T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Gauck, Buchenwald toplama kampını ziyaret ediyor

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Nazi rejimi tarafından toplama kampı olarak kullanılan Buchenwald'ı ziyaret ediyor.

20 Mayıs 2014 13:28


1937 – 1945 yılları arasında faaliyet gösteren Buchenwald toplama kampı, Nazi rejiminin en büyük toplama kampları arasında yer alıyor.

Buchenwald'da 1937 Temmuzu'ndan 1945 Nisanı'na kadar 19 ülkeden, Nazi rejiminin ırkçı ya da politik nedenlerle yok etmek istediği 250 bin kişi esir olarak tutuldu. Bunlardan 56 bini öldürüldü.

Kampın bir bölümü Sovyetler tarafından 1959 yılına kadar cezaevi olarak kullanıldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Buchenwald'a bugün yapacağı ziyarette Nazi ve Sovyet döneminin tutuklularıyla bir araya gelecek.

Gauck, üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen "Suç ve sorumluk" başlıklı toplantıda konuşacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck NaziBuchenwaldNaziTemmuzuNisanıSovyetlerCumhurbaşkanı Joachim Gauck BuchenwaldSovyetDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24