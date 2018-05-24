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Gayrimenkul dolandırıcılığına 12 tutuklama

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, gayrimenkul satışlarından haksız kazanç sağlamak suçlamasıyla geçen hafta gözaltına alınan 13 şüpheliden 12’si tutuklandı

24 Mayıs 2018 01:20

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde, gayrimenkul satışlarından haksız kazanç sağlamak suçlamasıyla geçen hafta gözaltına alınan 13 şüpheliden 12’si tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mahmutlar Mahallesi\'nde gayrimenkul satışlarında kendilerine gelen çok sayıda mağdurun sistematik şekilde emlakçılık faaliyeti adı altında paralarını alıp tapu vermeyerek, parasını istemeye gelenleri de baskı ve tehditle göndererek haksız kazanç sağladığı iddia edilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.
Geçen hafta çarşamba sabahı harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından aralarında polis memuru, mübaşir ve PTT’de görevli memurun da bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Aynı soruşturma kapsamında 2 şüpheli de daha sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda pompalı tüfek, 3 otomatik av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.
12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
\'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma\' ve \'nitelikli dolandırıcılık\' suçlarından gözaltına alınan 2’si kadın 13 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Kadın şüphelilerden 1’i adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 12 şüpheli ise tutuklandı.

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