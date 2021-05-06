Gates çifti boşanıyor: Melinda Gates'e 1.8 milyar dolarlık hisse devredildi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 27 yıllık evliliğine son verme kararının ardından eşi Melinda Gates'e 1.8 milyar dolarlık hisse devretti.

Bloomberg'ün aktardığı habere göre, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Melinda Gates'in boşanma sürecine dair detaylar belli olmaya başladı.

Cascade Yatırım tarafından gerçekleşen devir çerçevesinde, Melinda Gates'e Canadian National Railway Co.’nun 1.5 milyar dolar değerindeki 14 milyon hissesini ve AutoNation’ın yaklaşık 309 milyon dolar değerindeki 2.9 milyon hissesi verildi.

Bill Gates, boşanma süreci için arkadaşı olan 97 yaşındaki Charlie T Munger’ı avukatı olarak tuttu.