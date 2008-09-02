GATA şaşırttı

ÖSS sonuçlarının açıklanmasından sonra birçok fakültenin puanında düşüş yaşandığı gözlenirken, Tıp Fakülteleri'nde de ortalama 1-3 puan arasında düşüş yaşanmıştı. Buna karşın geçtiğimiz yıl 359.688 taban puanla öğrenci kabul eden Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin (GATA) bu yıl ise taban puanı tam 18 puan birden düşerek 341,493 oldu.





Bu yıl üniversitelerin birçok bölümüne giriş ÖSS taban puanlarında geçen yıla göre ortalama 1-9 puan arasında düşüş yaşandı. Taban puanlarındaki düşüşten tıp fakülteleri de nasibini alırken en çok etkilenen GATA'nın taban puanı ise geçen yıla oranla önemli düşüş yaşadı.



Sayısal-2 puan türüyle öğrenci alan tıp fakültelerindeki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 370.210'dan 368.032'ye aynı üniversitenin İngilizce Tıp bölümü 371.574'den 370.386'ya,



Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 363.299'dan 359. 835'e,



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 361.520'den 358.961'e düştü.



Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 360.521'den 357.734'e,



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 362.902'den 360.686'ya, aynı fakültenin İngilizce bölümü 369.076'tan 367.765'e,



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 356.306'dan 352.577'ye kadar taban puanları düştü.





Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin taban puanı 348,125,



Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 347,409,



Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ise 347,501'de oluştu.





Türkiye'nin önemli Tıp Fakülteleri'nden biri olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin geçen yıl 359.688 olan taban puanı ise 2008 ÖSS sonucunda 341,493'e kadar gerileyerek 18 puanın üzerinde düşüş yaşadı.





Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nin taban puanı da GATA'nın üzerinde oldu ve son olarak 345,988 puanla öğrenci aldı.



