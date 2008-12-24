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Gazanfer Özcan hastaneye kaldırıldı

Usta tiyatrocu Gazanfer Özcan, soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

24 Aralık 2008 02:00

Usta tiyatrocu Gazanfer Özcan, soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Özcan'ın dört gündür yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Avrupa Yakası” dizisinde beş yıldır Tahsin karakterini canlandıran usta tiyatrocu Gazanfer Özcan, ishal ve soğuk algınlığı nedeniyle geçen hafta sonu Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hafta sonu rol aldığı tiyatro oyununda üşüten Özcan'ın dört gündür yoğun bakımda olduğu belirtildi. Tedavisi Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Şefi Genco Yücel tarafından yapılan Özcan, dün sabah yoğun bakımdan çıktı. Özcan'ın bir süre daha hastanede kalacağı için dizi de rol alamayacağı belirtildi.

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