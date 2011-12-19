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Politika

Gaz krizini Çiçek çözdü

Meclis Genel Kurulu’nda önceki gün MHP ile AK Parti arasında yaşanan 'gaz' krizini arayşa giren TBMM Başkanı Çiçek çözdü.

19 Aralık 2011 02:00

T24- TBMM'de önceki gün MHP ile AK Parti arasında yaşanan 'gaz' krizini arayşa giren TBMM Başkanı Çiçek çözdü.



Meclis Genel Kurulu’nda önceki gün MHP Milletvekili Enver Erdem’in gündeme getirdiği yolsuzluk dosyasıyla ilgili tartışma sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’a “Gaz kaçırıyorsun dikkat et” diye bağırdı.

Vural “Yürek var mı sende be” derken, Elitaş da “Mangal gibi yürek var bende” karşılığını verdi. İki grup başkanvekili arasındaki gerilim dün de sürdü. MHP yönetiminin özür talebi üzerine TBMM Başkanı Cemil Çiçek devreye girdi ve grup başkanvekilleriyle toplantı yaptı.
 

Çiçek’in uyarısı üzerine Elitaş dün Genel Kurul’da söz alarak, “Yetişme tarzıma, Meclis’in saygınlığına da yakışmayan o sözler sebebiyle üzüntülerimi ifade ediyorum” deyince anlaşmazlık çözüldü.

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