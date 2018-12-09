Gaye'nin cansız bedenine ulaşıldı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ndeki (KKTC) sel felaketinde kaybolan Gaye Soyutok\'un (18) cansız bedeni, boşaltılan gölette çamurun altında bulundu.

KKTC\'de 3 gün önce etkili olan şiddetli yağış sonrasında, Girne\'den Lefkoşa\'ya gelmek isteyen Ahmet Kılınç (23), Tolga Bekçi (21) ve Günay Kandaz (18) ve Gaye Soyutok\'un içinde bulunduğu araç, sel sularının etkisiyle Çiklos bölgesinde uçuruma yuvarlandı.

Sabah yapılan aramalarda Ahmet Kılınç, Tolga Bekçi ve Günay Kandaz\'ın cesetlerine ulaşıldı. Ancak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı\'nda uzman olarak çalışan Gaye Soyutok\'a ulaşılamadı. Gaye Soyutok için Türkiye\'den özel arama köpekleri getirildi, KKTC\'de görev yapan Türk askeri seferber edildi.

ARAMALARA BAŞBAKAN DA KATILDI

Aramalara bizzat Başbakan Tufan Erhürman, Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu başkanlık etti. Çalışmalara 80 kişi katıldı.

Üç gün süren aramalarda Gaye Soyutok\'a ulaşılamaması üzerinde bölgedeki Doğanköy göletindeki su boşaltıldı.

Dün gece geç saatlerde ise üç metre derinlikte ortaya çıkan çamurun içerisinde Gaye Soyutok\'un cansız bedenine ulaşıldı. Soyutok bugün toprağa verilecek.



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