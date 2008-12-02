Gayrimüslim öğrencilere dini bayram izni

Yükseköğretim Kurulu, üniversite rektörlüklerine genelge göndererek Musevi ve Ermeni öğrencilerin dini bayramlarda izinli sayılmalarını istedi.



Genelgelere, Musevilerin ve Ermenilerin dini bayramları da tarihleriyle eklendi.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan imzasıyla bütün üniversitelerin rektörlüklerine birer genel gönderilerek, Yahudi ve Ermeni öğrencilerin dini bayramlarda izinli sayılmaları istendi. Türkiye Hahambaşılığı ile Türkiye Ermeni Patrikliği Ruhani Başkanlığı'na da bilgi için gönderilen genelgelerde, Yahudi ve Ermeni dini bayramları ile bunların tarihleri de belirtildi. Genelgelerde, aynı haktan sadece öğrencilerin değil, Yahudi ve Ermeni personelin yararlandırılması da istendi.



Sezer ve Gül kutlamıştı



Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan imzalı genelgede şöyle deniliyor: "Ermeni vatandaşlarımızın dini bayramları aşağıda belirtilmiştir. Öğrencileriniz ve personeliniz arasında Ermeni vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde, aşağıda belirtilen tarihlerde izinli sayılmaları hususunda, gerekli kolaylığın ve duyarlılığın gösterilmesini rica ederim." YÖK'ün genelgesi ile Türkiye'de ilk kez bir kurum, Türkiye Cumhuriyeti'nin Yahudi ve Ermeni yurttaşlarının dini bayramlarını resmen tanımış oldu. Hatırlanacağı gibi, önceki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile mevcut Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yahudi ve Ermeni vatandaşların dini bayramlarını kutlayan mesajlar yayınlamışlardı. Bugüne kadar, yazılı başvuru halinde Yahudi ve Ermeni öğrencilere dini bayramlarında izin veriliyordu. Ama Yahudi ve Ermeni öğrencilerin dini bayramları ilk kez kurumsal düzeyde resmen tanınmış oldu.



Yahudi din bayramları



Roş - Aşana (Yılbaşı): 30 Eylül - 1 Ekim 2008



Yom Kipur (Oruç): 9 Ekim 2008



Sukot: 14 - 15 Ekim 2008



Pesah: 9 - 10 Nisan 2009



Ermeni din bayramları



Noel Yortusu: 5 - 7 Ocak 2009



Kutsal Perşembe: 9 Nisan 2009



Kutsal Cuma: 10 Nisan 2009



Paskalya Yortusu: 11 - 12 Nisan 2009



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