan kafatası kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana gelmiş olduğu ifade edildi” ifadesi yer aldı. Öte yandan Cömert’in vurulduğu noktada görev yapan polisin şüpheli değil, tanık sıfatıyla dinlendiği de ortaya çıktı.(Radikal)

137-Adı Soyadı: Selim Önder

Yaşı:88

Vurulma Tarihi:31.05.2013

Vurulma Yeri:İstanbul

Ölüm şekli:Gaz Bombası sonucu

Olay:31.05.2013 günü Taksim’de oturduğu evde polisin gaz bombası dumanına maruz kalan Selim Önder (88) solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen babalar gününde yaşamını yitirdi. Önder'in kızı Ayşe Önder: "Sayın Türk Tabibler Birliği, Bu yazı politik ya da siyasi değil, insanlıkla ilgilidir. Hükümetin emri, Polis Teşkilatının eliyle 31 Mayıs Cuma günü, Taksim ve civarında yaşayan insanları hiç umursamadan, biber gazlarının şuurlu olarak insanlık dışı oranlarda kullanılması ve etkileriyle ilgilidir. Babam 88 yaşındaydı ama dinçti, hayat doluydu. Kendi çapında bile olsa yavaş yavaş yürüyüşünü yapar, sazlarını çalar, çalışır, üretir, beste yapar, kitap okur, pazara bile giderdi bizimle. Babamın ölümle sona eren 2 haftalık serüveninde tüm şikayetleri gaza maruz kaldıktan sonra başladı" dedi

136-Adı Soyadı: Muhammet Öyke

Yaşı:21

Vurulma Tarihi:16.04.2013

Vurulma Yeri:Gebze-Kocaeli

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:16 Nisan 2013- günü Gebze'de Polis, "dur" ihtarına uymadığı iddiasıyla Muhammet Öyke (21) isimli genci vurdu. Muhammet Öyke kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gebze’de 16 Nisan günü saat 05.00 sularında, içinde 3 kişinin bulunduğu araç İstanbul'a doğru seyir halinde iken polis kontrol noktasında durdurulmak istendi.Aracın önce yavaşladığı ardından ise durmayarak kaçtığı iddia edilirken, polis ekipleri ile araç arasında kovalamaca yaşandı. Ardından araca ateş açan polisler, arka koltukta oturan Muhammet Öyke (21) isimli Kars nüfusuna kayıtlı genci vurdu.



135-Adı Soyadı: Veysi Uluğ

Yaşı:30

Vurulma Tarihi:01.03.2013

Vurulma Yeri:İstanbul

Ölüm şekli:Polis KurşunuOlay:01.03.2013 günü akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Küçük köy Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Edirnekapı Topkapı Minibüs Durağı'nda minibüs durağında görevli Siirt nüfusuna kayıtlı Vezir Uluğ (40), aracını durağın yakınına park eden Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğu öne sürülen Şenol Yiğit ile tartıştı. Aracın polis memurunun eşine ait su dağıtım firmasının olduğu öğrenilirken, Uluğ'un aracı çekmesini istemesine karşı çıkan polis memuru, silahını çıkararak Vezir Uluğ, kardeşi Veysi Uluğ (30) ve arkadaşı Erzurumlu İsmail Güneş'e ateş etti. Saldırının ardından saldırgan polis aracına binerek olay yerinden kaçtı.

134-Adı Soyadı: Vezir Uluğ

Yaşı:40

Vurulma Tarihi:01.03.2013

Vurulma Yeri:İstanbul

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:01.03.2013 günü akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Küçük köy Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Edirnekapı Topkapı Minibüs Durağı'nda minibüs durağında görevli Siirt nüfusuna kayıtlı Vezir Uluğ (40), aracını durağın yakınına park eden Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğu öne sürülen Şenol Yiğit ile tartıştı. Aracın polis memurunun eşine ait su dağıtım firmasının olduğu öğrenilirken, Uluğ'un aracı çekmesini istemesine karşı çıkan polis memuru, silahını çıkararak Vezir Uluğ, kardeşi Veysi Uluğ (30) ve arkadaşı Erzurumlu İsmail Güneş'e ateş etti. Saldırının ardından saldırgan polis aracına binerek olay yerinden kaçtı.

133-Adı Soyadı: Şahin Öner

Yaşı:19

Vurulduğu Tarih:11.02.2013

Vurulduğu yer:Diyarbakır

Ölüm şekli:Zırhlı polis aracı çarpması

Olay:11 Şubat 2013 günü, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde bir protesto gösterisinde, zırhlı polis aracının çarpması sonucu 19 yaşındaki Şahin Öner yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları:"Zırhlı polis aracı Şahin Öner'e çarptıktan sonra, polisler araçtan indi ve Öner'i zırhlı araca koydular ve uzaklaştılar. Öner araca alınırken hala bilincinin yerinde olduğunu gördük. dediler. Diğer görgü tanıkları:"Panzer çocuğu ezdi, diye bağırdık, defalarca 112 Acil Servis'in aradık, 112 Acil Servis ekiplerinin burada çocuğu bulamaması üzerine, polisin yaralı çocuğu panzere alıp götürdüğü yönünde bilgi verdik" dediler.(Gazeteler)

132-Adı Soyadı: Mehmet Kırma

Yaşı:22

Vurulduğu Tarih:05.01.2013

Vurulduğu Yer:İstanbul

Ölüm şekli:Ters şeride giren polis aracı çarpması

Olay:05.01.2013 günü Üsküdar Beylerbeyi yolu üzerinde sabah saat 04.30 sıralarında İsmi belirtilmeyen bir polis memurunun kullandığı 34 ZM 4229 plakalı otomobil, Boğaziçi Köprüsü'ne girmek isterken ters şeride girerek Beylerbeyi istikametine ilerlemeye başladı. Ters şeride giren polis otosu, karşıdan gelen Mehmet Kırma'nın kullandığı motosiklete çarparak Kırma'nın ölümüne neden oldu. Kazaya karışan polis memuru, meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

131-Adı Soyadı: Özgür Arda

Yaşı:22

Vurulduğu Tarih:22.12.2012

Vuruldeuğu Yer:Diyarbakır

Vurlma şekli:Polis Kurşunu

Olay:22.12.2012 günü Diyarbakır'ın Sur İlçesi'ne bağlı Alipaşa Mahallesi'nde bulunan Meryem Ana Kilisesi sokağında 22 yaşındaki Özgür Arda isimli genç, kendisini kovalayan polislerden kaçarken, arkadan vurularak öldürüldü. Polislerin sıktığı kurşunun isabet etmesi üzerine yaralanan Arda'nın polisler tarafından Diyarbakır Devlet Hastahanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

SONUÇ: Özgür Arda'yı öldüren polis Mehmet Fatih Korkmaz'ı 'taksirle öldürme'nin alt sınırından 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini kastın aşılması suretiyle işlediğini belirten mahkeme cezayı önce 1 yıl 8 aya, sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını da dikkate alarak 1 yıl 4 ay 20 güne indirdi. Mahkeme, sanığın tekerrüre esas sabıkası bulunmaması ve cezanın ertelenmesi durumunda bir daha suç işlemekten çekineceğine ilişkin olumlu kanaat oluştuğundan cezanın ertelenmesine karar verdi.

130-Adı Soyadı: Kenan Kapısız

Yaşı:28

Vurulduğu Tarihi:24.11.2012

Vurulduğu Yer:Uşak

Ölüm şekli:Polis KurşunuOlay:24.11.2012 günü Uşak'ta polis memurları ile vatandaşlar arasında çıkan arbedede polisin silahından çıkan kurşunla başından vurularak öldürüldü. 28 yaşındaki Kenan Kapısız 4 çocuk babasıydı.

129-Adı Soyadı: İsmail Cesur(MİT Mensubu)

Yaşı:44

Vurulduğu Tarih:10.10.2012

Vurulduğu Yer:Ankara:

Vurulma şekli: Polis Kurşunu

Olay:10.10.2012 tarihinde ANKARA Yenimahalle Merkez Karakolu’nda görev yapan 44 yaşındaki polis memuru Nafi İspir, MİT mensubu 44 yaşındaki İsmail Cesur’u bir market önünde beş kurşunla öldürdü.

128-Adı Soyadı: Çağrı Danışman

Yaşı:32

Vurulduğu Tarih:4.10.2012

Vurulduğu Yer:Antalya

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay: 4 Ekim 2012 günü ANTALYA'da 3 polis memurunu şehit ettikten sonra vurularak etkisiz hale getirilen şizofreni hastası 32 yaşındaki Çağrı Danışman öldü. Danışman'ın babası Cemil Danışman, sağ olarak yakalanan oğlunun, hastalık raporundan dolayı serbest kalma ihtimali nedeniyle polisler tarafından infaz edildiğini iddia etti. Av.Münip Ermiş Antalya Barosu

127-Adı Soyadı: Burak Topçu

Yaşı:23

Vurulduğu Tarih:27.09.2012

Vurulduğu Yer:Eskişehir

Vurulma Şekli:Aşırı hız yapan Polis aracı çarpması

Olay:27 Eylül 2012 günü saat 00.15 civarında, çift çıkış ve tek iniş olmak üzere toplam üç şeritli olan Eskişehir ili Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi’nde, 26 A 4849 plaka sayılı Emniyet Müdürlüğüne ait hizmet aracını kullanan Polis Memuru Bülent OK’un, süratli araç kullanması ve hatalı araç sollaması nedeniyle, Hava İkmal Bakım Komutanlığında Uçak Bakım Elektronik Teknisyeni olarak görev yapan 23 yaşındaki Burak TOPÇU Hayatını kaybetmiştir.Baba Volkan Topçu:"Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü görevlilerinin tutmuş olduğu Trafik Kazası Tespit tutanağında; suçlu polisi kurtarmak amacıyla Oğlumuz Burak TOPÇU % 100 suçlu bulunmuştur. Olaydan sonra sözkonusu polis memuru açığa alınmamış, tutuklanmamıştır. Çünkü Polis memuru yalan söylemektedir ve tutulan raporlar polisi kurtaracak tarzda tanzim edilmiştir" dedi.

SONUÇ:Bu olayda yargılanan polis memuru Bülent Ok 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



126-Adı Soyadı: Ali Akın

Yaşı:26

Vurulduğu Tarih:23.09.2012

Vurulduğu Yer:İstanbul

Ölüm şekli:Gözaltında ölüm

Olay:23.09.2012 tarihinde isnat edilen bir olaydan dolayı, Ali Akın ve babası Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polislerin iddiasına göre Ali Akın ifadesinin ardından nezarete konuldu. Daha sonra tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkan Ali Akın polisin silahını alıp intihar etti. İstanbul'dan Baran Tursun vakfını arayan acılı anne NACİYE ÇAKICI, basın yayın organlarında çıkan "intihar" haberlerinin doğru olmadığını söyledi.



125-Adı Soyadı: Merve Erçetin

Yaşı:24

Vurulduğu Tarih:21.09.2012

Vurulduğu Yer:Erzurum

Vurulma Şekli:Polis Kurşunu

Olay:21.09.20012 günü Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ekrem Özdemir yolda kız arkadaşı Merve Erçetin'i (24) Mustafa Gökçe'yle yürürken gördü. Bunun üzerine yanlarına giderek Erçetin'e diz çöktürerek tabancasıyla ensesine ateş ederek öldürdü.

124-Adı Soyadı: Hasan Latif Kaplan

Yaşı:35

Vurulduğu Tarih:20.09.2012

Vurulduğu Yer:İstanbul

Ölüm şekli:Gözaltında ölüm

Olay:20.09.2012 günü İstanbul Bağcılarda eşine şiddetten gözaltına alınan 35 yaşındaki Hasan Latif Kaplan, götürüldüğü Bağcılar Asayiş büro amirliğinde, avukat görüşme odasında asılı bulundu. Baba Mustafa Kaplan:"Oğlum intihar etmedi, karakolun içinde öldürüldü" dedi

123-Adı Soyadı: Cem Aygün

Yaşı:24

Vuruldu Tarih:30.08.2012

Vurulduğu Yer:Ankara

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:30.08.2012 günü, Ankara Keçiören İncirlide 24 yaşındaki Cem Aygün “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polis memuru Fatih Yılmaz tarafından öldürüldü. Olaydan 1 ay önce Cezaevi’nden çıkan gencin ölümüne ilişkin emniyetin aileye verdiği bilgiler ise çelişkilerle dolu. Baba İsmet Aygün:"Oğlum Cem Aygün öldürüldükten 8 saat sonra bize haber verildi. Oğlum kaçtığı için 'Dur' ihtarı falan diyorlar. Oğlum niye kaçsın, her gün karakola gidip" imza veriyordu. Her gün polise imza veren biri niye polisten kaçsın?" dedi.

SONUÇ:Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polis Fatih Yılmaz için kasten yaralama sonu ölüme neden olduğu sabit olduğundan TCK’nın 87/4 maddesi gereği 14 yıl hapis verdi. Mahkeme, sanığın tutum ve davranışları cezanın üzerindeki etkileri nedeniyle cezayı 11 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme ayrıca sanığın kaçma şüphesi nedeni ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.



122-Adı Soyadı: Emrah Barlak

Yaşı:26

Vurulduğu Tarih:12.08.2012

Vurulduğu Yer:İzmir

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:12.08.2012 günü İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde polis İmran Kahya tarafından karnından ve bacaklarından vurulan Emrah Barlak (26) yaşamını yitirdi. İzmir'in Karabağlar İlçesi Limontepe Semti'nde resmi polis aracı ile sivil bir aracın kazaya karışması nedeniyle başlayan tartışma polisin 2'si kardeş 3 yurttaşı vurması ile sonuçlanmıştı. Sonuç:İzmir 6 ACM sanık polis memuru İmran Kahya'ya adam öldürmekten 8 yıl 4 ay ceza verdi. Kardeşi erhan'ı da yaralamaktan 3 yıl 4 ay olmak özere toplam:11 yıl 8 ay ceza verildi



121-Adı Soyadı: Mazlum Akay

Yaşı:11

Vurulduğu Tarih:29.07.2012

Vurulduğu Yer:Adana

Ölüm şekli:Gaz Bombası sonucu

Olay:11 yaşında, Hak ihlallerini protesto etmek için 29 Temmuz Pazar akşamı Adana’nın Yüreğir İlçesi Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'nde bir araya gelen bir grup gence polisin saldırısı sırasında polisin attığı gaz bombasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Mazlum Akay, yaşamını yitirdi.



120-Adı Soyadı: Nurhak Çantay

Yaşı:

Vurulma Tarihi:17.07.2012

Vurulma Yeri:Diyarbakır

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:17 Temmuz 2012 günü Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde meydana gelen olayda seyir halinde iken "dur" ihtarına uymadığı iddiasıyla polisin açtığı ateşle ağır yaralanan Nurhak Çartay yaşamını yitirdi. Diyarbakır Devlet Hastanesinde Bitkisel hataya giren Çartay'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



119-Adı Soyadı: Yusuf Yılan

Yaşı:9

Vurulma Tarihi:14.06.2012

Vurulma Yeri:Erzurum

Ölüm şekli:Polis panzeri çarpması sonucu ölüm

Olay:13 Haziran 2012 günü Erzurum Karayazı ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan 9 yaşındaki Yusuf Yılan, Akrep tipi aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarına göre, askeri araç Yusuf Yılan’ın göğsü ve kafasının üzerinden geçti.



118.Adı Soyadı: Özgür Taşar

Yaşı:17

Vurulduğu Tarih:04.06.2012

Vurulduğu Yer:Yüksekova-Hakkâri

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay: 04.06.2012 günü akşam saatlerinde Hakkâri Yüksekova'da, Şemdinli Yolu üzerinde polis kalabalığa ateş etti, açılan ataşe sonucu 17 yaşındaki Özgür Taşar ile Veysi Yıldırım yaralandı, yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hastanenin başhekimi, Taşar'ın göğsünden kurşunla yaralandığını doğruladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Taşar'ın hayatını kaybettiği bildirildi.



117-Adı Soyadı: Kenan Yılmaz

Yaşı:25

Vurulma Tarihi:22.05.2012

Vurulma Yeri:İstanbul

Ölüm şekli:Gözaltında ölüm

Olay:22.05.2012 günü SULTANGAZİ polis merkezine götürülen Kenan Yılmaz fenalaştığı iddia edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Yılmaz öldü. Ailesi:"Kenan Yılmaz'ın ölümüne, gözaltında tutulduğu polis merkezinde gördüğü kötü muamele ve şiddet sonucu yol açtı" dedi

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Yılmaz ailesinin avukatı Adnan Küpçük, "Şikayet konusu ve suçun asıl unsurları ’Kasten adam öldürme’, ’İşkence ve eziyet’, ’Görevi kötüye kullanma’, ’Hürriyetten yoksun bırakma’ suçlarıdır. Bu suçlardan şikayetimizi yapıyoruz. Olayın olduğu saatler içerisinde Esenler Polis Merkezi’nde görevli olan bütün memurlar suç duyurumuzda şüpheli olarak görülecek.



116-Adı Soyadı: Çayan Birben

Yaşı:31

Vurulma Tarihi:28.05.2012

Vurulma Yeri:Yalova

Ölüm şekli:Gaz bombası

Olay:28.05.2012 günü, Yalova'da polisin sıktığı biber gazdan etkilenerek yaşamını yitirdi. Birben'in avukatı Korkmaz, Çayan Birben'in ölümünün polisin orantısız güç kullanmasından kaynaklandığını öne sürerek, "Bunun araştırılması gerekiyor dedi.

İddianamede; şüpheli polisler İbrahim Baltacı, Serhat Ayhan Yeni, Ercüment Küçükakça ve Tekin Ceyhan’a TCK’nın ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçlaması yöneltildi. İddianameyi kabul eden Yalova 3. Asliye Ceza Mahkemesi, sürpriz kararla dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.



115-Adı Soyadı: Selman Pınar

Yaşı:22

Vurulduğu Tarih:01.05.2012

Vurulduğu Yer:Batman

Vurulma Şekli:Gözaltında ölüm

Olay:01 Mayıs 2012 günü, 22 yaşındaki er Selman Pınar gözaltına alındı. Batman'da polis merkezine götürülen Pınar yaralandığı iddiasıyla Hastaneye götürüldü. Pınar, hastaneden kaçmak isterken 6 metre yüksekten düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Maktulün kardeşi Adnan Pınar:"Önceki gece eve giderken, polis ekipleri yolumuzu kesip kimliklerimizi istediler, ağabeyim Selman asker olduğuna dair belgesini gösterdi, bizi 10 Nisan Polis Merkezi'ne götürdüler Orada da ağabeyimi darp ettiler, vücudunda darp izleri vardı.



114- Adı Soyadı: Hacı Zengin

Yaşı:58

Vurulduğu Tarih:19.03.2012

Vurulduğu Yer:İstanbul

Ölüm şekli:Gaz Bombası

Olay: İstanbul’da, polisin uyguladığı orantısız güç sonucunda atılan biber gazı kapsüllerinin kafasına isabet etmesi sonucu kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

TİHV raporlarına göre Zengin polisin sıktığı gaz bombası sonucu hayatını kaybetti.

SONUÇ: Savcılık,her hangi bir kimseye atfedilerek bir suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle TAKİPSİZLİK verildi.



107-Adı Soyadı: Ayşe Al

Yaşı:75

Vurulduğu Tarih:11.03.2012

Vurulduğu Yer:Diyarbakır

Ölüm şekli:Gaz Bombası,tazyikli su sıkma

Olay:Diyarbakır'da 11.03.2012 günü Polisin şiddetine maruz kalan ve yaralanan 75 yaşındaki Ayşe Al yaşamını yitirdi 15 Şubat günü merkez Bağlar İlçesi E Tipi Cezaevi üst köşesinde polis panzerinden sıkılan tazyikli su ile yere düşüp başını kaldırıma çarpan 75 yaşındaki Ayşe Al, yaşamını yitirdi.



113-Adı Soyadı: Mahir Zorbey

Yaşı:21

Vurulduğu Tarih:04.03.2012

Vurulduğu Yer:Aydın

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay: 04.03.2012 günü Aydında gözaltına alınan Er Mahir Zorbey, polisin iddiasına göre kaçtığı için ve "Dur" ihtarına uymadığı için öldürüldü. olay yerinde yapılan incelemede, polisin defalarca ateş ettiği ortaya çıktı. Sanık polis savunmasında:"Öldürme kastının olmadığı, ayağının kaydığı gerekçesiyle silahının iradesi sonucu patladığını ve maktule isabet ettiğini" söyledi. Maktulün ağabeyi Deniz Zorbey:"Polis kardeşimi bile bile öldürdü, kardeşim askerdi ve birliğine teslim edilmek özere gözaltına alınmıştı" dedi. İlk duruşmada zanlı polis serbest bırakıldı.04.03.2012

Sonuç:Aydın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Polis Memuru M.S., 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.



112-Adı Soyadı: Perihan AKTAŞ

Yaşı:53

Vurulduğu Tarih:21.02.2012

Vurulduğu Yer:Manisa

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay: 21.02.2012 günü Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde oturan 53 yaşındaki Perihan Aklaş, evinin önünde polis tarafından öldürüldü. Aktaşı öldüren polis teslim oldu. Sarıgöl ilçesi Ayan Mahallesi Stadyum Caddesi Bahçe Sokak 13 numaradaki evin önünde saat 08.30 sıralarında öldürüldü. Perihan Aktaş 3 çocuk annesiydi. 21.02.2012



111-Adı Soyadı: Fırat Kırtekin

Yaşı:26

Vurulduğu Tarih:25.01.2012

Vurulduğu Yer:İstanbul

Vurulma Şekli:Polis Kurşunu

Olay: 25 Ocak 2012 günü İstanbul’un Beylikdüzü İlçesi’nde "dur” ihtarına uymadığı iddia edilen aracın içinde bulunan 26 yaşındaki Fırat Kırtekin gözaltına alındı. Gözaltında polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

110-Adı Soyadı: Murat Elibol

Yaşı:21

Vurulduğu Tarih:02.112011

Vurulduğu yer:D.Bakır

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:02.11.2011 günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Murat Elibol, Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Lezgin Avcı Caddesi 867. Sokak’ta silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elibol, yaşamını yitirdi. Sırtından tek kurşunla vurulan Elibol’un polisin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü söylendi.

109-Adı Soyadı: Yasemin Akpan

Yaşı:

Vurulduğu Tarih:02.11.2011

Vurulduğu Yer:Ankara

Vurulma şekli:Polis Kurşunu

Olay:(Polis eşi) 02.11.2011 günü Ankara Altındağ’da polis memuru Veli Akpan, eşinin evi terk etmesi üzerine cinnet getirdi. Beylik tabancasıyla kayınvalidesini yaralayıp eşini öldüren polis, cinayeti itiraf etti. Emniyet amirini de makamında şehit etti.





108-Adı Soyadı: Kamile Özbek

Yaşı:

Vurulduğu Tarih:14.09.2012

Vurulduğu Yer:Adana

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:Adana'da, 14 Eylül 2011 günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmediğini ve kendisinden haber alamadıklarını söyleyen kızı, katilin polis olduğundan habersiz polise başvurdu, annesinin bulunmasını istedi. Yapılan araştırmada Kamile Özbek’i öldürenin Fatih Yurdakonar adında görevli polis memuru olduğu ortaya çıktı. Kadının evinin tapusunu üstüne geçiren, bankadaki paralarını da alan 19 yıllık polis Fatih Yurdakonar tutuklandı.



107-Adı Soyadı: Willem Tyas

Yaşı

Vurulduğu Tarih:02.10.2011

Vurulduğu Yer:Antalya

Ölüm şekli:Gözaltında ölüm

Olay: 02.10.2011 günü Antalya'nın Manavgat ilesi ilçesi Şelale polis karakolunda ölü bulundu, 64 yaşında.



106-Adı Soyadı: Ali Sapan

Yaşı:12.11.2011

Vurulma Tarihi:

Vurulma Yeri:Ankara

Vurulma LŞekli:Polis KurşunuOlay:(Polis şefi) Ankara'nın Altındağ ilçesi Yıldırım Ekipler Amiri Ali Sapan’ın polis memuru şoförü Veli Akpan tarafından öldürüldü. Amirinin makam odasına giren polis Veli Akpan, amirine iki el ateş etti. İki çocuk babası Emniyet Amiri Ali Sapan olay yerinde hayatını kaybetti.



105-Adı Soyadı: Yeşim Çelik

Yaşı:23

Vurulduğu Tarih:20.11.2011

Vurulduğu Yer:İstanbul

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay::20 Şubat 2011 günü Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Yeşim Çelik internetten tanıştığı polis Salih Kaya sevgilisinin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Yeşim Çelik’in valizi ve el çantası yatağın üzerindeydi. Tabanca bacaklarının arasındaydı. Polisler olayın intihar olduğu kanısındaydı. Ancak tabancanın üzerinde parmak izi yoktu. Bu da tabancanın temizlendiğini gösteriyordu. Ayrıca Çelik’in ellerinde ve kazağının kollarında da barut izi yoktu. Masa üzerindeki not ise Çelik’in elinden çıkmıştı ama intihar notu anlamına gelmiyordu. Kaya tutuklanırken, savcı iddianamesinde Salih Kaya hakkında müebbet hapis istemişti. Müebbet hapisle yargılanan zanlı polis ikinci duruşmada tahliye edildi.



104-Adı Soyadı: Doğan Teyboğa

Yaşı:13

Vurulma Tarihi:24.07.2011

Vurulma Yeri:Silopi-Şırnak

Ölüm şekli:Gaz Bombası

Olay:24 Temmuz 2011 günü ŞIRNAK' ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen gösteride, polis orantısız güç kullandı, polisin rastgele attığı gaz bombasıyla başından vuruldu, ağır yaralanan 13 yaşındaki Doğan Teyboğa tedavi gördüğü Diyarbakır'da yaşamını yitirdi. takipsizlik verildi, dava açılmadı.



103-Adı Soyadı: Hamedu Louf Said

Yaşı:26

Vurulduğu Tarih:29.07.2011

Vurulduğu Yer:MERSİN

Ölüm şekli:Gözaltında ölüm

Olay:29.07.2011 tarihinde Mersin'de Yumuk tepe polis karakolunda ölü bulundu. 26 yaşında



102-Adı Soyadı: Mehmet Şirin Çiftçi

Yaşı:20

Vurulduğu Tarih:29.07.2011

Vurulduğu Yer:Diyarbakır

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

Olay:29 Temmuz 2011 günü Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi Cemal Yılmaz Mahallesi'nde, polisler, Mehmet Şirin Çiftçi (20) adlı kişiyi evinin önünde ateş ederek başından vurdu. Mahallede devriye gezen polisler ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda polisler 20 yaşındaki Mehmet Şirin Çiftçi'yi ateş ederek başından vurdu.



101-Adı Soyadı: Yıldırım Ayhan

Yaşı:32

Vurulduğu Tarih:28.08.2011

Vurulduğu Yer:Şırnak

Ölüm şekli:Gaz Bombası

Olay:28 Ağustos’ta Çukurca’ya bağlı Narlı Köyü’nde eylem yapan kitleye dönük polisler gaz bombası kullandı. Gaz bombalarından birinin kapsülü BDP’li Van İl Genel Meclisi Üyesi Yıldırım Ayhan’ın göğsüne isabet etti. Çukurca'dan helikopterle Van'a getirilen Ayhan, yolda yaşamını yitirdi.

93-Hatici İdin/Şırnak:Şırnak merkezde 12 Haziran gecesi Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blok’unun desteklediği bağımsız adayların milletvekili olmasının kutlandığı Cumhuriyet Meydanı’nda patlama meydana geldi. Yaralananların kaldırıldığı hastaneye polislerin attığı gaz bombasından etkilenen Barış Anneleri İnisiyatifi Üyesi Hatice İdin 18 gün hayat mücadelesi ardından 1 Temmuz 2011’de yaşamını yitirdi.



100- Metin Lokumcu

Yaşı : 54

Vurulduğu Tarih : 31.05.2011

Vurulduğu Yer: Hopa-Artvin

Ölüm şekli: Gaz Bombası

OLAY: Artvin'in Hopa ilçesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto etmek isteyen gruba polisin gaz bombası atması sırasında Metin Lokumcu adlı emekli öğretmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Lokumcu'nun ölümü, ilk başta Trabzon Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı ön otopsi raporunda "biber gazı ve heyecanın tetiklemesi sonucu gerçekleşen kalp krizine bağlı ölüm" şeklinde değerlendirilmişti. Ancak Adli Tıp sonradan açıkladığı kesin ölüm raporunda bu değerlendirmesini değiştirdi ve "Lokumcu’nun vücudunda öldürücü düzeyde kimyasal madde saptanmadığını, ölümün kendisinde mevcut kalp ve akciğer hastalığı sonucu meydana geldiğini" "tespit etti".



99-Kazım Şeker

Yaşı : 60

Vurulduğu Tarih : 27.04.2011

Vurulduğu Yer: Diyarbakır

Ölüm şekli: Gaz Bombası

OLAY: 27 Nisan 2011 günü Bismil'de Yüksek Seçim Kurulu'nun veto kararına karşı gösterilerde 20 Nisan'da öldürülen İbrahim Oruç'un katillerinin bulunması için önceki gün yapılan yürüyüşte, polisin attığı gaz bombalarından etkilenen 60 yaşındaki Kazım Şeker hayatını kaybetti.



98-İbrahim Oruç

Yaşı : 17

Vurulduğu Tarih : 20.04.2011

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 20 Nisan 2011 günü Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde YSK'nın veto kararını protesto etmek için yürüyen kitleye müdahale sırasında polis kurşunuyla yaşamını yitirdi.



97-Tuba Korkmaz

Yaşı : 21

Vurulduğu Tarih : 17.03.2001

Vurulduğu Yer: TUNCELİ

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 17 Mart 2011 günü Tunceli'de polis memuru nişanlısı Savaş C.'nin evinde, nişanlısının beylik tabancası ile intihar ettiği iddia edildi. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Dairesi Laboratuarlarında yapılan incelemede, Savaş C. ve Tuba Korkmaz'ın giysileri üzerinde atış artıklarına rastlanmadığı, kullanılan tabanca üzerinde ise herhangi bir parmak izine rastlanmadığı belirlendi, bunun üzerine zanlı polis memuru tutuklandı.



96-Çiğdem Şahin

Yaşı : 20

Vurulduğu Tarih : 11.11.2010

Vurulduğu Yer: İZMİR

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Gaziantep'ten İzmir'e geldi ve İzmir'de çevik Kuvvet'te görevli polis Anıl .K.G. ile görüştü, daha sonra görüştüğü polisin silahıyla şakağından vurulmuş halde bulundu.2010



95-Adı Soyadı: S.Sinan Özkılınç (Polis)

Yaşı:30

Vurulduğu Tarih:05.10.2010

Vurulduğu Yer:İzmir

Vurulma Şekli:Tabanca

Olay:İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli iken, 05.10.2010 tarihinde Asayiş şube Yunuslar Tim Amirliği hizmet binası içinde ölü bulunmuştur. Ölüm sebebi;Psikolojik bozukluktan dolayı intihar olarak kayıtlara geçti. Maktul S.Sinan Özkılınç’ın babası da aynı zamanda Emekli Polistir. E.Polis Süleyman Özkılınç:"Oğlum neden intihar etsin, oğlum intihar edecek biri değildi, ayrıca oğlum iki Fakülte mezunu, 15-20 gün sonra nişanlanacak, akabinde doğum günü olan 11 Şubat’ta evlenecek, ayrıca evi ve arabası olan biriydi. Benimde emekli polis olmamdan ötürü de polis mesleğini severek seçen, Bankada parası olan bir Polisti" dedi. Polis Sinan'ın babası Süleyman Özkılınç, polis tarafından öldürülen Baran Tursun'un ailesi ve Baran Tursun vakfı ile birlikte adalet arayışını sürdürmektedir.

BİR POLİS BABASI OLARAK, NEDEN BARAN TURSUN VAKFI İLE BİRLİKTEYİM?:Baran Tursun vakfına gittiğimde; "Baran Tursun Vakfından POLİSE DUYURU" şeklinde bir ilanlarını gördüm, bu ilanda: "Yasaların emrettiği şekilde görevini yapan namuslu polise diyeceğimiz yok, lafımızda yoktur. Diyeceğimiz, lafımız ve mücadelemiz; yasaların suç saydığı fiilleri yapmak suretiyle polis mesleği ve etiğine aykırı davranan polisleredir. Başımız sıkıştığı zaman başvuracağımız yer yine polis teşkilatıdır. Ama bu, çocuklarımızı alçakça öldüren ve suç işleyen diğer polislere hoşgörülü olacağımız anlamına gelmemektedir" diyorlar. Evlatları bir polis tarafından öldürülen bir ailenin bu acısına rağmen, teşkilatın içinde ki bir suçlu ile Emniyet Teşkilatını özenle ayıran bir babanın polise yaptığı bu duyurusundan çok etkilendim. Bundan ötürü adalet arayışımı Tursun ailesi ile sürdüreceğim" dedi.



94-Özcan Kurtuluş

Yaşı : 24

Vurulduğu Tarih : 14.9.2010

Vurulduğu Yer: İZMİR

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA

OLAY: 24 yaşında ki Özcan Kurtuluş İzmir' Şirinyer polis karakolunda ölü bulundu. İntihar etti söylendi. 2010



93-Sabire Yaman

Yaşı : 29

Vurulduğu Tarih : 27.7.2010

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 27 Temmuz 2010 günü 29 yaşındaki Sabire (Sevgi ) Yaman çalıştıkları Tacirler Menkul Şirketinin Bakırköy şubesinde, emekli polis Vedat Gemalmaz tarafından düzenlenen silahlı saldırı da yaşamını yitirdi



92-Erol Postacı

Yaşı : 49

Vurulduğu Tarih : 27.7.2010

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 27 Temmuz 2010 günü 49 yaşındaki EroL Postacı, çalıştığı Tacirler Menkul Şirketinin Bakırköy şubesinde, emekli polis Vedat Gemalmaz tarafından düzenlenen silahlı saldırı da yaşamını yitirdi.



91-Murat Konuş

Yaşı : 35

Vurulduğu Tarih : 7.1.2010

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: İŞKENCE

OLAY: 6 Ocak 2010 günü gasp sonucu gözaltına alınan Murat Konuş'a işkence yaparak ölümüne neden olan 3 polis tutuklandı.

Nöbetçi 2. Sulh Ceza Mahkemesi biri baş komiser 3 polis memurunun "işkence sonucu ölüme sebep olmak" suçundan tutukladı. Baş komiser Oktay Kapsız ve polis memurları Ramazan Adıgüzel, Abdulcelil Karadağ "işkence sonucu ölüme sebep olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



90-Cemal Yalın

Yaşı : 19

Vurulduğu Tarih : 5.8.2010

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY:5 Ağustos 2010 günü Polisler tarafından 'Terörist' sanılarak açılan ateşle öldürüldü. "Kasten adam öldürmekle yargılanan polislerin kendilerini koruduklarına karar verildi.



89-Fuat Bayoğlu

Yaşı : 32

Vurulduğu Tarih : 24.1.2011

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY:Ümraniye'de babası ile kavga edip balta ile öldüren Fuat Bayoğlu yakalandıktan sonra götürüldüğü polis merkezi nezaretinde kendini astı. 2010



88-Erhan Turan

Yaşı : 23

Vurulduğu Tarih : 2010 MART

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY::Polis gözetiminde tuvalete doğru ilerleyen Erhan Turan, kendini biranda camdan aşağıya attığı iddia edildi. Görgü tanığı olduğunu öne süren bir kişi, Turan'ı polisin aşağıya attığını iddia etti. 2010



87-Şerzan Kurt

Yaşı : 21

Vurulduğu Tarih : 12. 5. 2010

Vurulduğu Yer: MUĞLA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 12 Mayıs 2010 günü Muğla'da üniversite olayları sırasında polis kurşunuyla yaralanan Muğla Üniversitesi öğrencisi Şerzan Kurt (21) tedavi gördüğü Dokuz Eylül Ü. hastanesinde hayatını kaybetti. Muğla Valiliği ve Polisi uzun süre Kurt'u yaralayan kurşunun polis tabancasından çıkmadığını öne sürmüş ancak 17 Mayıs'da Güvenlik Şube'de görevli 43 yaşındaki polis memuru Gültekin Şahin bu olayla ilgili tutuklanmıştı.



86-Diren Basan

Yaşı : 10

Vurulduğu Tarih : 4.06..2010

Vurulduğu Yer: ŞIRNAK

ÖLÜM Şekli: ZIRHLI ARAÇ EZMESİ

OLAY: 04.06.2010 Günü Şırnak'ta 10 yaşındaki Diren Basan adlı çocuk, 'akrep' olarak bilinen zırhlı polis aracının altında ezilerek katledildi. Bu cinayeti işleyen polis hakkında dava bile açılmadı.



85-Aydın Erdem

Yaşı : 23

Vurulduğu Tarih : 6.12.2009

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 6 Aralık 2009 günü Diyarbakır'da yapılan bir gösteride kurşunlanarak öldürüldü. Diyarbakır'da yapılan otopside, Aydın Erdem'in (23) yakın mesafede ve tek kurşunla yaşamını yitirdiği tespit edildi. 23 yaşındaki Erdem'e isabet eden mermi kovanları Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün de bulundu. 2009



84-İbrahim Özkaymak

Yaşı : 40

Vurulduğu Tarih :28.8.2009

Vurulduğu Yer: GAZİANTEP

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 28.08.2009 günü / Bu sırada polis memurunun "uyarı ateşi" açtığı ve kurşunun yoldan geçmekte olan İbrahim Özkaymak (40) adındaki vatandaşın göğsüne isabet ettiği bildirildi.



83-Alaettin Karadağ

Yaşı : 28

Vurulduğu Tarih : 19.11.2009

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 19 Kasım 2009 tarihinde İstanbul Esenyurt'a "Dur" İhtarı Sonucu Alaettin Karadağ öldürüldü. Kardeşi Abdullah Karadağ:"Ağabeyim güpegündüz polis tarafından infaz edilmiştir, vücudunda, 10'un üzerinde mermi giriş deliği tespit edilmiştir" dedi.

Av. Zeycan Balcı Şimşek:“yargısız infazlar bir devlet pratiğidir” diyerek konuşmasına başladı. Polis terörünün üzerinde duran ve olay örgüsüne bakıldığında öldürme kastı taşındığına vurgu yapan Şimek “tüm şarjörünü boşaltan polisin beraatinin istenmesi anlaşılır değil” dedi.

SONUÇ: Alaettin Karadağ’ı öldürmekten yargılanan polislerden Oğuzhan Vural, üç yıl süren yargılamada 28 Mayıs 2013 tarihinde mahkemece “Görev gereği öldürmüştür” denilerek beraat ettirildi. Avukat:Zeycan Balcı Şimşek



82-Emrah Gezer

Yaşı : 18

Vurulduğu Tarih : 27.12.2009

Vurulduğu Yer: ANKARA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 27.12.2009 günü Ankara'da eğlendikleri lokantada Kürtçe şarkı söyleyen Emrah Gezer'e tepki gösteren Özel Harekât Polisi Serkan Akbulut, silahını çıkararak Emrah Gezer'e kurşun yağdırdı. Emrah Gezer olay yerinde yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı.

SONUÇ:Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Polis Memuru Serkan Akbulut, 19 yıl 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Yerel mahkemenin sanık polis memeuru Serkan Akbulut hakkında verdiği ceza Yargıtay 1.Ceza Dairesi tarafından onandı. Av.Selçuk Kozağaçlı (Ankara Barosu)



81-Maziye Aslan

Yaşı : 8

Vurulduğu Tarih : 29.4.2009

Vurulduğu Yer: VAN

ÖLÜM Şekli: ZIRHLI ARAÇ EZMESİ

OLAY: 29 Nisan 2009 günü Van-Hakkâri karayolu üzerinde yürüyen 8 yaşındaki maziye Aslan, özel harekât polislerinin kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Polis memuru tutuklandı



80-Özge Keyikçi

Yaşı : 13

Vurulduğu Tarih : 19.10.2009

Vurulduğu Yer: KÜTAHYA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY:19.10.2009 Kütahya-Çavdarhisar ilçesinde bir düğünde 13 yaşındaki Özge Keyikci, polis Enver ACAR'ın silahından çıkan mermiyle can verdi. Gözaltına alınan polis, "Kazayla ateş aldı" dedi



79-Murat Koku

Yaşı : 28

Vurulduğu Tarih : 28.10.2009

Vurulduğu Yer: HATAY

Ölüm şeklii: POLİS KURŞUNU

OLAY: Hatay'da 12 Ekim 2009'da polis ekiplerinin şüpheli bulduğu motosiklete yaptığı "dur" ihtarının ardından ateş açması sonucu motosiklette bulunan Murat Koku (28) yaşamını yitirdi



78-Ahmet Sargın

Yaşı : 41

Vurulduğu Tarih : 23.8.2008

Vurulduğu Yer: SAKARYA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: SAKARAY Sapanca ilçesinde uzayan eğlenceyi sonlandırmak için olay yerine giden polislerle gençler arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açmak isteyen polis memuru 32 yaşındaki Murat İpek, meslektaşı 41 yaşındaki Ahmet Sargın'ı göğsünden vurarak ölümüne neden oldu. 2009



77-Osman Aslı

Yaşı : 20

Vurulduğu Tarih : 20.12.2009

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 20 Aralık 2009 günü dağıtım iznine gelen 2 aylık asker Osman Aslı gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Avcılar Firuzköy Karakolu'nun avukat görüşme odasında ölü bulundu. 20 yaşındaki gencin, bot bağlarıyla kendisini astığı söylendi. Ancak aile iddiayı gerçekçi bulmadı. takipsizlik verildi, dava bile açılmadı.



76-Mehmet Uytum

Yaşı : 2

Vurulduğu Tarih : 10.12.2009

Vurulduğu Yer: ŞIRNAK / CİZRE

Ölüm şekli: GAZ BOMBASI

OLAY: (Bebek)10.12.2009 günü, Abdullah öcalan’ın Suriye’den çıkarılışının 11. yıldönümünde doğu ve güneydoğu illerinde yapılan gösterilerde, Cizre'de, eve atılan gaz bombası annesinin kucağındaki 18 aylık Mehmet Uytum’un başına geldi. beyin kanaması geçiren küçük Mehmet, yoğun bakıma alındıktan bir kaç gün sonra öldü. Vatandaşlar:"Henüz defteri açılmamış melek gibi tertemiz Mehmet uytun bebeğin o minik elleri, öbür cihanda, sadece o tetiğe basan adamın yakasında değil bütün bu devlet aygıtının yakasında olacaktır" dediler



75-Ahmet Akbaş

Yaşı :

Vurulduğu Tarih : 1.8.2009

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 01.08.2009 günü 43 yaşındaki Ahmet Akbaş, Esenler polis karakolunda ölü bulundu. Ahmet Akbaş'ın yakını Ergin Akbaş: "Olayın üzerinde uzun zaman geçmesine rağmen savcı olay yerine geç geldi. Doktorlar gelmemiş müdahale etmemişler"



74-Mustafa Uslu

Yaşı : 38

Vurulduğu Tarih : 9.7.2009

Vurulduğu Yer: TOKAT / TURHAL

Vurulma Şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 09.07.2009 Tarihinde Mustafa Uslu, Tokat Turhal'da önceki gece otomobiliyle giderken trafik kontrolü yapan polisler ‘Dur' ihtarında bulundu. ‘Dur' ihtarına uymadığı belirtilen Uslu iddiaya göre otomobilini görevli iki polisten birinin üzerine sürdü. Bunun üzerine diğer polis memuru Uslu'ya tabancasıyla ateş etti. Uslu, boynuna isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi.



73-Abdurrahman Sözen

Yaşı : 24

Vurulduğu Tarih : 21.7.2009

Vurulduğu Yer: İZMİR

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 21.07.2009 Günü, İzmir'in Gümüşpala Semti'nde, bir kişiyi av tüfeğiyle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 24 yaşındaki Abdurrahman Sözen, iddiaya göre nezarette su istediği polis memurunun tabancasını ele geçirip intihar etti. Ailenin avukatı Nezahat Başa Bayraktar ise, "Ortada ciddi bir insan hakkı ihlali ve zorla evden alınıp götürülme var. Polis kayıtlarına göre, Sözen'in, polisin silahını alarak intihar ettiği söyleniyor.



72-Resul İlçin

Yaşı : 52

Vurulduğu Tarih : 22.10.2009

Vurulduğu Yer: ŞIRNAK / İDİL

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 22.10.2009-ŞIRNAK - Şırnak'ın İdil İlçesi'nde polisler tarafından götürüldüğü karakolda yaşamını yitiren 52 yaşındaki Resul İlçin'in yapılan otopsisinde kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olduğu ortaya çıktı. Şırnak Valiliği ise İlçin'in kendiliğinden yere düşerek öldüğünü iddia etti.



71- Ahmet Cömert

Yaşı : 23

Vurulduğu Tarih : 2.11.2009

Vurulduğu Yer: KOCAELİ / DARICA

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 02.11.2009 / KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bir ay önce cezaevinden çıkan ve geçen cumartesi günü 17 yaşındaki kardeşi ile birlikte oto hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 23 yaşındaki Ahmet Cömert, polis merkezinin nezarethanede kendisini asarak yaşamına son verdi. Baba Durmuş Cömert, oğlunun intihar edecek biri olmadığını söyledi.



70-Enver Turan

Yaşı : 15

Vurulduğu Tarih: 16.9.2009

Vurulduğu Yer: HAKKARİ

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 16.09.2009 günü Hakkâri’de Ramazan Bayramı'nın birinci gününde bir güvenlik görevlisinin aracından inerek açtığı ateşle başından yaralanan 15 yaşındaki Enver Turan, tedavi gördüğü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde öldü.



69- İbrahim Sevindik:

Yaşı : 75

Vurulduğu Tarih : 1.5.2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: GAZ BOMBASI

OLAY: Polis terörü ve biber gazı bir can aldı Nefes darlığı olan 75 yaşındaki İbrahim Sevindik, Polisin attığı biber gazından etkilendi. Nefes alamadı. Beş dakikalık mesafedeki hastaneye ancak yarım saatte gidebildi. 36 saat sonra yaşam savaşını kaybetti. Sevindik'in ailesi suç duyurusunda bulunacak.



68-Enes Ata

Yaşı : 8

Vurulduğu Tarih : 30.3.2007

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 28 03.2009 günü 8 Yaşındaki İlköğretim öğrencisi Enez Ata 28 ve 29 Mart tarihlerinde güvenlik güçlerince yaşam hakları ihlal edilen 3 sivil yurttaşın 30 Mart 2007 tarihli cenaze töreni esnasında çıkan olaylar esnasında, güvenlik güçlerinin tekrar ateşli silah kullanması sonucu, Kuruçeşme semtinde vücuduna isabet eden mermi sonucu yaşamını yitirmiştir. Enes Ata'ın babası Süleyman Ata: "8 yaşında ki oğlumun suçu neydi? Okuldan eve, evden okula gitmekten başka bir şey bilmiyordu. herkesin gözleri önünde polisin açtığı ateş sonucu öldürüldü, herkes buna şahittir, buna rağmen dava bile açılmadı" dedi. Sonuç: Takipsizlik verildi.



67-Abdulsamet Erip

Yaşı : 14

Vurulduğu Tarih : 23.4.2009

Vurulduğu Yer: HAKKARİ

Ölüm şekli: GAZ BOMBASI

OLAY: 23 Nisan 2009: Hakkâri’nin Bağlar Mahallesi'nde DTP operasyonlarına karşı yapılan protestolarda dün yaşanan olaylar sırasında polisin attığı gaz bombasından kaçarken Katramas Deresi'ne düşen 14 yaşındaki Abdulsamet Erip kaldırıldığı Van Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



66-Mahdum Karaoğlan

Yaşı :

Vurulduğu Tarih : 4 NİSAN

Vurulduğu Yer: ŞANLIURFA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 4 Nisan’da Suruç’tan Halfeti’ye yürüyüş yapmak isteyen gruba açılan ateş sonucu, Diyarbakır Ergani nüfusuna kayıtlı Karaoğlan yaşamını yitirdi.



65-Emre Günay

Yaşı : 30

Vurulduğu Tarih : 5.4.2009

Vurulduğu Yer: İSKENDERUN

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 5 Nisan 2009'da Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde polis ekipleri, kimlik sordukları Emre Günay'ın (30) polis ekiplerine ateş ederek kaçması üzerine yapılan "dur" ihtarına uymadığı iddiasıyla Günay'ı öldürdü 'da öldürüldü.



64-Sinan Aydın

Yaşı :

Vurulduğu Tarih :

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

Vurulma Şekli: GAZ BOMBASI

OLAY: Diyarbakır’da 15 Şubat gösterilerinde polislerin kullandığı biber gazından etkilenen Sinan Aydın hastaneye kaldırıldı fakat akciğerlerine dolan gazın etkisiyle 11 Mart’ta yaşamını yitirdi.



63-İbrahim Halil Çoban

Yaşı : 17

Vurulduğu Tarih : 26.1.2009

Vurulduğu Yer: ŞANLIURFA

Vurulma Şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 26.01.2009 günü, babasından 2 lira alıp internet kafeye giden 17 yaşındaki İbrahim Halil Çoban, çıkışta bilinmeyen bir nedenle polisin "Dur" ihtarına maruz kaldı. Polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.



62-Fevzi Abik

Yaşı : 15

Vurulduğu Tarih : 12.8.2006

Vurulduğu Yer: ADANA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 2008 günü Adana'da yapılan bir gösteride, polisin ateş açması sonucu 15 Yaşındaki Fevzi Abik hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise gösteri sırasında polisin ateş açtığı kabul edildi. Açıklamada, "polisin havaya ateş açtığı, ancak mermilerin çocuklara isabet ettiğinin sanıldığı" ifadesi kullanıldı.



61-Metin Yüksel

Yaşı : 38

Vurulduğu Tarih : 2.7.2008

Vurulduğu Yer: ZONGULDAK

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 02.07.2008 - Karakolda ayağı takılan adam öldü, diye gazeteler çıktı Metin Yüksel. Yüksel`in ağabeyi Ömer Yüksel, doktorların, kardeşinin hastaneye getirildiğinde ölü olduğunu söylediklerini belirterek, otopsi sonucuna göre suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.



60-Gökhan Ergün

Yaşı : 21

Vurulduğu Tarih : 2006

Vurulduğu Yer: BURSA

Vurulma Şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Edip Gökhan Ergün'ün (21) ölümüne neden olan polis memuru Mustafa Aktaş (33) hakkında 26 yıl hapis cezası istendi.



59-Çağdaş Gemik

Yaşı : 17

Vurulduğu Tarih : 27.10.2008

Vurulduğu Yer: ANTALYA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 27.10.2008 tarihinde bisikletini sürerken polisin 'dur' ihtarı sonucu durdu. Arkadaşının polise doğru gittiği bir sırada, diğer polis 17 yaşındaki Çağdaş Gemik'i başından vurularak öldürdü.



58-Fatih Cem İnci

Yaşı : 22

Vurulduğu Tarih :6.8.2008

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 6.08.2008 günü Bahçelievler'de, yanlış anlaşılma yüzünden tartıştığı polis memuru tarafından vurularak öldürüldü. İnci'yi öldüren polis uzun süre yaralıyı hastaneye götürülmesine müsaade etmedi.



57-Turan Özdemir

Yaşı : 41

Vurulduğu Tarih : 25.8.2008

Vurulduğu Yer: SİVAS

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 25 ağustos 2008 günü Sivas'ta polis, "dur" ihtarına" uymadığı ve kaçtığını iddia ettiği bir otomobile ateş açtı, sürücü Turan Özdemir göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Araçta bulunan 48 yaşındaki Cafer Yağmurlu ve 40 yaşındaki Hüseyin Ayaz gözaltına alındı. Bomba şüphesiyle ateş açılan araçta daha sonra yapılan aramada bira şişeleri, kavgada kullanıldığı tahmin edilen çeşitli ebatlarda dört sopa ve çeşitli malzemeler bulundu.



56-Narin Bögür

Yaşı : 32

Vurulduğu Tarih : 2007

Vurulduğu Yer: ANTALYA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Narin Bögür Alanya'da polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Arkadaşı Hanım Çalıkuşu'nun kullandığı otomobile polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu Narin Bögür olay yerinde öldürüldü.2008



55-Yahya Menekşe

Yaşı : 16

Vurulduğu Tarih : 15.2.2008

Vurulduğu Yer: ŞIRNAK / CİZRE

ÖLÜM Şekli: ZIRHLI ARAÇ EZMESİ

OLAY: 15 Şubat 2008 günü Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan gösteride, polisin orantısız güç kullanması sonucu,16 yaşındaki Yahya Menekşe polis panzerinin altında kalarak yaşamını yitirdi.



54- Furkan Akşil

Yaşı : 12

Vurulduğu Tarih : 2008

Vurulduğu Yer: ŞIRNAK / SİLOPİ

ÖLÜM Şekli: ORANTISIZ GÜÇ

OLAY: Şırnak’ın Silopi ilçesinde polis göstericilere karşı orantısız güç kullandı. Polis müdahalesi sonucu 12 yaşındaki Furkan Akşil hayatını kaybetti. 2008



53-Abbas İnan

Yaşı : 39

Vurulduğu Tarih : 1.12.2008

Vurulduğu Yer: ÇANAKKALE

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 1 ARALIK 2008 günü Anafartalar Polis Merkezinin nezarethanesinde battaniyeden kopardığı parçayla kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. Abbas İNAN'nın (39) eşi Kadriye İNAN:Buna inmiyoruz, karakollara canlı giren cansız çıkıyor” dedi



52-Emrah Dervişoğlu

Yaşı : 17

Vurulduğu Tarih : 8.2.2008

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 8 Şubat 2008- İstanbul Okmeydanı'nda "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açan polisler, 17 yaşındaki Emrah Dervişoğlu'nu öldürdü.

51-Mehmet Deniz

Yaşı : 36

Vurulduğu Tarih : 5.3.2008

Vurulduğu Yer: VAN / ERCİS

ÖLÜM Şekli: ORANTISIZ GÜÇ/DARP

OLAY: 05.03.2008 tarihinde Van ili Erciş ilçesinde Demokratik Toplum Partisi (DTP) nin düzenlemiş bulunduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yapılan şölenin dağılmasından sonra, kent merkezine doğru yürüyen bir grubun slogan atması üzerine güvenlik güçlerince göstericilere müdahale ettiği sırada yaşamını yitirdi



50-Muhsin Kasapoli

Yaşı : 29

Vurulduğu Tarih : 19.12.2008

Vurulduğu Yer: İSTANBUL / ŞİŞLİ

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 19.12.2008 Şişli'de bir barda yaşanan 'damsız girilmez' kavgasına polis müdahale etti. Bara girmek isteyen 2 Iraklı, polisin açtığı kurşunların hedefi oldu. Turistlerden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



49-Yaşar Karaoğlan

Yaşı :

Vurulduğu Tarih :

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Polisin "Dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürüldü.

48-Ahmet Özhan

Yaşı: 20

Vurulduğu Tarih : 20. 10.2008

Vurulduğu Yer: AĞRI / DOĞUBEYAZIT

Ölüm şekli: TABANCA

OLAY: 20 Ekim 2008 tarihinde bir protesto gösterisinde polisin biber gazı ve tazyikli su kullanması sonucu Ahmet Özkan sırtından vurularak hayatını kaybetti.



47-Cengiz Koç

Yaşı : 24

Vurulduğu Tarih : 27.8.2008

Vurulduğu Yer: BURSA / NİLÜFER

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Bursa Nilüfer'de polisin "Dur" ihtarına uymadığı için öldürüldü.24 yaşında.



46-Orhan Caner

Yaşı :

Vurulduğu Tarih :11.8.2008

Vurulduğu Yer: HATAY

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Hatay’da 11 Ağustos 2008 günü saat 03.00 sıralarında Aksaray Mahallesi 500 Konutlar Mevkii'ndeki Hatay Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât polisleri tarafından öldürüldü.



45-Gürsel Varol

Yaşı : 33

Vurulduğu Tarih : 15.7.2008

Vurulduğu Yer: ANKARA

Ölüm şekli: TABANCA

OLAY:15 Temmuz 2008 günü 33 yaşındaki Gürsel Varol, polisin ‘dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürüldü.



44-Hüseyin Turgut

Yaşı : 53

Vurulduğu Tarih : 25.1.2008

Vurulduğu Yer: YALOVA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 25.01.2008 dün araç parkı yüzünden çıkan tartışmada 53 yaşındaki Müteahhit Hüseyin Turgut, polis memuru tarafından öldürüldü.



43-Erdal Koloğlu

Yaşı : 34

Vurulduğu Tarih : 3.7.2008

Vurulduğu Yer: ZONGULDAK

ÖLÜM Şekli: ORANTISIZ GÜÇ

OLAY: 03 Temmuz 2008 günü gözaltına alınan 34 yaşındaki Erdal Koloğlu polisin cop darbelerinin ardından öldü! Maktulün kardeşi: "Karakol önünde bağırdığı için yaklaşık 10 polis ağabeyime copla vurdu, vurulan coplar sonucu öldü. 34 yaşında.



42-Visuale Süleymanova

Yaşı : 22

Vurulduğu Tarih : 20.6.2008

Vurulduğu Yer: IĞDIR

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 20 Haziran 2008- Iğdır'da kimlik sorgusu için karakola götürülmek üzere polis aracına alınan Azerbaycan uyruklu Vusale Süleymanova (22), hareket halindeki minibüsten düşerek kafasını yere çarptı. , 22 yaşında Iğdır'da öldürüldü/2008



41-Ramazan Dal

Yaşı :

Vurulduğu Tarih : 22.3.2008

Vurulduğu Yer: VAN

ÖLÜM Şekli: ORANTISIZ GÜÇ

OLAY: 22 Mart’ta Van’da düzenlenen Newroz kutlamalarına polis saldırısı sonucu kaburgaları kırıldı ve başından kurşunla vurularak yaralandı. 12 gün tedavi gördüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 1 Nisan 2008’de hayatını kaybetti.



40-Orhan Oflaz

Yaşı : 28

Vurulduğu Tarih : 2008

Vurulduğu Yer: ANTALYA

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 28 yaşındaki Orhan Oflas gözaltında polis karakolunda ölü bulundu. 2008



39-Ahmet Lâçin

Yaşı : 30

Vurulduğu Tarih : 21.10.2008

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: Gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Lâçin’in dini nikâhlı eşi, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis, ise Ahmet Lâçin’in kaçarken düşerek öldüğü öne sürdü.2008



38-Selçuk Yıldır

Yaşı : 32

Vurulduğu Tarih : 2008

Vurulduğu Yer: KOCAELİ

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: Gültepe Mahallesi Yaman Sokak’ta oturan Selçuk Yıldır, bir vatandaşın şikâyeti üzerine gözaltına alındı. Gözaltına alınan 32 yaşındaki Selçuk Yıldır saat 20.05’te nezarethaneye konulduktan sonra ölü bulundu. 2008



37-Zeki Erinç

Yaşı : 35

Vurulduğu Tarih : 22.03.2008

Vurulduğu Yer: VAN

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Polislerin açtığı ateş sonucu göğsünden yaralanana Erinç, kaldırıldığı 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Ayakkabı tamircisi olan 5 çocuk babası Erinç’in 6. Çocuğu ölümünden sonra dünyaya geldi.



36-Murat Kurtaran

Yaşı : 40

Vurulduğu Tarih :17.1.2008

Vurulduğu Yer: ADANA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 17.01.2008 günü polisin kurşunuyla ölen zanlının 40 yaşındaki Murat Kurtaran olduğu belirlendi.



35-Mehmet Balıkçı

Yaşı :

Vurulduğu Tarih : 5.1.2008

Vurulduğu Yer: ADANA / KARATAŞ

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 05.01.2008- Adana'da 3 kişiyi öldürüp 6 kişiyi yaraladıktan sonra intihar ettiği açıklanan kişinin cesedinde polis silahından çıkan 4 mermi bulundu. İki polis memurları hakkında dava açıldı.



34- Ercan Ceylan

Yaşı :

Vurulduğu Tarih : 16.6.2008

Vurulduğu Yer: ANKARA

Ölüm şekli: TABANCA

OLAY: 16.06.2008 günü Anakara'da polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu vurularak öldürüldü.2008



33-İbrahim- Tınaz

Yaşı :

Vurulduğu Tarih : 5. 1. 2008

Vurulduğu Yer: ADAPAZARI

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 05.01.2008 günü Adapazarı Hasırcılar Mahallesi'nde bir tesisatçıya hırsız girdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis memuru H.Ö. şüpheliyi başından vurarak öldürdü.



32-Kevser Mızrak

Yaşı : 38

Vurulduğu Tarih :9.12.2007

Vurulduğu Yer: ANKARA

Vurulma Şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 9 Aralık 2007 günü, Ankara’nın Kurtuluş Mahallesi’nde, DHKC (Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi) militanı olduğu” iddia edilen Kevser Mızrak (38) isimli kadın, polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü. Emniyet, operasyon sırasında çatışma çıktığını ve 2 polis memurunun da yaralandığını belirtti.



31-Emrah Gider

Yaşı : 25

Vurulduğu Tarih : 23.10.2007

Vurulduğu Yer: İZMİR

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 23 Ekim 2007 günü İzmir'in Konak ilçesinde, yolda yürürken tartıştığı Sebahattin Koyuncu'yu başından yaraladığı, tepki gösteren kızı Yasemin Koyuncu'nun da boğazına bıçak dayadığı iddia edilen Emrah Gider (25), kaçıp saklandığı bir evin bahçesinde kendisini yakalamak isteyen polis memuru S.Y.'nin tabancasından çıkan kurşunla öldü. Boğuşma sırasında Gider'in yaraladığı polis memuru S.Y., tedavisinin ardından meslektaşları tarafından gözaltına alındı.



30-Yüksel Nergiz

Yaşı :

Vurulduğu Tarih : 22.10.2007

Vurulduğu Yer: MALATYA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 22 Ekim2007 günü Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki Kale ilçesi polis arama kontrol noktasında durdurulan bir araçta bulunan Yüksel Nergiz, özel heraket timleri tarafından vurularak öldürüldü, İnan Akın ise yaralandı. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamada Nergiz’in çıkan çatışmada öldürüldüğü iddia edilirken, olayda yaralanan Akın tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



29-Aziz Yargı

Yaşı :

Vurulduğu Tarih : 30.8.2007

Vurulduğu Yer: İZMİR

Vurulma Şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 30 Ağustos 2007 günü İzmir'in Konak ilçesi Kahramanlar mahallesinde bir araca ateş açan polisler, yoldan geçen Aziz Yargı adlı kişiyi öldürdü.



28-Uğur Çetin

Yaşı : 17

Vurulduğu Tarih : 12.12.2007

Vurulduğu Yer: ADANA / SEYHAN

Ölüm şekli:Polis Kurşunu

OLAY:12.12.2007 günü Adana'nın Seyhan beldesinde, 17 yaşındaki Uğur Çetin adlı çocuk, polisler tarafından öldürüldü.



27-Narin Bulut

Yaşı : 35

Vurulduğu Tarih : 3.8.2007

Vurulduğu Yer: ANTALYA / ALANYA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 3 Ağustos 2007 günü, hırsızlık yaptıktan sonra kaçarken, polisin “dur” ihtarına uymadıkları ileri sürülen iki kadından dört çocuk annesi Narin Bulut (35), açılan ateş sonucu öldü.



26-Fahrettin Şedal

Yaşı : 16

Vurulduğu Tarih : 10.4.2007

Vurulduğu Yer: HAKKARİ

Ölüm şekli: Polis Kurşunu

OLAY: 10 Nisan 2007 tarihin de bir cenaze törenin de Fahrettin Şedal polis tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü, 16 yaşındaydı.



25-Baran Tursun

Yaşı : 19

Vurulduğu Tarih : 24.11.2007

Vurulduğu Yer: İZMİR

Ölüm şekli: Polis Kurşunu

OLAY: İzmir'de 24.11.2007 tarihinde doğum günü kutlamasından evine dönerken polis tarafından öldürüldü. Öldürme fiilinde bulunan Polisler, öldürme olayını gizlemek için, önce trafik kazası raporu düzenlerler, daha sonra Ege Üniversitesi hastanesine "Trafik kazası yapan vatandaş olarak teslim edilerek tutanak düzenlerler. Delil karartmak, delilleri gizlemek ve yalan tanıklıktan dolayı 39 polis yargılandı. Katil polis Oral Emre Atar 2 yıl bir ay ceza aldı. Diğer tüm polisler beraat etti. Dava 4500 sayfalık bir savunma ile AİHM'e götürldü,halen devam etmektedir.

Kısaca Baran Tursun Olayı:

Bir polis Baran Tursun'u öldürdü

Üç polis delilleri kararttı

On polis yalan tanıklık yaptı

İki polis trafik kazası raporu düzenledi.

Bu mahkeme kayıtlarından sonra da: Üç hakime iki yıl ceza vermek düştü.

"Hukuk bilgisinden yoksun, adil olmaktan uzak, taraf tutan bir hakim dünyanın en azılı katilinden daha tehlikelidir" sözü de biz Tursun ailesine düştü.

Baran Tursun olayında gördüğümüz tüm bu entrikalar, iş bu listede olan olayların çoğunda görmemiz mümkündür.

Baran Tursun'un ailesi, öldürülen evlatları adına daha sonra: Baran Tursun İnsani Yardım vakfını kurdular. Baran Tursun vakfı, polis şiddetine maruz kalan birey ve ailelerine her türlü yardım ve destekte bulunuyor. Ayrıca polis şiddetine maruz kalan bireylerin ilk öğretim çağındaki çocuklarına da BURS vermektedir. Vakfın kurucusu ve başkanı Mehmet Tursun-İletişim:533 440 45 79



24-Feyzullah Ete

Yaşı : 26

Vurulduğu Tarih : 21.11.2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: ORANTISIZ GÜÇ

OLAY: İstanbul Avcılar'da, 21 Kasım 2007 yılında Bosna'yla oynanacak milli maç öncesi arkadaşıyla parkta bira içerken, üç sivil polis memurun kimlik sorması üzerine iki taraf arasında tartışma çıktı. İddialara göre çıkan tartışmada 26 yaşındaki iki çocuk babası Feyzullah Ete, 25 yaşındaki polis memuru Ali Mutlu'nun, göğsüne attığı tekme sonucu fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı ve iki gün sonra da hayatını kaybetti.

SONUÇ:Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi sanık polis memuru Ali Mutlu hakkında “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama ile ölüme sebebiyet vermek" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Heyet sanığın bu suçu tahrik altında işlediğine karar vererek cezayı 6 yıla çevirdi. Heyet son olarak cezayı sanığın iyi halinden dolayı 1/6 oranında indirerek 5 yıla indirdi.



23-Halil Bulut

Yaşı :

Vurulduğu Tarih : 2007

Vurulduğu Yer: BALIKESİR

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Balıkesir’de polisin "DUR" ihtarına uymadığı için öldürüldü. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Celal Uzunlaya: "Ekiplerimiz, şüphelendikleri şahıs ihtarlara uymayınca aracını etkisiz hale getirmek için, önce havaya sonra lastiklerine ateş açmış. Bu esnada seken kurşun sürücünün göğsüne gelmiş" 2007



22-Murat Kasap

Yaşı :

Vurulduğu Tarih : 2007

Vurulduğu Yer: ADANA / CEYHAN

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Murat Kasap Ceyhan'da polisin dur ihtarına uymadığı için öldürüldü. Kaymakamlık tarafından mahkemeye gönderilen karar yazısında, "polis memuru Yıldırım'ın görevini yaptığı sırada dur ihtarına uymayan kişiyi kovalarken kaza sonucu ayağının sekerek düştüğü ve kalkmaya çalıştığı sırada silahının ateşlendiği" iddia edildi. 2007



21-Festus Okey

Yaşı : 35

Vurulduğu Tarih : 20.8.2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM / TABANCA

OLAY: Nijeryalı Festus Okey (35), 20 Ağustos 2007’de Beyoğlu Polis Merkezi’nde polis Cengiz Yıldız’ın silahından çıkan kurşunla can vermişti. 35 yaşındaki Festus Okey'in cenazesi ülkesine gönderildi. İlk duruşma 27 Kasım 2007’de görüldü. Mahkeme , cinayetin ‘kasten adam Öldürme’ suçuna girdiğini belirterek görevsizlik verdi. Polis Cengiz Yıldız, müebbet hapis istemiyle yargılanmaya başladı.

Beyoğlu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşınan davada, sanık avukatı, “Adı Festus Okey değil, kaçak vizeyle gelmiş, adını Okey koymuşlar” dedi. Mahkeme, 2008’den itibaren Okey’in kimliğiyle ilgili Nijerya Büyükelçiliği’nden bilgi beklemeye başladı. Bekleyiş tam 4 yıl sürdü. Bu süre içerisinde hiçbir müdahillik başvurusu kabul edilmediği için Okey Ailesi’ni hiçbir avukat temsil etmedi.

SONUÇ:Sanık polis memuru Cengiz Yıldız'a 4 yıl 2 ay ceza verildi



20-Aytekin Arnavutoğlu

Yaşı :23

Vurulduğu Tarih :

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Vurulma Şekli: TABANCA

OLAY: 2007 Yılında İfade veren polis memuru Bayram Ergin olayın kaza kurşunuyla meydana geldiğini iddia etti. Ergin'nin, ‘Aracı durdurmak için önce havaya ateş açarak ikaz ettiğini söyledi. Aytekin Arnavutoğlu (23), otomobiliyle polis Bayram Ergin'in içinde olduğu aracın yanından 'zikzaklar çizerek hızla geçmiş' ve 'Dur' ihtarına uymamıştı. Bu nedenle vurulmuştu. Engin'e 'ceza sorumluluğunun sınırının aşılması suretiyle adam öldürmek' suçundan bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sonuç:31 Aralık 2014 günü görülen son duruşmada, Mahkeme heyeti, polis Engin’in “bir kasıt olmaksızın silah kullanma sınırını aştığını” belirtti ve TCK’nın 85/1. Maddesine göre ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan dört yıl hapse mahkum etti. Daha sonra bu ceza, sanığın duruşma sırasındaki iyi hali nedeniyle iki yıl altı aya indirildi.



19-Ali Demir

Yaşı : 20

Vurulduğu Tarih : 2007

Vurulduğu Yer: AYDIN / DİDİM

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 20 yaşında ki Ali Demir, Didim'de arkadaşları ile araba ile gezerlerken polisin 'dur' ihtarına uymadıkları gerekçesiyle öldürüldü. Sonuç: Ali Demir'i öldüren polis memuru beraat etti.



18-Mahsun Mızrak

Yaşı : 14

Vurulduğu Tarih : 2007

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

Ölüm şekli: GAZ BOMBASI

OLAY: Diyarbakır’da çıkan olaylarda başına isabet eden gaz fişeği nedeniyle 14 yaşındaki Mahsun Mızrak öldü. Ölümüyle ilgili davada mahkeme, Mızrak'ın kafasındaki bomba atar mermisinin av tüfeği fişeğiyle değiştirildiğini açıkladı.2007



17-Soner Cankal

Yaşı : 17

Vurulduğu Tarih : 2007

Vurulduğu Yer: ANKARA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 17 yaşındaki Soner Çankal'a dört beş el ateş edip ayağından vuran polis A.'nın daha sonra Çankal'ı başından vurduğunu anlatıyor. Görgü tanıklarına göre, H. adlı bir komiserin polis A.'ya "Soner'se sık kafasına" demesinin ardından, A. yaralı haldeki Çankal'ı başından vuruyor, ardından yanına uyuşturucu ve bir silah bırakıyor.2007



16-Tuncay Cüzdan

Yaşı :

Vurulduğu Tarih : 22.7.2007

Vurulduğu Yer: HATAY / ANTAKYA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 22 Temmuz 2007 tarihinde, bir şüpheliye benzetildiği için polis tarafından öldürüldü. Maktul Tuncay Cüzdan´ın evinde büyük acı yaşandı.´Ciğerim yanıyor´ diyerek ağıt yakan anne Belgin Cüzdan, ´Başkasına benzettikleri için oğlumu vurdular. Niye lastiklere ateş etmiyorlar da oğluma ateş ediyorlar. Burası Teksas mı? Her eline silahı alan ateş ediyor. 'da öldürüldü/2007



15-Serkan Çedik

Yaşı : 25

Vurulduğu Tarih : 2007

Vurulduğu Yer: BURSA

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM / İŞKENCE

OLAY: 25 yaşındaki Serkan Çedik gözaltına alındıktan sonra karakolda ölü bulundu. Serkan Çedik'in ailesi, polisin silah kabzasıyla vurması sonucu gencin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.



14-Hakkı Cangı

Yaşı :

Vurulduğu Tarih : 4.6.2007

Vurulduğu Yer: ÇANAKKALE

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 4 Haziran 2007 günü Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde hırsızlık iddiasıyla gözaltında tutulan Hakkı Çangı Anafartalar polis karakolunda ölü bulundu.



13-Mehmet Akbulut

Yaşı : 17

Vurulduğu Tarih :

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

Ölüm şekli: GAZ BOMBASI

OLAY: Diyarbakır gösteri yapmak isteyen gruba polis orantısız güç kullandı, gaz bombalarının sıklıkla kullanıldığı olaylarda 17 yaşındaki Mehmet Akbulut yaşamını yitirdi.

12-Dariusz Witek

Yaşı :

Vurulduğu Tarih : 18.9.2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: Polonya uyruklu Dariusz Witek’in “sınır dışı edilmek” için 3 gün bekletildiği Kumkapı Yabancılar Şube Müdürlüğü Misafirhanesi’nde 18 Eylül’de ‘intihar” ettiği açıklanmıştı.2007



11-Gökhan Belgüzar

Yaşı : 19

Vurulduğu Tarih : 2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Vurulma Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 2007 Yılın da İstanbul Osmaniye'de gözaltına alındı. Polis nezaretinde asılmış olarak bulundu. Buna intihar dendi, belgeler intihara göre düzenlendi. Henüz 19 yaşındaydı Gökhan Belgüzar.



10-Mete Ergün

Yaşı : 20

Vurulduğu Tarih : 26.6.2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL / BAĞCILAR

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 26 Haziran günü, Merkez Mahallesi'nde gürültü yüzünden çıkan tartışmada polis memuru Erdem Yüce, Mete Ergün (20) adlı genci öldürdü. Ergün'ün işlettiği oyun salonunun yanındaki binada oturan Yüce, büfecinin şikâyeti üzerine aşağı inerek Ergün'ü ve arkadaşlarını gürültü yapmamaları için uyardı. Ergün de dükkânında bulunan döner bıçağıyla Yüce'nin koluna vurdu. Yaralanan Yüce, altı el ateş ederek Ergün'ü öldürdü.



9-E.T

Yaşı : 26

Vurulduğu Tarih : 6.6.2007

Vurulduğu Yer: İZMİR

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 6 Haziran 2007 Günü, 26 yaşındaki E.T İzmir Alsancak polis karakolunda ölü bulundu. Gözaltında ölümlerden ikisinin “intihar” olarak açıklanması, işkence ve kötü muamele kuşkusunu ortadan kaldırmadığı gibi, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin yaşam hakkı başta olmak üzere tüm haklarını koruma sorumluluğunun ve yükümlülüğünün devlete ait olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.



08-Zühtü Avşar

Yaşı : 38

Vurulduğu Tarih : 4.7.2007

Vurulduğu Yer: ARTVİN

Ölüm şekli: Polis Kurşunu

OLAY: 4 Temmuz 2007 günü Artvin’in Murgul ilçesinde, A.İ.A. (38) adlı polis memuru, mesai arkadaşı Zühtü Avşar'ı (34) ve komşusu polis memuru Süleyman Kaygısız'ı (31) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.



07-Süleyman Kaygısız

Yaşı : 31

Vurulduğu Tarih : 4.7.2007

Vurulduğu Yer: ARTVİN / MURGUL

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 4 Temmuz 2007 günü Artvin’in Murgul ilçesinde, A.İ.A. (38) adlı polis memuru, mesai arkadaşı Zühtü Avşar'ı (34) ve komşusu polis memuru Süleyman Kaygısız'ı (31) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.



06-İskender Özpolat

Yaşı : 51

Vurulduğu Tarih : 13.7.2007

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

Ölüm şekli: TABANCA

OLAY: 13 Temmuz 2007 günü Diyarbakır’ın Feritköşk Mahallesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve kapısına gelen bir seyyar satıcıyı yaralayan İskender Özpolat (51) ile oğlu Mehmet Özpolat (17), polisle çıkan çatışmada öldürüldü. Olayda, Hüsamettin İnci adlı polis memuru da hayatını kaybetti. İskender Özpolat’ın kardeşi Selahattin Özpolat’ın, olay sonrası İHD’ye başvurusu üzerine, İHD, Mazlum-Der ve Diyarbakır Barosu tarafından oluşturulan bir heyet incelemelerde bulundu. Özpolat başvurusunda şu beyanda bulundu; "Kardeşim İskender’in psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair raporu vardır”



05-Mehmet Özpolat

Yaşı : 13.7.2007

Vurulduğu Tarih :

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 13 Temmuz 2007 günü Diyarbakır’ın Feritköşk Mahallesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve kapısına gelen bir seyyar satıcıyı yaralayan İskender Özpolat (51) ile oğlu Mehmet Özpolat (17), polisle çıkan çatışmada öldürüldü. Olayda, Hüsamettin İnci adlı polis memuru da hayatını kaybetti. İskender Özpolat’ın kardeşi Selahattin Özpolat’ın, olay sonrası İHD’ye başvurusu üzerine, İHD, Mazlum-Der ve Diyarbakır Barosu tarafından oluşturulan bir heyet incelemelerde bulundu. Özpolat başvurusunda şu beyanda bulundu; "Kardeşim İskender’in psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair raporu vardır”



04-Halil Söğüt

Yaşı : 78

Vurulduğu Tarih : 28.3.2007

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

ÖLÜM Şekli: ORANTISIZ GÜÇ / GAZ BOMBASI

OLAY: Diyarbakır gösteri yapmak isteyen gruba polis orantısız güç kullandı, gaz bombalarının sıklıkla kullanıldığı olaylarda 78 yaşındaki Halil Söğüt yaşamını yitirdi.



03-Mustafa Kökçe

Yaşı : 36

Vurulduğu Tarih : 13.6.2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: İstanbul Ümraniye`de, 13 Haziran 2007`de gasp iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk babası Mustafa Kükçe tutuklandıktan hemen sonra hayatını kaybetti. Ailesi, Kükçe’nin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle görevli polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak 9 aydır hiç bir ilerleme kaydedilmedi. İlk önce davaya savcılık kararıyla takipsizlik verildi. Ailenin Bir üst mahkeme olan Kadıköy 3. Ağır Ceza mahkemesine yaptığı itiraz kabul edildi ve zorlama ile bile olsa nihayettinde zanlı polisler hakkında İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Sonuç:İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Ekim 2014 günü davayı bitirdi. Suçu işledikleri sabit olmadığından yedi polis hakkında beraat kararı verildi.



02-İbrahim Sevindik

Yaşı : 75

Vurulduğu Tarih : 1.5.2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: GAZ BOMBASI

1 Mayıs 2007 yılında, 1 Mayıs kutlamalarında polisin attığı biber gazından etkilenen 75 yaşındaki İbrahim Sevindik öldü. Beş dakikalık mesafedeki hastaneye ancak yarım saatte gidebildi. 36 saat sonra yaşam savaşını kaybetti. Sevindik'in ailesi suç duyurusunda bulundu. Takipsizlik verildi, dava açılmadı.

01-Volkan Polat

Yaşı : 22

Vurulduğu Tarih : 2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Kars Kafkas Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Volkan Polat, Avcılardaki balıkçılarla karıştığı kavga sonrasında aracını bırakıp kaçtı. Bir gün sonra aracını almak için geri dönen Polat, sivil polislerce durdurulmak isteyince kaçtı. Bunun üzerine polis Remzi Cihat Durukan arkadan peş peşe ateş etti, Volkan'ın vücuduna 2 kurşun isabet etti.

BARAN TURSUN VAKFI ARŞİVİ

Adres :1870 Sokak Baran Tursun Ap. No:42/1 Karşıyaka-İzmir

Sorumlu : Mehmet Tursun –Kurucu Başkan

Tel&Fax : 232 365 90 51

Gsm : 533 440 45 79

e-mail : barantursunvakfi@gmail.com

Web : baransav.com