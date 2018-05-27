Gayriresmi verilere göre, nüfusu 250 bine dayandı; Bodrum'da kiralar yüzde 40 arttı

Gayriresmi verilere göre yerleşik nüfusu 250 bine dayanan Bodrum başta İstanbul olamk üzere büyük şehirerden hızla göç almaya da devam ediyor. Üstelik bu nüfus emeklilerden değil gençlerden oluşuyor. Bodrum'da emlkaçılık yapan Ayhan Küçük, "Geçen seneden bu yana yüzde 40 kira artışı yaşandı. Şimdi Yalıkavak’ta 1500 liradan aşağıya ev bulmanız imkânsız" diye konuştu.

Hürriyet'ten Gizem Coşkunarda'nın habere göre,

insanlar her ne kadar doğa, huzur ve sakin hayat için burada yaşamayı tercih ettiklerini söyleseler de şehirde alıştığı özel hastanesini, kolejini, AVM’sini de istiyor; gelenlerle birlikte bunların sayısı da artıyor. Peki Bodrum bundan sonrasını, hatta bu kadarını kaldırabilecek halde mi?

Çevre aktivistleri uyarıyor: “Bodrum’un fişi çekilmek üzere, herkes bir an durup düşünmeli!”

Doğal yaşamı yok ediyorlar

Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüler Derneği Başkanı Sema Höcek:

"Kışın yerleşik nüfusun arttığını rakamlar dışında kendi gözlemlerimizle söylemek de mümkün. Bir sürü market açıldı, trafik artmaya başladı. Kışın Gündoğan’dan Bodrum’a giderken trafiğe takılıyoruz.

Gündoğan’da denize girecek bir yer kalmadı. Sahilleri ya siteler kapadı ya oteller. Gördüğünüz iskelelerin hiçbiri izinli değil. Vatandaş olarak benim hakkımı gasp ediyorlar. Bodrum halkının denizle ilişkisi tamamen kesildi. İstanbul gibi oldu, cebinde para yoksa çoluğunla çocuğunla gidip deniz kenarında oturamıyorsun.

Çetili Burnu’ndaki kıyıyı doldurup düzleyerek kendilerine yol yapmışlar ve yolu betonarme olarak devam ettiriyorlar. Kıyıyı doldurarak betonarme yaptıkları zaman, kıyının habitatını değiştirerek doğal yaşamı yok ediyorlar. Bitki örtüsünü bozuyor, yapısını kazarak değiştiriyor.

Bu büyük işletmeler vergilerini bile Bodrum’a ödemezler. Hepsinin genel merkezleri, Ankara’da, İstanbul’da. Bodrum’a bir tek pislikleri kalıyor. Biz 70’li yıllardan beri buraya geliyoruz, tabii ki gelişmesine karşı değiliz ama bu şekilde değil.

Derneğin üyelerinden Filiz Dizdar: İstanbul’dan Bodrum’a yaşamaya geliyor ama AVM’si de olsun, süpermarketi de olsun istiyor, yol istiyor, beş farklı özel hastane istiyor. Sen aslında İstanbul’da yaşamak istiyorsun, bunun farkında değilsin.

Mavi Yolculuk varsa Bodrum var. Koylarının güzelliği, sadeliği ve doğallığıyla dünyada tek burası. Dünya bunun için geliyor... Bir ışık ve ses göründüğünde o mavi yolculuğu yapamazsın. İnsanlar Bodrum’a gelip, otellere, sitelere, inşaatlara mı bakacaklar?

Değerlerimiz bir bir yapılaşmayla beraber yapıların altında kalıyor. Sonra değerlerimizin isimlerini mezar taşı gibi sitelerin, otellerin isimleri yapıyoruz. Zeytinlik yok oluyorsa, adı ‘zeytinli otel’ oluyor. Sulak bir alan yok oluyorsa adı ‘flamingo evleri’ oluyor.

Bazı yerlerde kanalizasyon yok. Toprağa karışıp suya akıyor. Denize giren çoluk çocuk hasta oluyor. Hâlâ çöpler yakılıyor. Altyapıyı yapmadan sürekli üstünü binayla dolduruyorlar, kaldırması mümkün değil, sonunda patlayacak.

Geçen yıldan buyana kiralar yüzde 40 arttı

Ayhan Küçük - Yalıhan Emlak:

◊ İstanbul’dan göçün en büyük etkenlerinden biri de kentsel dönüşüm oldu. Bazı insanlar mecburen taşınmak zorunda kalmayı fırsat bilip hep hayalini kurduğu Bodrum’a yerleşti. İstanbul’dan bu şekilde gelen birçok insana ev bulduk.

◊ Son iki yıldır gençlerin sayısı çok arttı. Birçoğu ‘freelance’ (serbest) çalışanlar. Avukat, mimar, ressam, reklamcı da çok fazla. Ailesiyle yerleşip, haftanın iki günü İstanbul’a giderek düzen oturtan da var.

◊ Bu kadar fazla göçle birlikte özel okulların sayısında muazzam bir artış oldu. Şu an Bodrum’da Doğa Koleji’nden tutun da TED Koleji’ne kadar birçok özel okulun şubesi var. Fiyatları da İstanbul’a oranla daha uygun.

◊ Özel hastanelerde de gelişme var. Özel Bodrum Hastanesi’ni Koç grubu satın aldı, tam teşekküllü bir hastane inşa ediyorlar.

◊ Geçen seneden bu yana yüzde 40 kira artışı yaşandı. Şimdi Yalıkavak’ta yıllık kiralamada 1500 liradan aşağıya ev bulmanız imkânsız. Gençler Yalıkavak ve Gümüşlük’ü tercih ediyor. Emeklilerse Turgutreis ve Gündoğan’ı. Son beş yılda en çok göçü Boğaziçi aldı. Mumcular Köyü’nün de değeri yükseldi.

◊ Bodrum Yarımadası’nda kira fiyatlarından yaşam standardına kadar her şeyin en uygunu Turgutreis’te. İslamhaneleri en çok tercih edilen yerleşim bölgesi. Kiralar 800-1000 TL. Ev fiyatlarıysa 350-400 bin TL.�

◊ Zengin kesimse Yalıkavak’ta 1 buçuk milyon Euro’dan başlayan fiyatlarla ev satın alıyor.

Turgutreis’te kiralık ev fiyatları... İslamhaneleri en çok tercih edilen yerleşim bölgesi. Kiralar 800-1000 TL. Ev fiyatlarıysa 350-400 bin TL.

Benim gibi olan insanlarla bir arada yaşamayı seçtim

Melis Tolga - Grafik Tasarımcı:

Ben üç sene önce İstanbul’dan taşındım. İstanbul’u terk etmemin sebebi, kılık kıyafetime, gece yalnız dışarı çıkmama, içki içmeme müdahale... Başıma bir şey gelse bunları hak ettiğimi düşünen insanlarla bir arada yaşamak istemedim. Aslına bakarsanız, Bodrum’da yaşayan insanlar ne kadar doğa, deniz, temiz hava gibi sebepler sunsa da aslında herkes kendisi gibi olan insanlarla küçük bir komün içinde yaşamayı tercih ettiği için bir araya geliyor. Herkes İstanbul’da Beyoğlu’nun bittiğini, eski gece eğlencesinin kalmadığını konuşur. İstanbulluları bir cumartesi gecesi kışın Bodrum’a bekliyorum. Aynı ruh burada yaşatılıyor. İstanbullular burada küçük bir İstanbul kurdu. Buranın yerlisi birçok insan da bundan şikâyetçi. Onlar da bence kendilerine göre haklı, Bodrum değişiyor; gün geçtikçe, trafiği, su ve kanalizasyon problemleriyle İstanbul’a benziyor.

Elif Özer - Şef:

2016’da İstanbul’dan taşındım. Annem yedi yıldır, yılın yarısından fazlasını Bodrum’da yaşıyordu, ben de git-gel yaparken burada yaşayabileceğime karar verdim. Aşçıyım, burada da mesleğime devam ediyorum. Bodrum’un kışı daha sessiz, sakin ve huzurlu. Yaşam standartlarımda kötü anlamda bir değişiklik olmadı, aksine huzurlu, mutlu ve daha sağlıklı hissediyorum.

Bodrum’un kış aylarında eskisi gibi bir sakinliği yok. Son dört yılda çok hızlı bir artış yaşandı. Yazları tatile başka yere gidiyoruz çünkü burada denize girecek yer kalmadı. İnsanlara Bodrum’a gelmelerini tavsiye edemeyeceğim çünkü gerçekten yer kalmadı. Sabahları Bodrum’dan Ortakent’e trafik oluyor. Her yer inşaat doldu ve devam ediyor.

Selçuk Baltacı - Latife Hanım Meyhanesi’nin sahibi

Dört yıldır Bodrum Yalıkavak’ta yaşıyorum. Nüfusu 20 bine yaklaştı, ilk geldiğimizde 3 binlerdeydi. Çoğunluk yaşlıydı, gençler çoğaldı. Özellikle bu kış ciddi bir artış oldu. Genelde İstanbul’dan. Tabii gelip, tutunamayıp dönenler de oluyor. Nüfusun artmasıyla birlikte kasap ve manav sayısı çoğaldı ama evlerin fiyatları da yükseldi. Fahiş fiyatlardan dolayı, insanlar burada çalışsa bile başka yerlerde yaşamayı tercih ediyor. Buradakiyle mesela Turgutreis’in semt pazarındaki fiyatlar çok fark ediyor.