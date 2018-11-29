Gaz dolum tesisinde patlama; 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gaz dolum tesisinde yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren gaz dolum tesisinde bugün saat 10:30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dolum tesisinde, yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerie çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Çıkan yangın da itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.