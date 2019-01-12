Gazapizm: Türkiye'yi sorunlarıyla seviyorum, kaçmak bana saçma geliyor

‘Gazapizm’ ismiyle tanınan rapçi Anıl Acar, Türkiye’yi ‘bütün sorunlarıyla’ sevdiğini söylerken “Kaçmak bana saçma geliyor. Yaşam koşullarım ve tedirginliklerim yüzünden ülkeyi bırakıp daha iyi yaşam koşulları için başka bir ülkenin samimiyetsizliğinde, kimsesizliğinde yaşayamam” dedi.

Posta’dan Işıl Cinmen’e konuşan Gazapizm, “Türkiye’ye karşı ne hissediyorsun?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Türkiye’yi bütün sorunlarıyla çok seviyorum. Kaçmak bana saçma geliyor. Yaşam koşullarım ve tedirginliklerim yüzünden ülkeyi bırakıp daha iyi yaşam koşulları için başka bir ülkenin samimiyetsizliğinde, kimsesizliğinde yaşayamam. Ben buranın kültürüyle büyüdüm. Buranın mizahıyla gülüp, şarkısıyla hüzünleniyorum. Ne kadar iyi İngilizce bilirsem bileyim başka bir ülkeye ait olamayacağım. Ülkemde mutluyum. Güzel abi! Ülkemi kusurlarıyla seviyorum. Hep beraber barışalım istiyorum. Bunu çözersek ülke efsane olur.

Gazapizm, “Ezhel’e yeniden dava açıldı. Yine hapse girme tehlikesi var. Bunlar seni korkutuyor mu? Şarkı yazarken otosansür yapmaya başladığını hissediyor musun?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

Kendimi sansürlemeye başlarsam müziğime ve kendime olan saygımı kaybederim. Kendi yaptığım müziğe saygımı yitirirsem hayatta tutunacağım bir şey kalmaz. Müziğimin bedeli neyse öderim, benim için sorun değil. Yastığa kafamı koyduğumda huzurlu uyumak istiyorum. Huzursuzluk korkudan daha kötü.

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