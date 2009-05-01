'Gatakulli diyen adam hiç de barışçı değildir'

Kanal D’de Mehmet Ali Birand ve Rıdvan Akar’ın hazırlayıp sunduğu 32. Gün programına (30 Nisan 2009) Fethullah Gülen tartışması damgasını vurdu. Konuklar arasında yer alan Ümit Zileli ve Metin Metiner birbirlerine sert şekilde yüklendi.Metiner, Gülen'in toplumsal barış ve huzura çok önem verdiğini söyleyince Zileli’den “Bu işte bir Gatakulli var diyen adam hiç de öyle barışçı değildir” yanıtı geldi.Zileli, Metiner’e “Siz Fethullahçı mısın” diye sorunca Metiner “Ben Fethullahçı değilim. Benim bir aidiyetim yok. İnsanım ve insan severim. Orduya da sahip çıkıyorum, Fethullah Gülen hocayı da eleştiririm” dedi.