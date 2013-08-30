Gayrettepe - Zincirlikuyu birleşiyor



İstanbul Metrosu Gayrettepe İstasyonu ve Zincirlikuyu Metrobüs Durağı arasında yaya ulaşımını sağlamak üzere yapımı tamamlanan "Metro-Metrobüs Yaya Bağlantı Tüneli" 2 Eylül'de hizmete girecek.

Tünel çalışmaları sırasında Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nun yaya erişimleri de yeniden düzenlenerek, engellilere uygun hale getirildi. Metrobüsü kullanan yolcular, tünelden metroya rahatlıkla ulaşıp istedikleri yöne gidebilecek. İnşaat ve iç dizayn çalışmaları bir süredir devam eden metrobüsün Zincirlikuyu Durağı'nın güney ve kuzey bağlantıları, D-100 karayolunda trafik kesilmeden yerin altında sürdürüldü.

Tünelin güvenlik sistemi en üst düzeyde kuruldu. Yaya bağlantı tünel sisteminin elektronik işleyişi ve kontrolü, İstanbul Metrosu'na entegre edildi. Ortak standartlarda kullanım, kameralı güvenlik kontrolü, sulu-gazlı sistem yangın söndürme ve algılama sistemleri, temiz hava besleme üniteleri ve kirli havanın tünel dışına atılması ortak yönetim merkezinde birleştirildi.

Tünel 906 metre uzunluğunda. Tünelde, gidiş-geliş 736 metre uzunluğunda 14 yürüyen bant, 11 asansör, 6 yürüyen merdiven, 8 acil durum bas konuş telefon cihazı, 152 adet acil durum hoparlörü, 224 yangın detektörü, 31 yangın butonu, 23 yangın flaşörü, 17 teknik odalarda sirenli flaşör, 2 yolcu bilgilendirme ekranı hizmet verecek.

Ekranlardan metroya giden yolcuya metronun kalkış süresi ile Ulaşım AŞ'nin iletmek istediği bilgiler aktarılacak.