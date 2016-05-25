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Yaşam

Gaz kaçağını çakmakla kontrol etti, yanarak yaşamını yitirdi

Evli, 2 çocuk, 4 torun sahibi İbrahim Acar’ın cenazesinin Demre’de toprağa verileceği belirtildi

25 Mayıs 2016 03:47

Antalya'nın Demre ilçesinde değiştirdiği mutfak tüpündeki gaz kaçağı olup olmadığını çakmakla kontrol ederken çıkan yangında yanan 86 yaşındaki İbrahim Acar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Demre merkezdeki Büyükkum Mahallesi’nde dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, tandır evindeki mutfak tüpünü değiştiren İbrahim Acar, gaz kaçağı olup olmadığını çakmakla kontrol etmek istediği sırada tüp bir anda alev aldı. Elbiselerinin tutuşması sonucu Acar’ın da vücudunun tamamı yandı.

İhbar sonrası olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibinin yangını söndürmesinin ardından sağlık ekibi İbrahim Acar’a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Demre Devlet Hastanesi’ne, ardından ambulans helikopterle Antalya’ya sevk edilen İbrahim Acar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Evli, 2 çocuk, 4 torun sahibi İbrahim Acar’ın cenazesinin Demre’de toprağa verileceği belirtildi. 

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