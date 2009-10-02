Gaz ve petroldeki düşüş Rusya ithalatını vurdu

Ağustos ayına ilişkin açıklanan rakamlar, Türkiye'nin Rusya'dan yaptığı ithalatın 1 milyar 925 milyon dolara düştüğünü gösteriyor. En önemli neden, petrol ve buna bağlı olarak gaz fiyatında kaydedilen düşüşün enerji faturasını hafifiletmesi. Bu arada Türkiye'nin genel ihracatı ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 azalarak 7 milyar 833 milyon dolar oldu. İthalat da ağustosta yüzde 34 oranında azaldı ve 12 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine göre, Ağustosta dış ticaret açığı ise yüzde 40,6 oranında azalarak, 8 milyar 205 milyon dolardan 4 milyar 876 milyon dolara geriledi. 2008 Ağustos ayında yüzde 57,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2009 Ağustos ayında yüzde 61,6'ya yükseldi.



Türkiye'nin, yılın sekiz ayındaki (Ocak-Ağustos dönemi) ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 gerileyerek 64 milyar 622 milyon Dolar, ithalatı da yüzde 39,9 azalarak 87 milyar 574 milyon Dolar oldu.



Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,9 azalarak 22 milyar 951 milyon dolara geriledi. 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde yüzde 63,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 73,8'e yükseldi.



Geçen yıl Ocak-Ağustos döneminde 92 milyar 394 milyon dolarlık ihracat, 145 milyar 658 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. 2008 yılı ilk sekiz ayında dış ticaret açığı 53 milyar 265 milyon Dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 63,4 olarak gerçekleşmişti.



TÜİK'e göre 2009 Ağustos ayında ise ihracat, 2008 yılının aynı ayına göre yüzde 29,1 gerileyerek 7 milyar 833 milyon Dolar, ithalat yüzde 34 azalarak 12 milyar 709 milyon Dolar oldu.



Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ara malı ithalatı yüzde 43,8, sermaye malları ithalatı yüzde 30,8 geriledi..



2008 yılının Ağustos ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 24,3 azaldı.



Toplam ihracat içinde AB ülkelerinin payı 3 milyar 534 milyon dolarla yüzde 45,1 olarak hesaplandı.



2009 Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke, Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 2008 Ağustos ayına göre yüzde 19,5 azalarak 820 milyon Dolar olurken, Almanya'yı sırasıyla 474 milyon dolarla İngiltere, 434 milyon dolarla Irak, 412 milyon dolarla Fransa takip etti. İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat yüzde 32,1 azalarak 1 milyar 925 milyon Dolar olarak gerçekleşti.



Rusya'yı sırasıyla 1 milyar 331 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 148 milyon dolarla Çin ve 754 milyon dolarla ABD izledi.