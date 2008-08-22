Gaza gelmeyin!

Karın ağrısı ile gittiği devlet hastanesinde, mide, apandisit ve fıtık ameliyatı geçiren hastanın 3 ameliyat sonrasında asıl sorununun gaz sıkışması olduğu ortaya çıktı. Ameliyatları gerçekleştiren doktor, her ihtimâle karşı müdahalede bulunduklarını savunurken İl Sağlık Müdürü Hakan Diren daha ciddi bir iddiada bulundu: “Performansla ilgili yönetmeliğimiz var, onun kriterleri ölçüsünde yararlanıyorlar bundan.”



Rize’de yaşayan Yaşar Yıldırım yaylada karın ağrısı tutunca soluğu, Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi’nde aldı. Hastaneye gittiğine bin bir pişman olan Yıldırım’ın başına gelenler, tam bir sağlık skandalı dedirtecek cinsten. Yıldırım’ın karın ağrısının neden kaynaklandığını bulamayan devlet hastanesi genel cerrahî doktoru O.U, hastayı acil olarak ameliyathaneye alarak 3 ayrı yerinden ameliyat etti. Ameliyat sonrası hastanın gaz sıkışması sonucu ağrılarının olduğu anlaşılınca iş işten geçmişti.



Önce mide sonra fıtık



Yaşanan sağlık skandalı Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi’nde gerçekleşti. Karın ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede yaşadıklarını anlatan Yaşar Yıldırım, “Yayla da soğuk aldım, karın ağrılarım başladı. Acilen özel bir hastaneye gittim. Oradan Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi’ne gittim. Doktorlar film çektiler, tahliller yapıldı ve midemin delik olduğu söyleyerek beni hemen ameliyata aldılar. İlk önce midemi açıp baktılar. Midemde bir rahatsızlık olmadığı anlaşılınca hemen kapadılar” diye konuştu.



Doktorun “Her ihtimâle karşı apandisitini de aldık, fıtıkları da bağladık bilgin olsun” açıklaması ile karşı karşıya kaldığını belirten Yıldırım, doktora bir kez daha ağrılarının soğuktan kaynaklanabileceğini hatırlattı. Yıldırım, sonrasında kendisine damar yolundan ağrı kesici verildiğini ve şikâyetlerinin azaldığını söyledi. Yıldırım, “Her şey bittikten sonra bana midem ve apandisitimde bir rahatsızlığımın olmadığı söylendi. Devletin hastanesi diye güvenip gittim; ancak beni delik deşik ettiler.Âdeta parçaladılar. Yapılanlardan sonra hakkımı arayacağım, şikâyetçi olacağım.İşimden gücümden ettiler. Sağlığımı bozdular” şeklinde konuştu.



Zaten taburcu ediliyor



Olayla ilgili aradığımız doktor O.U, yaşanılanları “Her ameliyatın teşhisi, doğru olamaz. Böyle gerekti ve ameliyatı gerçekleştirdim” sözleri ile savundu. Hastanın zaten taburcu edildiğini belirten O.U, “Tıp bizim işimiz. Hastanın midesinde bir sorun yoktu. Hastanın iddiaları doğru olabilir, sonuçta hastanın bir tehlikesi yok. Hasta iyileşti ve taburcu ediyoruz. Elbette her ameliyata alınan hastada her beklenen şey gerçekleşecek diye bir kaide yok. Hastanın midesinin delinmesi, hayatî bir olaydır ve ânında müdahale etmek gerekir. Bunun da en önemli göstergesi, yapılan muayeneden sonra elde edilen bulgulardır.Ameliyat ettiğin her hastada, ameliyat öncesi düşündüğün gerçekleşecek diye bir şey söz konusu değildir. Hastanın hayatı söz konusu ise, o anlamda yanılmak, öbür yanılmaktan çok daha iyi olan bir şeydir” şeklinde konuştu.



Ameliyata göre para alıyorlar



Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Diren, getirilen performans ve puan sistemine göre ameliyat gerçekleştiren doktorların ek para aldıklarını belirterek çok daha ciddi bir iddiada bulundu. Diren, “Performansla ilgili yönetmeliğimiz var, onun kriterleri ölçüsünde yararlanıyorlar bundan. Yaptıkları iş ön plânda tutuluyor. Bazı farklı uygulamalar var riskli işlere göre, yaptıkları işlerin önemine göre, branşlara göre. Karışık bir mevzuatı var; ama genel anlamda yapılan işe dayanan bir performans sistemi var. Ameliyatlar için farklı, branş muayeneleri için farklılıklar var. Yatan hastanın cinsine, hastalığına göre değişen bazı şeyler var. Belli bir mevzuat çerçevesinde otomatik program üzerinden yapılan işlem. Ne ameliyatı yaptı, hangi branş, buna göre değişen bir ücretlendirme var” diye konuştu.



(Evrensel)