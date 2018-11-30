Gaz çıkardığı için söylenen adamı öldürüyordu

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki Shanetta Yvette Wilson, gaz çıkarmasından rahatsız olduğunu belirten bir adama bıçak çekti.

ABD'li haber ajansı Associated Press'in haberine göre Wilson bir markette sırada beklerken gaz çıkardı ve ardından bundan rahatsız olduğunu dile getiren bir başka müşteriyle tartışmaya başladı. Rahatsız olan müşterinin Wilson'ın sesli bir şekilde gaz çıkarmasından rahatsız olduğunu belirtmesiyle tartışma büyüdü.

Tartışmanın büyümesinin ardından Wilson çantasından bir çakı çıkardı ve diğer müşteriye "Senin karnını deşeceğim" diyerek üzerine yürüdü.

Saldırıya uğrayan müşterinin suç duyurusu yapması üzerine Wilson gözaltına alındı.