Gayrimenkule rant vergisi dönemi başladı, değer artış payı temel alınacak

İmar planı değişikliğiyle değeri artan gayrimenkuller için artık rant vergisi ödenecek. Vergi, taşınmazın artan değerinin tamamı üzerinden alınacak.

Resmi Gazete'de imar planı değişikliği değer artışı için yayınlanan yönetmeliğe göre, imar planı değişikliğiyle meydana gelecek değer artış payı üzerinden devlete vergi ödeneceği belirlenmişti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Türkiye'de uzun yıllardır konuşulan ama yeni hayata geçen uygulamayla kişi ya da şirketler sahibi oldukları taşınmazın imar planının değiştirilmesini, örneğin kat izninin artırılmasını ya da konut iken sağlık ya da eğitim kurumu, otel ve benzeri gibi fonksiyonunun değiştirilmesini isterse ve bu yolla taşınmazın değeri artarsa, artan değer üzerinden rant vergisi ödeyecekler.

Ancak plan değişikliğinin kabul edilebilmesi için ana planın sürekliliğini, bütünlüğünü, bölgedeki sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmaması gerekecek ve yeni planın yerleşmenin özelliğine uygun olması şartı aranacak. Çok ortaklı arsalarda ise plan değişikliğini arsa sahiplerinin tamamının talep etmiş olması gerekecek.

En az bin metrekare ve üzeri büyüklüğe sahip imar adalarında plan değişikliği yapılmak istenirse, ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapının ada merkezine en fazla 500 metre mesafede karşılanması şartı aranacak.

Kentsel dönüşüme istisna

Değer artış payı, taşınmazın meri plan koşullarında tespit edilen değeri ile plan değişikliği sonrası tespit edilen yeni değer arasındaki farktan oluşacak. Plan değişiklikleri sonucunda değerinde artış olan taşınmazın artan değerinin tamamı değer artış payına dahil edilecek. 20 Şubat'tan önce başvuru yapanlardan rant vergisi alınmayacak. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapılarda 1.5 katına kadar çıkan plan artışlarına rant vergisi uygulanmayacak.