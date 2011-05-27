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Dünya

GATA EKİBİ DENKTAŞ İÇİN KKTC'DE LEFKOŞA (A.A)

27 Mayıs 2011 00:53

-GATA EKİBİ DENKTAŞ İÇİN KKTC'DE LEFKOŞA (A.A) - 26.05.2011 - Gülhane Askeri Tıp Akademisi GATA'dan 6 kişilik bir heyet, Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Bölümü'nde tutulan KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık kontrolü için bu akşam KKTC'ye geldi.  Aralarında uzmanların da olduğu 6 kişilik GATA heyeti, Denktaş'a konsültasyon yapacak ve hastane heyetinden Denktaş'ın sağlık durumu hakkında brifing alacak.  Bu akşam ayrıca, Yakındoğu Üniversitesi Hastanesinin kadrolu doktorlarından olan ve Hacettepe'de görev yapan kardiyolog Prof. Dr. Ali Oto da KKTC'ye gelmişti.  GATA heyeti, hastaneye gelişlerinde hastane yetkilileri ve Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş tarafından karşılandı.  Bu arada, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Adem Huduti ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mehmet Daysal da GATA heyetinden önce hastaneye geldi.  Ayrıca, KKTC'nin ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve eşi Oya Talat, hastanede Denktaş'ı ziyaret etti. 

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