-GAUGUIN'İN TABLOSUNA SALDIRI WASHINGTON (A.A) - 05.04.2011 - Ünlü Fransız ressam Paul Gauguin'in ''Tahitili Kadınlar'' adlı eserine saldırıda bulunan bir kadın, ikinci derecede hırsızlığa ve sergideki eşyaları tahribe teşebbüs suçlarından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme kayıtlarına göre, ABD'nin başkenti Washington'daki Ulusal Sanat Galerisi'nde 1 Nisan Pazartesi günü meydana gelen olayda, sergideki tabloya yumruğuyla defalarca vuran Susan Burns adlı 53 yaşındaki saldırgan, değeri 80 milyon dolar olarak hesaplanan tabloyu sergilendiği duvardan sökmek istedi. Ulusal Sanat Galerisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Tahitili Kadınlar adlı eserin saldırıdan zarar görmediği belirtildi. Açıklamada, ''Gauguin: Efsane Yaratıcısı'' adıyla sergilendiği New York kentindeki Metropolitan Sanat Müzesi'nden ödünç alınan tablonun, şeffaf plastik koruması nedeniyle darbelerden zarar görmediği kaydedildi. Soruşturma görevlilerine, ''Gauguin'in bir günahkar olduğunu seziyorum. Onda çıplaklık var ve bu çocuklar için kötü. Onu ortadan kaldırmaya çalışıyordum. Bence bu yakılmalı'' ve ''Ben CIA'denim. Hepinizi öldüreceğim'' şeklinde ifadeler veren saldırganın, ruh sağlığının değerlendirileceği mahkeme oturumu bugün yapılacak. Daha önce de tutuklanan saldırganın, bir polise saldırmak ve darp etmekten suçlu bulunarak 2006 yılında 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ayrıca 2002 yılında da başkasının arazisine izinsiz girmekten suçlu bulunduğu belirtildi. 1848 ile 1903 yılları arasında yaşamış olan Fransız ressam Gauguin, 1891 yılındaki Tahiti seyahati sırasında yaptığı, yerel kadınların portrelerini içeren tablolarla tanınıyor.