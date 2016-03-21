Gauck'un Çin ziyareti



Siyasi temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Pekin'deki Komünist Parti Akademisi'ni ziyaret etti. Gauck akademinin propaganda ve ideolojik eğitimden sorumlu polit büro üyesi Liu Yunshan ile görüştü. Almanya Cumuhrbaşkanı Başbakan Li Kaqiang ile görüşmesinin ardından Çin Devlet ve Parti Başkanı Şi Cinping ile de bir araya gelecek.

Üst düzey görüşmeler

İki devlet başkanı arasındaki buluşmada ikili ilişkiler ve uluslararası meseleler ele alınacak. Şi ve Gauck, ‘Almanya – Çin öğrenci ve gençlik mübadele yılını' açacaklar. Almanya Cumhurbaşkanı Çinli sanatçı, yazar, dini gruplar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile de bir araya gelecek. Çin son kez bundan altı yıl önce Bir Almanya Cumhurbaşkanı tarafından ziyaret edilmişti.

İnsan haklarını savunma örgütleri Joachim Gauck'a Çin'de takibata uğratılan insan hakkı savunucularıyla avukatların durumunu da dile getirmesi için çağrıda bulundu. Çinli insan hakları savunucusu avukat Mo Shaopping Pekin'de Alman Basın Ajansı'na (dpa) verdiği demeçte, ‘devletler topluluğunun bu duruma sessiz kalmasının insan hakkı ihlallerine göz yummak anlamına geleceğini' söyledi. Shang Baojun da Almanya Cumhurbaşkanı'nın Çin'in insan hakları politikasını dile getirmesini umduğunu ve Bu konunun 'hapistekiler açısından son derece önemli olduğunu' belirtti.

Anti komünistin komünistleri ziyareti

Beş günlük Çin ziyareti Joachim Gauck'un şimdiye kadarki en önemli dış gezisi sayılıyor. Gauck'un bir yandan Çin ille ilişkileri zedelememeye ihtimam gösterip, diğer yandan eski bir insan hakları savunucusu ve anti komünist olarak benimsediği çizgiye sadık kalmasının kolay olmayacağı belirtiliyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'un Çin'deki temaslarında çevre sağlığı da önemli yer tutacak. Çin yönetiminin yabancı kuruluş ve vakıfların faaliyetlerini daha sıkı denetleyebilmek için çıkardığı yeni sivil toplum örgütleri yasasını da dile getirecek olan Joachim Gauck'un ajandasında Kuzey Kore ile olan anlaşmazlık ve Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Güney Çin denizindeki takımadaların durumu da bulunuyor.