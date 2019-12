Gazanfer Özcan hayatını kaybetti

'O, benim için bir babaydı'

'Perde' diyerek kapattı perdesini



'Seyirciye büyük saygısı vardı'

Taziye mesajları

Cenaze töreni yarın

Gazanfer Özcan 1.5 ay önce rahatsızlanarak Amerikan Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Ünlü oyuncunun durumu dün kötüleşmiş ve bilincini yitirmişti.Vefat eden tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan'ın 27 Ocaktan itibaren kalp yetmezliği ve iskemik serebral vasküler hastalık tanılarıyla hastanede tedavi gördüğü ve 13 Şubattan bu yana yoğun bakımda takip edildiği bildirildi.Amerikan Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazanfer Özcan'ın akşam saat 19.22'de vefat ettiği belirtildi.Açıklamada, 27 Ocak 2009 tarihinden itibaren Amerikan Hastanesi'nde kalp yetmezliği ve iskemik serebral vasküler hastalık tanılarıyla tedavi gören Özcan'ın, 13 Şubattan bu yana da yoğun bakımda takip edildiği kaydedildi.Özcan'ın vefat ettiği haberini alan yakınları ve sanatçı dostları hastaneye geldi.Amerikan Hastanesi'nde gazetecilere açıklama yapan Gazanfer Özcan'ın kızı Fulya Ündüz, babasının bir komedi sanatçısı olduğunu, komedi oynadığı için hasta halini kimsenin görmesini istemediğini belirterek, bu nedenle durumuyla ilgili hiçbir şekilde basına haber vermediklerini söyledi.Babasının da rol aldığı ''Avrupa Yakası'' dizisi ekibinin sürekli kendileriyle olduğunu ifade eden Ündüz, ''Babamın sanatçı dostları her an bizim yanımızdaydı. Bize her konuda destek verdiler. Acımız çok büyük. Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum'' dedi.Gazanfer Özcan'ın adını taşıyan 21 yaşındaki torunu Gazanfer Ündüz de 21 yıldır onunla olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ''Onunla birlikte dolu dolu bir hayat geçirdim'' diye konuştu.Gazanfer Özcan'ın 2 aydır solunum yetmezliğiyle ilgili bir sorun yaşadığını ve solunum yetmezliğinden vefat ettiğini kaydeden Ündüz, ''Avrupa Yakası'nın tüm oyuncularının kendilerine çok büyük destek verdiğini, bu destek ve yardımları hiçbir zaman unutmayacaklarını'' ifade etti.Gülse Birsel ve Ata Demirer'in de aralarında bulunduğu Avrupa Yakası dizisi ekibi de Özcan'ın vefat ettiği haberini alır almaz hastaneye geldi.Ata Demirer, gazetecilere böyle bir anda ne söyleyeceğini bilemediğini ifade ederek, ''Acımız çok büyük. O benim için bir babaydı. Tüm Avrupa Yakası ekibine ve Türk halkına baş sağlığı diliyorum. O usta bir oyuncu ve büyük bir sanatçıydı. Onun yeri doldurulamaz'' dedi.Hümeyra da haberi alınca çok üzüldüğünü ve hemen hastaneye koştuğunu söyledi.Gülse Birsel de gazetecilerin soruları üzerine, Avrupa Yakası ekibi olarak konuyla ilgili daha sonra bir basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.Sanatçı Yılmaz Morgül, Özcan'ın vefat ettiği haberini televizyondan öğrenerek hastaneye geldiğini belirterek, ''Her zaman onlarlaydım. Acımız çok büyük. Böyle bir şeye inanamıyorum'' dedi.Behzat Uygur, bir ustalarını daha kaybettiklerini ifade ederek, ''Sanat dünyası için çok önemli bir kayıp. Kendisine Allah'tan rahmet, sanat dünyası ve başta ailesi olmak üzere Türk halkına baş sağlığı diliyorum'' diye konuştu.Süheyl Uygur da ne diyeceğini bilemediğini kaydederek, ''O bizim için bir usta, bir öğreticiydi'' dedi.Ünlü tiyatrocu Erol Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özcan'ın vefatı dolayısıyla çok üzgün olduğunu belirterek, ''Gazanfer, 'perde' diyerek perdesini kapattı. Birkaç kişi kaldık. Bizler de 'perde' deyip kapatacağız perdelerimizi'' dedi.Nejat Uygur ve Münir Özkul'un sağlığının da kendisininki gibi iyi olmadığını ifade eden Günaydın, şöyle devam etti:''İşte bu hallere geldik. Bir çağ bitiyor, başka bir çağ başlıyor. Gelip gidiyoruz işte. Gazanfer'i çok severdim, çok üzgünüm. Çok iyi bir dostumdu, çok büyük bir ustaydı. Böyle adamlar bir daha kolay kolay gelmez. Ancak oynadığı filmler ve dizilerde seyredeceğiz. Bundan sonra hayal perdelerinde seyredeceğiz onları.''Tiyatro sanatçısı Tarık Papuççuoğlu da tiyatroda disiplini Gazanfer Özcan'dan öğrendiğini kaydederek, duygularını şöyle dile getirdi:''Şimdi onu tanıyanların hepsinin vurguladığı; Gazanfer abinin önemli bir tiyatro duayeni olduğu, hayatını ailesiyle tiyatroya adadığı. Bunların hepsi doğru şeyler. Söyleyeceğim tek şey, tiyatronun bir disiplin işi olduğu. Komedi tarzını benimsemiş bir tiyatro grubunun ne kadar disiplinli hareket etmesi gerektiğini bize öğreten ustamızdı.''Tiyatro oynarken olması gereken disiplini Gazanfer Özcan'dan öğrendiğini anlatan Papuççuoğlu, ''Onun duruşu, Türk tiyatrosuna katkıları bana bunu öğretti. Benim bu anlamda ustam oldu. Ömrümü, yaşama biçimimi tiyatroya vakfetmiş bir insan olarak, çok önemli bir ustamı, ağabeyimi kaybettim. Huzur içinde yatsın'' diye konuştu.Sanatçı Şemsi İnkaya da Gazanfer Özcan ile 1975-1976 yıllarında ''Yağmurdan Kaçarken'' ve ''Karımın Nişanlısı'' adlı oyunlarda birlikte rol aldıklarını anlatarak, şunları söyledi:''Gazanfer abiyle ne zaman karşılaşsak, 'seninle bir daha beraber çalışamadık Şemsi' derdi bana. 'Hocam inşallah bir gün çalışırız' derdim. Haberi duyunca, birden bire hepsi film şeridi gibi gözümün önünden geçti. O ustanın seyirciye büyük bir saygısı vardı. Kadrosuna, seyirciye saygısı olmayan oyuncuyu kabul etmezdi. Çok doğru bir prensipti bu. Biz ondan çok şey öğrendik. Türk tiyatrosunun müthiş ustalarından biri daha gitti. Peş peşe gidiyorlar. Böyle duyduğu zaman insanın içi gidiyor, cız ediyor. Bu usta da bize cız etti ve gitti.''Tiyatro sanatçısı Sümer Tilmaç, ilk profesyonel olduğu dönemde Gazanfer Özcan'ın tiyatrosunda 10 yıl çalıştığını ifade ederek, ''Benim ustam sayılır. Yıllarca komedi dalında tiyatro yapmış, gerçek anlamda bir tiyatro sanatçısıydı. Çok üzgünüm. Büyük bir ustayı kaybettik. Başımız sağ olsun'' diye konuştu.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Köksal Toptan, Tiyatro Sanatçısı Gazanfer Özcan'ın vefatı dolayısıyla, eşi Gönül Ülkü Özcan'a başsağlığı mesajı gönderdiler.Gazanfer Özcan için, perşembe günü saat 10.30’da Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenen anma töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Özcan’ın cenazesi Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Aile Kabristanı’na defnedilecek