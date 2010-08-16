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GATES, GELECEK YIL HÜKÜMETTEN AYRILIYOR WASHINGTON (A.A)

16 Ağustos 2010 20:08

-GATES, GELECEK YIL HÜKÜMETTEN AYRILIYOR WASHINGTON (A.A) - 16.08.2010 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, gelecek yıl hükümetten ayrılacağını açıkladı. Gates, Amerikan dergisi Foreign Policy'ye verdiği demeçte, ''Afganistan'daki Amerikan birliklerinin bu ülkeden çekilmeye başlamasının rayına girdiğinden emin olduğunda, hükümetten ayrılacağını'' belirtti. Cumhuriyetçi Gates, ''Sanırım gelecek yıl içinde Afganistan stratejisinin işleyip işlemediğini bilme noktasında olacağım'' ifadesini de kullandı. Gates, Savunma Bakanlığı görevine ABD'nin Cumhuriyetçi Başkanı George Bush tarafından atanmış, Demokrat Barack Obama döneminde de devam etmişti.

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