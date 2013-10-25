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Yaşam

Gaz kokusunu engelleyen çamaşır

İngiliz tasarımı gaz kokusu sızdırmayan iç çamaşırı ABD’de yok satıyor

25 Ekim 2013 18:33

İngiltere’de Shreddies firması tarafından üretilen gaz kokusu sızdırmayan iç çamaşırları yok satıyor. Üretiminde 'Zorflex' adı verilen karbon kumaş kullanılan çamaşırlar, istenmeyen kötü kokuları filtreliyor. Gözenekli dokusu kokuyu emerek, kumaşın içine hapsediyor.

Şirket, çamaşırların ününün internete yayılmasıyla, satışlarını yüzde 400 arttırdı. Shreddies sözcüsü Betts-Clarke, siparişlerin büyük bir çoğunluğunun ABD’den geldiğini ifade etti.

Koku sızdırmayan erkek çamaşırları 70 liraya, kadınlar için üretileni ise 60 liraya satışta.

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