Gatwick Havalimanı'nda uçuşlar tekrar durduruldu

Aynur Tattersall /Londra, (DHA)- İngiltere\'nin başkenti Londra’daki Gatwick havalimanı’nda seferler çevrede uçurulan insansız hava araçları nedeniyle tekrar durduruldu.

Başkent Londra\'nın ikinci büyük havalimanı Gatwick\'te iki gündür duran uçuşlar, bugün kısmi olarak yeniden başlatılmıştı ancak yerel saatle 17:10 sularında yeni bir insansız hava aracı tespit edildiği ifade edilerek uçuşlara tekrar ara verildi.

Havalimanı çevresinde uçurulan insansız hava araçları nedeniyle İngiltere alarm halinde.

Polis, havalimanında tespit edilen droneların çevreci bir kişi ya da kişilerce kasıtlı olarak uçuşları olumsuz etkilemek için yapıldığından şüphelenildiğini; bunun bir \'terör eylemi\' olmadığını açıklamıştı.

Noel tatili öncesi yaşanan kriz sonucu Gatwick\'ten yapılacak olan 760 uçuşun iptal edildiği ve yaklaşık 100 bin yolcunun havalimanında mahsur kaldığı ifade edilmişti.