T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Gatakulli diyen adam hiç de barışçı değildir'

Kanal D'de yayınlanan 32'nci Gün Programı ateşli tartışmalara sahne oldu. Programa, Zileli ile Metiner arasındaki Gülen tartışması damgasını vurdu.

01 Mayıs 2009 03:00

Kanal D'de yayınlanan 32'nci Gün Programı ateşli tartışmalara sahne oldu. Programa, Zileli ile Metiner arasındaki Gülen tartışması damgasını vurdu. 

32. Gün'de Gülen tartışması - VİDEO

Kanal D’de Mehmet Ali Birand ve Rıdvan Akar’ın hazırlayıp sunduğu 32. Gün programına (30 Nisan 2009) Fethullah Gülen tartışması damgasını vurdu. Konuklar arasında yer alan Ümit Zileli ve Metin Metiner birbirlerine sert şekilde yüklendi.

Metiner, Gülen'in toplumsal barış ve huzura çok önem verdiğini söyleyince Zileli’den “Bu işte bir Gatakulli var diyen adam hiç de öyle barışçı değildir” yanıtı geldi.

Zileli, Metiner’e “Siz Fethullahçı mısın” diye sorunca Metiner “Ben Fethullahçı değilim. Benim bir aidiyetim yok. İnsanım ve insan severim. Orduya da sahip çıkıyorum, Fethullah Gülen hocayı da eleştiririm” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24