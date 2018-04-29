Gauri Lankesh: Hindistan'ın öldürülen 'korkusuz' gazetecisi

İktidardaki Hindu milliyetçisi siyasileri eleştiren, Hindistan'ın tanınmış gazetecilerinden Gauri Lankesh başından vurularak öldürüldü. Polis, 55 yaşındaki Lankesh'in, Bangalor'daki evinin önünde motosikletli kişiler tarafından başından ve göğsünden vurulduğunu belirtti.

Gauri Lankesh, Hindistan'da haftalık bir gazeteye yazdığı yazılarla 'korkusuz ve açık sözlü' bir gazeteci olarak biliniyordu. İktidar partisi üyeleri de dahil olmak üzere, muhafazakâr Hindu milliyetçilerine yönelik eleştirileriyle tanınıyordu.

Lankesh'in ölümü, Hindistan'da son dönemde laik söylemler içeren yazılar yazan ve konuşmalar yapan gazeteci ve aktivistlere karşı gerçekleştirilen suikastlerden biri olarak gösteriliyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü gözlemcileri, radikal milliyetçi gazetecilerin diğer gazetecileri karalama kampanyaları ve tehditlerle hedef gösterdiklerini söyledi.

Gauri Lankesh geçen yıl yerel BJP liderleri hakkında yayınladığı bir rapor nedeniyle hakaret suçundan mahkum edilmişti. Altı ay hapis cezasına çarptırılan Lankesh kefaletle serbest kalmıştı.

Aktivistler, Hint muhabirlerin radikal Hindu milliyetçileri tarafından giderek daha fazla hedef alındığını söylüyor.

Son birkaç yılda, Hindu milliyetçilerine karşı eleştirel gözüken gazeteciler sosyal medyada hedef gösterildi ve pek çok kadın gazeteciye tecavüz ve saldırı tehdidi geldi.

Hindistan'da iktidarda olan Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) bakanları, kadın gazetecileri İngilizce "presstitute" (gazeteci ve fahişe sözcüklerinin birleşimi) terimleriyle tanımlamışlardı.

Polis, Lankesh'in Salı gecesi arabayla evine döndükten sonra, bahçe kapısını açtığında saldırıya uğradığını ve olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer silahlı saldırganların Lankesh'i bir süre takip ettiğinden şüphelenildiğini ve konuyla ilgili soruşturma açıldığını da ifade etti.

Lankesh'in ölümü Hindistan çapında protesto edilirken, Bangalore, Mumbai ve başkent Delhi'de çeşitli protesto gösterileri planlandı.

Karnataka eyalet valisi Siddaramaiah, Lankesh'in ölümüne tepki gösterirken, durumu 'demokrasiye suikast' olarak nitelendirdi.

Hindistan Editörler Birliği ise cinayeti "demokrasi konusundaki muhalefet ve basın özgürlüğüne karşı acımasız bir saldırı" olarak nitelendiren bir bildiri yayınladı.

Twitter'da #GauriLankeshMurder (#GauriLankeshCinayeti) etiketi, Hindistan'da trend konular listesine girdi. Ancak bu başlığın altında cinayeti kınayanlar olduğu kadar Lankesh'in ölümünü kutlayan mesajların da atıldığı belirtildi.