'Gaudi'nin eserleri yarım kalsın daha iyi'

İspanya'da sanatın tüm kollarının teşvik edildiği "FAD" adlı derneğe bağlı 400 kadar mimar ve sanatçı, ünlü Katalan mimar Antonio Gaudi'nin yarım kalmış Sagrada Familia (Kutsal Aile) ve Colonia Güell (Güell Parkı) gibi eserlerinde devam eden yapım çalışmalarının durdurulmasını istedi.



"Gaudi, kırmızı alarmda" başlığı altında yayımlanan manifestoda, Gaudi'nin Barcelona'daki yarım kalan eserlerinin tamamlanmaması, olduğu haliyle bırakılması gerektiği savunuldu.



Çoğu Katalan önemli mimarların imzasının bulunduğu manifestonun yayımlanması sırasında yapılan konuşmalarda, Jose Luis Gonzalez, "1915 yılında terk edilmiş bir eserin imajını tekrardan yaratmaya çalışıyoruz. Ama biz Taliban değiliz! Bittiğinde nasıl olacağına dair hiçbir varsayıma sahip olmadan Gaudi'nin eserlerine devam etmeyi asla istemiyoruz. Bizim müdahalelerimiz her zaman Gaudi nerede bıraktı ve biz nereden devam ettik şeklinde olacaktır" dedi.



FAD'ın başkanı Beth Gali de "Büyük eserler tamamlanmamış olmak zorundadır" değerlendirmesinde bulundu.



Tramvay çarpması sonucu ölmüştü



20. yüzyılın dünyadaki en büyük mimarı olarak gösterilen Gaudi, 1852 yılında doğdu ve 1926 yılında tramvay çarpması sonucu öldü.



Başta Kutsal Aile ve Güell Parkı gibi yarım kalmış eserlerin tamamlanması İspanya'da her zaman için tartışma konusu oldu. Gaudi'nin ölümünden bugüne kadar 6 mimar, Katolik mabeti olan ve yılda yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği Kutsal Aile'yi tamamlamaya çalışırken, 1985'ten bu yana mimar Jordi Bonet bu görevi üstleniyor.



Kutsal Aile'nin bugünkü haliyle yüzde 65 kadarının inşa edildiği belirtiliyor. Kilise'nin orijinal planında bulunan 12 kulenin, Hz. İsa'nın 12 havarısını sembolize etmesi planlanıyordu.



