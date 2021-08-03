Gates çifti resmen boşandı; servet eşit olarak paylaşılabilir

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve 27 yıllık eşi Melinda Gates’in boşanma süreci tamamlandı.

1987 yılında Microsoft’ta tanışan, 1994’te evlenen ve 27 yıl evli kalan çift bu yıl mayısta boşanma kararını duyurmuştu. Boşanma açıklamasında “Artık hayatımızın bir sonraki aşamasında bir çift olarak beraber büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz” denmişti.

Gates çiftinin boşanma anlaşması kamuoyuyla paylaşılmadı ancak mahkeme belgelerine göre hiçbir taraf diğerine nafaka ödemeyecek.

Bill Gates’in net servetinin 152 milyar dolar olduğu bilinirken çiftin boşanma sonrası serveti eşit bir şekilde paylaşabileceği tahmin ediliyor.

Melinda Gates, boşanma sonrası soyadını değiştirmeyecek.