Gay Times’ın editörü geçmişteki tweetleri yüzünden kovuldu

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – İngiliz eşcinsel yayını Gay Times’ın tarihindeki ilk siyahi editörü Josh Rivers, geçmişinde eşcinsel, evsiz ve engelli kişilere karşı olumsuz bir dil kullandığı bazı Twitter paylaşımları ortaya çıkınca görevinden alındı.

Göreve geçtiğimiz ay getirilen Rivers’in 2010-2015 yılları arasında kadınlara, Yahudilere, aşırı kilolu kişilere, eşcinsellere, Çinlilere ve Asyalılara yönelik hakaret içeren paylaşımları ortaya çıkınca Gay Times kendisini görevden aldı.

Gay Times\'dan yapılan açıklamada, \"Gay Times’ın yeni editörü Josh Rivers’in geçmişteki Twitter paylaşımlarına yönelik bir soruşturmanın ardından dergi olarak kendisinin işine derhal sonverme kararı aldığımızı duyuruyoruz\" denildi.

Rivers ise, sosyal medya hesabından geçmişte yaptığı paylaşımlar için herkesden özür diledi ve

\"Gay Times bu gibi görüşleri hoş görmez ve kapsayıcılığı onurlandırmak ve teşvik etmek için çabalamaya devam edecektir\" dedi.

Rivers’ın yeni geçtiği koltuğunu kaybetmesine neden olan paylaşımlardan bazıları ise şöyle:

\"Acaba \'The Jew\' (Yahudi) filminde oynayan o adamı o lanet komik büyük burnu yüzünden mi oynatmışlar? Kesin protez; yani öyle olmalı\"

\"Az önce çok dar beyaz bluzlu bir kız gördüm. Tanrım eğer hamile değilse kesinlikle öldürülmeli #iğrenç\"

\"Mız mız kadınlar tamponunu değiştirsin ve yolumdan uzak dursun\" (Fotoğraflı)