GATA'nın ismi değiştirildi

Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin (GATA) ismi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sağlık bilimleri alanında askeri personel yetiştiren GATA'nın ismi, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hizmet veren askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na bağlanması ile ilgili yapılan açıklamanın hemen ardından değiştirildi. İsmi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilen hastanenin tabelası da dün gece değiştirildi.