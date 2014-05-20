Gauck, Buchenwald toplama kampını ziyaret ediyor



1937 – 1945 yılları arasında faaliyet gösteren Buchenwald toplama kampı, Nazi rejiminin en büyük toplama kampları arasında yer alıyor.

Buchenwald'da 1937 Temmuzu'ndan 1945 Nisanı'na kadar 19 ülkeden, Nazi rejiminin ırkçı ya da politik nedenlerle yok etmek istediği 250 bin kişi esir olarak tutuldu. Bunlardan 56 bini öldürüldü.

Kampın bir bölümü Sovyetler tarafından 1959 yılına kadar cezaevi olarak kullanıldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Buchenwald'a bugün yapacağı ziyarette Nazi ve Sovyet döneminin tutuklularıyla bir araya gelecek.

Gauck, üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen "Suç ve sorumluk" başlıklı toplantıda konuşacak.