Gayrimeşru teklif

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Başbakan bir bilen olarak kenara çekilsin” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sert yanıt verdi. Erdoğan, “Milletin yüzde 47 oy verdiği bir partiye ve liderine bu tür gayrimeşru teklifler yapmak, ne milli, manevi değerlerimize sığar, ne evrensel demokratik değerlere. Siyaset, rakiplerinizden ricada bulunarak, merhamet dileyerek yapılmaz” dedi.

Erdoğan, dün AKP grup toplantısında Bahçeli’yi şu sözlerle eleştirdi:

YARGISIZ İNFAZ: Son günlerde bazı siyasetçileri hayretle, ibretle izliyorum. Yargı sürecinin sonuçlanmasını beklemeden, kendilerini Anayasa Mahkemesi’nin yerine koyup şimdiden yargısız infazlar yapıyorlar, hesap kesiyorlar, siyaseti tanzim edecek teklifler getiriyorlar.

MİLLETTEN KIRMIZI KART GÖRENLER: Kim bunlar? Partisini yüzde 18’lerden yüzde 8’e düşüren, seçim sonrasında ‘Siyaseti bırakıyorum’ deyip yeniden sahneye çıkan siyaset erbabı. Hani, milletten kırmızı kart gören, milletten ‘kenara çekil’ talimatı alan, ama yerinden kımıldamayanlar var ya, işte onlar söylüyor bunları. Ne diyorlar, ‘Başbakan bir bilen olarak kenara çekilsin’. Eee? Oysa demokratik siyasette kimin kenara çekileceğine, kimin ülkeyi yöneteceğine millet karar verir, millet.

RİCACI OLUNMAZ: Siz, rakibinizin bileğini bükecek bir siyaset yapamayacaksınız, daha başarılı bir performans gösteremeyeceksiniz, milletin gönlünde yer edinemeyeceksiniz, ondan sonra ‘Önümüzden çekilin’ ricasında bulunacaksınız. Siyaset, rakiplerinizden ricada bulunarak, merhamet dileyerek yapılmaz.



‘Mezar soyguncusu’ düzeltmesi

Erdoğan’ın grup konuşması haberini geçen Anadolu Ajansı (AA) ilginç bir düzeltme yaptı. AA ilk haberinde, Erdoğan’ın, “Başbakan kenara çekilsin” diyen Bahçeli’ye yönelik, “Bunun adı açıkça mezar soygunculuğuna tevessül etmektir” sözlerini geçti. Ancak Erdoğan, grup toplantısında böyle bir cümle kullanmadı. Daha sonra AA, bu cümleyi çıkararak haberini tekrar servise koydu. AA’nın bu düzeltmesi, “Erdoğan’ın konuşma metninde bu cümlenin olduğu, ancak Başbakan’ın konuşma yaparken söz konusu ifadeyi atladığı” şeklinde yorumlandı.