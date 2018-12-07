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Gaybubet ev operasyonunda tutuklu sayısı 19'a yükseldi

KAYSERİ, (DHA) -  KAYSERİ merkezli yapılan FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik gerçekleşen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilerek tutuklanarak örgüt üyesi sayısı 19'a yükseldi

07 Aralık 2018 13:10

KAYSERİ, (DHA) -  KAYSERİ merkezli yapılan FETÖ/PDY\'nin gaybubet evlerine yönelik gerçekleşen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilerek tutuklanarak örgüt üyesi sayısı 19\'a yükseldi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 3 gün önce FETÖ/PDY\'nin gaybubet evlerine operasyon düzenledi. Kayseri, Ankara, Adana, Eskişehir, İzmir, Muğla ve Mardin\'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 11\'i sorgularının ardından dün mahkemeye gönderildi. Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 2 kişi adliye kontrol şartı ile serbest kalırken 9\'u tutuklandı. 2 gün içinde adliye çıkarılan ve tutuklanan örgüt üyesi sayısı 19 olurken, 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 12 kişi ise dış illere teslim edildi.

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