Gaz fişeğiyle 18 aylık bebeğin ölümüne neden olmuştu; faile 11 yıl sonra 18 bin TL ceza

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2009 yılında annesinin kucağındayken bir askerin attığı biber gazı fişeğinin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 18 aylık Mehmet Uytun'un ölümüyle ilgili 11 yıl sonra açılan davada askere "taksirle ölüme neden olmak" suçundan verilen 3 yıl hapis cezası, 18 bin 200 TL para cezasına çevrildi. Uytun ailesinin avukatları karara itiraz etti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Şırnak Cizre'de 2009'da evin balkonunda annesinin kucağındayken asker Hakan A.'nın attığı biber gazı fişeğinin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 18 aylık Mehmet Uytun'un ölümüyle ilgili Cizre Kaymakamlığı'nın sanık asker hakkında soruşturma izni vermemesi nedeniyle, dava ancak Uytun'un ölümünden 11 yıl sora açılabildi. Soruşturma izni verilmemesi üzerine avukatların 31 Ağustos 2012'de Diyarbakır İdare Mahkemesi'ne yapılan itiraz reddedildi. İdare Mahkemesi'nin 4 Aralık 2012'deki ret kararıyla, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin 14 Ocak 2013'te soruşturmaya dair takipsizlik kararı verdi.

Avukatları, etkin soruşturma yürütülmemesi nedeniyle bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. AYM, 15 Aralık 2016 tarihinde ihlal kararı verdi. Ancak AYM'NİN kararına karşı Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni istediği Cizre Kaymakamlığı, sanık asker hakkında yeterli delil bulunmadığını öne sürerek, 4 Temmuz 2019'da bir kez daha soruşturma izni vermedi.

Kaymakamlığın soruşturma izni vermemesi kararına karşı avukatlar 19 Temmuz 2019'da, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı da 25 Temmuz 2019'da Gaziantep Bölge Adliyesi'ne başvurdu. İstinaf Mahkemesi, 3 Aralık 2019 soruşturma izninin verilmesi hükmüne vardı.

Cizre 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi, annesinin kucağındayken bir askerin attığı biber gazı fişeğinin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 18 aylık Mehmet Uytun'un ölümüyle ilgili davada askere "taksirle ölüme neden olmak" suçundan verilen 3 yıl hapis cezasını 18 bin 200 TL para cezasına çevirdi.

Avukatlar itiraz etti

Cizre 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği para cezasının ardından İHD Diyarbakır Şubesi Başkanı Abdullah Zeytun ile Avukat Ercan Yılmaz, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde, sanık askerin cezasının para cezasına çevrilmesinin hukuka aykırı bir işlem olduğu belirtildi.

Dilekçede, "Sanığın kullandığı silah, teknik özellikleri itibari ile lazer nişangahlı olarak geçmektedir. Bu silah hedef seçilerek vuruş yapılmak suretiyle kullanılmaktadır. Dolayısıyla suçun vasfının değişme ihtimali vardır. Sanığın eyleminin doğrudan kasten adam öldürmeye yönelik olduğu veya bu olmasa dahi eyleminin olası kast ile adam yönelik olduğundan sabit olduğundan görevsizlik kararı verilerek, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilerek, yargılamanın burada devam etmesi gerekmektedir" talebinde bulunuldu.