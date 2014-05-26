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Gaz kapsülü nedeniyle ölen 8 yaşındaki çocuğun delil niteliğindeki elbiseleri imha edilmiş

Gaz kapsülüyle ölen 8 yaşındaki E. A.'ganın kanıt niteliğindeki elbiselerinin mahkeme kararı olmaksızın polis tarafından imha edildiği ortaya çıktı

26 Mayıs 2014 18:27

Diyarbakır'da, 28 Mart 2006 tarihinde çıkan olaylarda başına isabet eden gaz fişeği isabet etmesi sonucu 8 yaşındaki E. A. ve 14 yaşındaki M. M.'nin ölümüyle ilgili 3 polisin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık polisler H.A, N.Ö. ve B.Ö. katılmadı.

Felat Bozarslan’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, duruşmada ifadesi alınan baba Selamettin Ata, oğlu E.'nin 8 yaşında olduğunu ve İlkokul 1'inci sınıfa gittiğini belirterek, "Olay tarihinde okula gitti. Daha sonra öğretmen olmadığını söyleyerek geldi. E. ile birlikte akraba ziyaretine gittik. Ortada herhangi bir kavga, gürültü, eylem yoktu. Ancak her yer kapalıydı. E., benden izin alarak teyzesinin evine gitti. Teyzesini aradığımda gelmediğini söyledi. Sokaklarda aramaya başladım. Sonra teyzesi telefonla arayarak E.'yi birinin kucağında gördüğünü söyledi. Devlet Hastanesi'ne gittiğimde hastanenin etrafı kuşatılmıştı. Teşhis için benim bakamayacağımı söylediler. Savcı otopsiden sonra çıkan kurşunu göstererek, her yolun açık olduğunu söyledi" dedi.  

Duruşmada daha sonra söz alan Ata ailesinin avukatı Gamze Yalçın, Emniyet Müdürlüğü'nden dava dosyasına gönderilen bir imha tutanağına dikkat çekerek, "E.'yi vurulurken üzerindeki elbiseleri herhangi bir mahkeme kararı olmadan imha edilmiştir. Bu delillerin karartılması anlamına gelir. Bu konuda imha tutanağını düzenleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini düşünüyoruz. Sanıkların kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi. 

Sanık avukatları ise, müvekkillerinin çıkan olaylarla bir ilgisi olmadığını savunurken, "Olayın gerçekleştiği yer ile müvekkillerimin görevli oldukları yer farklıdır. Tutuklama talepleri hukuka aykırıdır" dedi. 

Duruşmada ara kararlarını açıklayan mahkeme, yeni bir kanıt olmaması nedeniyle, sanıkların tutuklanması istemini reddetti. Mahkeme, E. A.'nın elbiselerinin imha edilmesi tutanağında imzası bulunan görevliler hakkında suç duyurusu yapılması istemini de reddederek, avukatların bunu yapabileceklerini belirtti. Mahkeme, sanık savunmalarının alınması için duruşmayı erteledi. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tutuksuz yargılanan polisler H.A, N.Ö. ve B.Ö.'nün 'Olası kast sonucu ölüme neden olmak' suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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