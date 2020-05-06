Gayrimenkul sektörü Koronavirüs sonrası yol ayrımına giriyor: "Fiyatlar düşecek, tercihler değişecek"

Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, son üç yıldır gayrimenkulde sıkıntı olduğunu, bundan sonraki dönemde neler olacağını kestirmenin zor olduğunu dile getirdi. Koronavirüs nedeniyle sektörün bir yol ayrımına girdiğini, bu yıl gayrimenkul alanında yatırım yapılmayacağını vurgulayan Akbalık, "Korona nedeniyle artık balkonu olmayan, camı açılmayan, merkezi sistemle çalışan, 1+1 konutların, küçük metrekareli evlerin, rezidansların tercih edilmeyecek" dedi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre Akbalık, “Tüketicinin tercihi değişecek bu çok net. Normal koşullarda insanlar ev alırken fiyatına, semtine dikkat ediyordu. Şimdi konut tercihlerinde ilk sıralara Covid-19 kriteri de girecek” dedi.

Fiyatlarının da düşebileceğini anlatan Akbalık, “Özak olarak 15 Mart’tan itibaren tüm işletmelerimizi kapattık. Bazı şirketlerimiz için kısa çalışma ödeneğine başvurduk ama sonuçlanmadı. Turizmde artık insanlar kalabalığın daha az olduğu yerleri seçecektir” dedi.