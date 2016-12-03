Gaz kaçağı paniğini paylaşan 15 öğrenci yurttan uzaklaştırma aldı

Sakarya Kız Yurdu'nda önceki gece öğrencilerin doğalgaz kokusu hissetmeleri üzerine çıkan paniğin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan 15 öğrenci 1 ay boyunca yurttan uzaklaştırıldı. Gerekçe ise HDP propagandası yaptıkları iddiası.

Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 300 kişinin kaldığı kız öğrenci yurdunda önceki gece D blokta öğrenciler gaz kokusu aldıklarını söyleyerek yurttan çıkmak istedi. Güvenlik görevlileri ve yurt yönetiminin “Çamaşır suyu kokusudur” diyerek izin vermemesi üzerine öğrenciler zorla dışarı çıkmayı başardı. Olayın üzerine çağırılan Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (AGDAŞ) ekipleri kaçağın olmadığını tespit etti, ancak öğrencilere kokunun kaynağına dair bir açıklama yapılmadı.

O gece sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösteren 15 öğrenci ertesi gün yurt müdürünün odasına çağrıldı ve ifadeleri alındı. Alınan ifadeler sonucunda öğrenciler hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Öğrencilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniyle uzaklaştırıldığı ifade edildi. Uzaklaştırılan öğrencilerin sosyal medyada HDP Milletvekillerine mesajlar gönderdikleri öne sürülerek uzaklaştırıldığı iddia edildi.

‘HDP propagandası yapan öğrenciler'

Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Arif Özsoy, “Biz masum hiç kimseyi atmayacağız. Gaz iddiasından dolayı panik yapan öğrencilere saygımız var. Geçici olarak, 1 aylığına uzaklaştırılan öğrencilerin bir çoğu sosyal medyadan HDP propagandası yapan öğrenciler. Bunların gazla falan hiç alakası yok."