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Yaşam

GATA'dan ilişiği kesilenleri YÖK yerleştirecek ANKARA (A.A)

16 Ağustos 2011 14:12

-GATA'dan ilişiği kesilenleri YÖK yerleştirecek ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinden (GATA) sağlık sorunları nedeniyle ilişiği kesilenlerin, üniversitelerin tıp fakültelerine yerleştirme işlemleri YÖK tarafından yapılacak. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 13. maddesine, ''Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesinin 5. ve 6. sınıfından başarısızlık hariç sağlık sorunları nedeniyle askeri öğrenci vasfını kaybettiği için ilişiği kesilenlerin yükseköğretim kurumları tıp fakültesine yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır'' fıkrası eklendi. Aynı Yönetmeliğin 16. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri YÖK tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenecek. İlgili çift anadal lisans programı, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenecek.

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