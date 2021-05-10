"Gates çiftinin boşanması 2019'dan beri gündemdeydi"; Melinda Gates avukatlarla görüşmüş

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile boşanma kararı alan Melinda Gates'in 2019 yılından bu yana boşanma avukatlarıyla görüştüğü öğrenildi.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, geçen hafta boşanma kararını duyuran Gates çiftinin ayrılığının birkaç yıldır gündemde olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili kişilerin açıklamaları ve WSJ'nin incelediği belgeler, 25 yıldan uzu süren evliliği bitirmek için Melinda Gates'in 2019 yılında boşanma avukatlarıyla görüşmeler yaptığını gösterdi.

Gates çifti boşanma kararı aldıklarını geçen hafta duyurmuş, yaptıkları ortak açıklamada "Hayatımızın gelecek aşamasında birlikte büyüyebileceğimize inanmıyoruz" ifadeleri yer almıştı. Çift, boşanma gerekçesini açıklamadı.

"Epstein bağlantısı endişelendirdi"

Bill&Melinda Gates Vakfı'ndan eski bir çalışan, Bill Gates'in ABD'li cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein'le eski bağlantısının boşanma kararında rolü olduğunu iddia etti. Eski çalışan, Melinda Gates'in bu konuda 2013'ten bu yana endişeleri olduğunu söyledi.

Gates'in Epstein'le bağlantı kurduğunun ortaya çıkmasının ardından 2019 yılında sözcüsü Bridgitt Arnold bir açıklama yapmış, Epstein'le birkaç defa yardımseverlik üzerine gündemlerle görüştüklerini söylemişti. Arnold, Gates'in Epstein'le görüşmüş olmaktan pişman olduğunu, yanlış karar olduğunu kabul ettiğini söylemişti.