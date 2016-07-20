GATA'da tedavi gören 2 asker firar etti

Darbe girişimi sonrası gözaltına alınan ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) tedavi gören Piyade Kurmay Yüzbaşı Sadık K. ve Jandarma Üsteğmen İsmail D. firar etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 'paralel yapılanma'nın mensubu oldukları iddiasıyla gözaltında bulunan iki subayın GATA'dan firar etmesinin ardından, emniyet güçleri, firari subayların kimlik bilgilerini telsizden geçerek silahlı olabilecekleri, tüm ekiplerin öncelikle kendi can güvenliklerine dikkat ederek çalışmalarını sürdürmeleri uyarısında bulundu.

Firari subayların fotoğrafları temin edilerek tüm polis ekiplerine dağıtılmaya başlandı. Polis, firari subayları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.