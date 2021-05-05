Gaye Usluer, CHP'den istifa ettiğini duyurdu

CHP Parti Meclisi Üyesi ve 25-26. Dönem Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partiden istifa ettiğini duyurdu.

Usluer istifasını Twitter hesabından duyurdu. Usluer mesajında, "Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" dedi.

Gaye Usluer kimdir?

Gaye Usluer, 25 Mart 1957'de Eskişehir'de doğdu. Baba adı Seyfettin, anne adı Nezaket'tir.

Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını aldı. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans eğitimi almaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. 1996 yılında Oxford John Raddcliff Hastanesinde hastane enfeksiyonları konusunda misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Tıp, eğitim ve kadın çalışmaları ile ilgili çok sayıda derneğin üyesi oldu. Bu derneklerde muhtelif dönemlerde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Avrupa Kemoterapi ve Enfeksiyon Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulunda üye olarak yer aldı. 100?ün üzerinde ulusal ve uluslararası makale, kitap bölümü yazarlığı, kitap editörlüğü, kongre bildirisi mevcuttur.

İyi düzeyde İngilizce bilen Usluer, evli ve 2 çocuk annesidir.