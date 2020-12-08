GATA’da FETÖ operasyonu: 31'i doktor, toplam 37 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne yönelik düzenlenen (GATA) FETÖ operasyonunda, 14’ü aktif görevde, 2’si emekli, 1’i istifa etmiş, 14’ü ihraç olmak üzere 31 doktor, 6’sı ‘mahrem imam’ toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklama şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak, FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve bu şekilde tespit edilen şüphelilerin FETÖ ile irtibatları tespit edilen, daha önce GATA bünyesinde görev yapan/görev yapmış (4’ü GATA’da olmak üzere) 14’ü aktif görevde, 2’si emekli, 1’i istifa etmiş, 14’ü ihraç olmak üzere 31 doktor, 6’sı ‘mahrem imam’ toplam 37 şüpheli hakkında, 08/12/2020 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiştir.

Şüpheliler arasında;

-1’i aktif görevde 2 profesör,

-3’ü aktif görevde 5 doçent,

-5’i ihraç 1’i emekli 6 albay,

-Tamamı ihraç 5 yarbay,

-Aktif görevde 1 binbaşı,

-Aktif görevde 2 yüzbaşı ve ihraç 1 üsteğmenin bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Sağlık Bakanlığı'nda da FETÖ operasyonu

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik de operasyon yürütüldü. Soruşturma kapsamında 9’u doktor, 1’i hemşire 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.