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Gazanfer Özcan'a eşi ve kızından reddimiras

Gazanfer Özcan'ın vergi borcu üstüne binen yeni vergiler, ceza ve faizlerle 500 bin TL'ye ulaşmıştı.

22 Şubat 2009 02:00

Gazanfer Özcan'ın vergi borcu üstüne binen yeni vergiler, ceza ve faizlerle 500 bin TL'ye ulaşmıştı.

62 yıllık tiyatrocu, Avrupa Yakası'nın 'Tahsin Bey'i Gazanfer Özcan (79) geçen salı İstanbul Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Gazanfer Özcan son 5 yılını ceza ve faizleriyle 500 bin TL'yi bulan vergi borcunu ödemek için çalışarak geçirmişti. Ölürken de geride 300 bin TL borç bırakmıştı.

Ne mirası istiyorlar ne borcu

Gazanfer Özcan'ın yasal mirasçısı olan eşi Gönül Ülkü Özcan ile kızı Fulya Özcan reddimiras yapmaya karar verdi. Reddimiras, mirasçıların ölen kişiden kalan borcu da, malvarlığını da reddetmesi anlamına geliyor. Bu durumda kalan borçla birlikte ölenin menkul ve gayrımenkulleri de devlete geçiyor .

2 hastalık üst üste gelmişti

Gazanfer Özcan'ın vergi ile ilgili sorunu 5 yıl önce başlamıştı. O dönem eşi Gönül Ülkü rahatsızlanınca Gazanfer Özcan birikimlerini tedaviye harcamış ve 40 bin TL'lik vergi borcunu ödeyememişti. Ardından kendisi bypass ameliyatı olmuş yine yüklü miktarda para harcamış, uzun bir süre de çalışamamıştı.

'Ölünce rahat edeceğim' diyordu

Geçen uzun süre içinde Gazanfer Özcan'ın vergi borcu üstüne binen yeni vergiler, ceza ve faizlerle 500 bin TL'ye ulaşmıştı. Son 5 yılında gece-gündüz çalışan Gazanfer Özcan borcunun sadece 200 bin TL'sini ödeyebilmişti. Kalan 300 bin TL'lik borcu ödeme gücü olmayan aile reddimiras yoluna gitti.

Gönül Ülkü, Makbule'nin annesi olacak

Avrupa Yakası'nda Tahsin Bey'in eşi İffet'i oynayan Hümeyra, diziden ayrılınca senaryo gereği Bursa'ya gönderilmişti . Tahsin Bey'i oynayan Gazanfer Özcan dizide ölmüş olarak gösterilmeyecek ve eşi İffet'in yanına Bursa'ya gönderilecek. Önümüzdeki haftalarda diziye Gazanfer Özcan'ın eşi Gönül Ülkü'nün de katılması bekleniyor. Gönül Ülkü dizide Hasibe Eren'in canlandırdığı Makbule karakterinin annesini oynayacak.

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