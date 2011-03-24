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Dünya

GATES'TEN CESUR HAREKET EDİN ÇAĞRISI TEL AVİV (A.A)

24 Mart 2011 23:02

-GATES'TEN CESUR HAREKET EDİN ÇAĞRISI TEL AVİV (A.A) - 24.03.2011 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, İsrail ve Filistinlilere, ''iki devletli çözüm için cesur hareket etmeleri'' çağrısında bulundu. Gates, bugün geldiği Tel Aviv'de, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile Tel Aviv'de bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Gates, Ortadoğu bölgesindeki belirsizlik ortamına rağmen, barış sürecinin önemine işaret etti ve "İsrail ile Filistinliler arasında kesintiye uğramış barış sürecinde, iki devletli bir çözüme doğru yol almaya yönelik cesur bir hareket için hem gerek hem de fırsat bulunuyor" diye konuştu. Dün Kudüs'te meydana gelen saldırıyı da "korkunç bir terör saldırısı" diye niteleyen Gates, İsrail'in bu saldırıların faillerini adalet önüne getirme hakkına sahip olduğunu ifade etti. Gates, Kahire'deki görüşmelerine değinirken de Mısırlı liderlerin İsrail'le barış anlaşmasına bağlı olduklarına inandığını belirtti. Mısırlı liderlerin silah kaçakçılığı konusunda İsrail'in endişelerini paylaştıkları ifade eden Gates, bu konuda ABD'nin yardımcı olabileceği önerisinde bulunduğunu kaydetti. Suriye'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak da Gates, "Şam'ın, Mısır'dan ders alıp, vatandaşlarının demokratik bir devrimin gerçekleştirmesine izin vermesi gerektiği" görüşünü dile getirdi. Gates, yarın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistinli liderlerle görüşüp Ürdün'e geçecek. -"SALDIRILARDAN HAMAS'I SORUMLU TUTUYORUZ"- İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik saldırılara değindi ve saldırılardan Hamas'ı sorumlu tuttuklarını bir kez daha yineledi. Hamas'ın Gazze Şeridi'nde iktidarı elinde tutuğunu,bu nedenle İslami Cihad'ın da diğer grupların da hareketlerinden sorumlu olduğunu söyleyen Barak, Hamas'ın bu grupları kontrol etmesi gerektiğini vurguladı. Barak, bir ailenin başına roket düştüğünde, bunun hangi gruptan geldiğinin önemli olmadığını da ifade etti. Suriye ile ilgili olarak da Barak, "Suriye hükümeti hazır olduğunda, İsrail'in Şam ile müzakerelere açık olacağını" ifade etti.

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