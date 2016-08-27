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GATA'nın ismi değiştirildi

GATA'nın tabelası da dün gece değiştirildi

27 Ağustos 2016 14:25

Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin (GATA) ismi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sağlık bilimleri alanında askeri personel yetiştiren GATA'nın ismi, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hizmet veren askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na bağlanması ile ilgili yapılan açıklamanın hemen ardından değiştirildi. İsmi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilen hastanenin tabelası da dün gece değiştirildi.

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GATAtabela değiştirildiismi değiştirildiGülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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