Gayrimenkul zengini

ANKARA - Beş yıl süreyle Başbakan Erdoğan’ın Özel kalem Müdürlüğü'nü yapan ve altı ay önce görevinden ve memuriyetten istifa eden Hikmet Bulduk, son 4 yıl içinde değeri trilyonları bulan 5 ayrı gayrimenkul almış.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel kalem Müdürlüğü görevinden sürpriz biçimde ayrılan ve memuriyet görevinden de istifa eden Hikmet Bulduk’a ait mal varlığı, CHP tarafından TBMM’ye getirildi.

Beş yıl süreyle Erdoğan’a en yakın isim olan ve ‘’Kara Kutu’’ olarak tanımlanan Bulduk’un, son 4 yıl içinde değeri trilyonları bulan 5 ayrı gayrimenkul satın aldığı belirtildi. CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun araştırmasına göre, Bulduk eşine de İstanbul’daki lüks Gardenya Plaza’da da bir ev alırken, eşi İstanbul'da bir restoranlar zincirine de ortak oldu. Kılıçdaroğlu, Bulduk’un son 4 yıl içinde, üçü İstanbul’da biri Ankara’da biri de Gebze’de olmak üzere 5 değerli gayrimenkul edindiğini belirterek bu mal varlığını da şöyle açıkladı:



- Kadıköy Erenköy’de bağımsız daire

- Kadıköy Küçükbakkalköy Gardenya 7 Plaza sitesinde mesken ( 11 Temmuz 2007 günü alındı)

- Ankara Çayyolu semtinde mesken ( 22 Ekim 2007 günü alındı)

- Gebze Birinci Bölgede mesken ( 5 Temmuz 2004 günü alındı)

- Kadıköy Erenköy’de mesken ( 25 Mayıs 2004 tarihinde alındı)



MİRAS MI KALDI ?

Kılıçdaroğlu bu konuda TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi de verdi. Başbakan Erdoğan tarafından cevaplandırılması istenen önergede ‘’Bulduk’un göreve başladığı tarihteki mal bildirimi incelenmiş midir?’’ diye sordu. İstanbul, Ankara ve Gebze’deki gayrimenkullerin kaynağını da soran Kılıçdaroğlu, ‘’ Hikmet Bulduk’a ve eşine, bu süreçte miras kalmış mıdır ? Bu malları aylık maaşı ile nasıl elde edebilmiştir ? Mal varlığındaki olağanüstü artış araştırılmış mıdır?’’ sorularına da cevap istedi.

Bulduk, 2002 seçimlerinden sonra Erdoğan’ın Başbakan olması ile birlikte Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilmiş ve 5 yıl süreyle de bu görevi yürütmüştü. CHP’li Kılıçdaroğlu, daha önce de Bulduk için, Ankara’daki Zirvekent sitesinde 2 bin 500 dolara bir lojman kiralandığını ve kiranın Başbakanlık tarafından ödendiğini öne sürmüştü. Hikmet Bulduk ise ‘’Verilemeyecek hesabım yok’’ diyerek kendisini savunmuştu. Bulduk altı ay önceki sürpriz istifası için konuşmamış ve memuriyet görevinden de istifa ettiği belirlenmişti.



