Gaz dolum tesisinde patlama: 1 yaralı

Faruk KIYAK/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde bir gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada güvenlik görevlisi 1 kişi, ağır yaralandı.
Olay, saat 21.15 sıralarında, Başiskele Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi\'nde meydana geldi. Çağdaş Sanayi Gazları isimli gaz dolum tesisinde sanayi tipi tüpler bilinmeyen nedenle patladı. Patlamada, işyerinin güvenlik görevlisi Kerim Selmi\'nin vücudunda yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kerim Selmi, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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